Боа - Лабиринты веры - Литтл - Путь к истине

Эта книга написана для тех, кто однажды почувствовав в своей жизни великое присутствие Бога, увидев величие Его творений, — решил искать к Нему верный путь. Эта книга для тех, кто хочет найти путь, указанный Самим Богом. Этот путь существует, но проходит он рядом со множеством дорог, приводящих людей не к Богу, а заводящих в туник. Верно. Мы живём во времена подделок. Подделки в политике, литературе, культуре, религии. Всё ясное, изначально настоящее, заменяется на суррогаты. Причём, беда в том, что люди научились так искусно подделывать, что неподготовленный человек отличить подделку от истины зачастую не может. Поэтому мир заполнила массовая («поп») культура, которая убиваем в человеке индивидуальное, присущее только ему, обрывает в нём личные контакты с его Создателем.

Кеннет Боа - Лабиринты веры - Пол Литтл - Путь к истине

CULTS, WORLD RELIGIONS, AND THE OCCULT by Kenneth Boa

copyright © 1990 by SP Publications, Inc.

БИБЛЕЙСКАЯ МИССИЯ — СЕО 308 стр

Кеннет Боа - Лабиринты веры - Пол Литтл - Путь к истине

ЛАБИРИНТЫ ВЕРЫ

Предисловие автора ЧАСТЬ I Основные нехристианские религии Востока

Глава 1 Индуизм

Глава 2 Джайнизм (религия джайнов)

Глава 3 Религия сикхов

Глава 4 Буддизм

Глава 5 Зороастризм

Глава 6 Конфуцианство

Глава 7 Даосизм

Глава 8 Синтоизм

Глава 9 Ислам

Глава 10 Иудаизм

ЧАСТЬ II Основные псевдо христианские религии Запада

Глава 11 Религия мормонов

Глава 12 Свидетели Иеговы

Глава 13 «Христианская наука»

Глава 14 «Школа христианского единства»

Глава 15 Теософия

ЧАСТЬ III Оккультные религии и доктрины

Глава 16 Колдовство и сатанизм

Глава 17 Астрология

Глава 18 Спиритуализм

Глава 19 Каббала

Глава 20 «И Цзин»

Глава 21 «Таро»

ЧАСТЬ IV Новые религии и культы

Глава 22 Трансцендентальная медитация

Глава 23 Церковь Объединения

Глава 24 Движение «Харе Кришна»

Глава 25 Движение «Новый Век»

КНИГА II ПУТЬ К ИСТИНЕ

Глава 1 Существует ли Бог?

Глава 2 Бог ли Иисус Христос?

Глава 3 Бывают ли чудеса?

Глава 4 Почему Бог допускает зло и страдания?

Глава 5 Отличается ли христианство от других религий .

Глава 6 Реален ли христианский опыт

Таблицы

Кеннет Боа - Лабиринты веры - Пол Литтл - Путь к истине - Предисловие

Страна, утерявшая многое из своей бесценной сокровищницы мысли и духа, проходит сейчас через особый исторический отрезок судьбы. Я верю, что в эти дни решается вопрос: будет Россия с Богом — или опять будет затянута в какой-либо гигантский культ, подобный коммунизму, либо запутается в сотнях ядовитых клубков различных сект и культов. Будет ли над ней звучать их «кимвал звенящий» — или будет слышен голос Христа, призывающий: «Прийдите ко Мне, все утруждающиеся и обременённые, и Я успокою вас» (Евангелие от Матфея 11:28). Я верю, что в эти особые для страны дни якорь спасения один — Иисус. Автор второй части нашей книги — Пол Литтл — пишет об этом так: «Он отвечает на глубочайшие нужды людей. Он дает жизни цель и направление. «Я свет миру, — говорит Христос, — кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни» (Иоанна 8:12). Многие пребывают в потемках относительно смысла жизни вообще и смысла своей жизни в частности. Они ощупью ходят по комнате жизни, пытаясь найти выключатель. Каждому, кто был когда-нибудь в темной, незнакомой комнате, знакомо это чувство неуверенности. Но когда зажигается свет, неуверенность сменяется уверенностью.

То же самое случается, когда человек вступает из тьмы в свет Христовой жизни». В другом месте Пол Литтл говорит: «Христос повернул историю, как мог повернуть ее только Бог. И приводит изумительные слова богослова Шаффа: «Этот Иисус из Назарета, без денег и оружия, покорил больше миллионов, чем Александр, Цезарь, Мухаммед и Наполеон; без науки и образования Он пролил больше света на дела человеческие и Божьи, чем все философы и ученые вместе взятые; не пройдя школы красноречия, Он говорил такие слова жизни, каких никогда не говорили ни прежде, ни потом, и оказывал на слушателей такое воздействие, о котором не могли бы мечтать ни оратор, ни поэт; не написав ни единой строчки, Он вдохновил не одно перо и дал темы для большего количества проповедей, речей, дискуссий, учебных томов, произведений искусства и хвалебных песен, чем целая армия великих людей древности и наших дней». Книга, которую мы выпустили, даст вам представление об основных культах мира. Знакомясь с ними и читая параллельно Божие откровение в Библии, особенно ясно видишь разницу между словом Бога и словами людей. Для тех, кому увидеть это различие трудно, есть один прекрасный укрепляющий путы молитва.

Молитва Богу во имя Христа, на которую Он ответит мудростью и светом Духа Святого. Дух Святой укажет вам, что от Бога, а что — занимательная подделка. «Когда же приидет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину; ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит Меня, потому чтоб от Моего возьмёт и возвестит вам» (Евангелие от Иоанна, глава 16:13-14). Меня могут спросить: ну велика ли разница — верить в истину или в подделку? Вот он, этот простой великий вопрос! В том-то и цель нашего пребывания на земле: если человек верит в истинного Бога, он выполняет своё предназначение — то, ради чего сотворил его Господь по Своему образу и подобию. Иными словами, он восстанавливает разорванную первородным грехом связь между Богом и человеком и обретает на этом пути Истину Евангелия, дающую ему Божье спасение. «Да будут осуждены все не веровавшие истине, но возлюбившие неправду. Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братия, что Бог от начала, чрез освящение Духа и веру истине, избрал вас ко спасению, к которому и призвал вас благовествованием нашим, для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа» (2 Фес. 2:12-14).