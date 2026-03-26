Кэннон Долорес - Беседы с Нострадамусом - 1

Кэннон Долорес - Беседы с Нострадамусом - 1
Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Psychology Psychotherapy, *Fantasy/Science Fiction, Religious Studies Atheism, Mythology Legends, Esotericism Mysticism Kabbalah

Это первая книrа трилоrии. В ней автор знакомит нас со своей многолетней и очень напряженной работой, сеансами по «реrрессивному гипнозу». В результате этих исследований Долорес Кэнион получила уникальную информацию от Великого Пророка - Нострадамуса, который помог расшифровать свои предсказания. На сеrодняшний день существует оrромное количество вариантов расшифровки предсказаний и, не все понято правильно. Кто может лучше знать о предсказаниях Нострадамуса, если не он сам? Долорес Кзннон удалось дать самое точное толкование около 1000 нерасшифрованных предсказаний отображенных в ее трехтомнике-бестселлере «Беседы с Нострадамусом».

Долорес Кэннон - Беседы с Нострадамусом - том 1

Москва.: Изд. «Стигмарион», 2008 г. - 351 с.

ISBN 978-5-903469-05-5

Перевод с английского языка Setgei Paylian (Pakhlevaniants)

Долорес Кэннон - Беседы с Нострадамусом - том 1 - Содержание

Предисловие к первому изданию

Предисловие автора

Часть первая Контакты

  • Глава 1. Информация, сообщенная Анrелом - Хранителем

  • Глава 2. Я знакомлюсь с Дионисусом

  • Глава 3. Великий Человек Комеф

  • Глава 4. Говорит Нострадамус

  • Глава 5. Смещение Мира

  • Глава 6. Отъезд Елены

  • Глава 7. Сквозь Магическое Зеркало

  • Глава 8. Человек-Загадка

Часть вторая Трансляции

  • Глава 9. Начало трансляции

  • Глава 10. Предсказания, относящиеся к прошлому

  • Глава 11. Настоящее Время

  • Глава 12. Ближайшее Будущее

  • Глава 13. Пришествие Антихриста

  • Глава 14. Последние из трёх Римских Пап

  • Глава 15. Эксперимент

  • Глава 16. Трудные Времена

  • Глава 17. Великий Гений

  • Глава 18. Далекое Будущее

  • Глава 19. Конец и Начало

Added 26.03.2026
