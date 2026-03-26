Кэннон Долорес - Беседы с Нострадамусом - 2

Когда я приступила к трансляции катренов Нострадамуса, я не думала, что мне придётся писать продолжение. Я полагала, что, взяв наугад несколько сот катренов, я составлю достаточно интересную книгу, но чем больше мы транслировали, тем больше интересных историй попадало в поле нашего зрения. Материалы продолжали накапливаться, и тут встал вопрос о том, насколько объёмной может быть книга, чтобы по-прежнему пользоваться большим спросом. Я вынуждена была отобрать наиболее подходящие катрены и решить, которые из них более соответствуют теме и о которых Нострадамус хотел бы сообщить миру. В конце концов, стало очевидно, этот процесс может продолжаться довольно долго. По мере того, как раскрывались новые аспекты темы, я добавляла и добавляла их в книгу, и этой работе не было видно ни конца, ни края. Наконец, я решила остановиться на том, что есть, и завершить первый том.

Долорес Кэннон - Беседы с Нострадамусом - Том 2

Москва.: Изд. «Стигмарион», 2023 - 592 с. Издание третье

ISBN 978-5-903469-91-8

Долорес Кэннон - Беседы с Нострадамусом - Том 2 - Содержание

Часть первая. Новый контакт

Глава 1. Приключение продолжается

Глава 2. Другие катрены, полученные Брэндой

Глава 3. Настоящее время

Глава 4. Ближайшее будущее

Глава 5. Появление Антихриста

Глава 6. Деяния монстра

Глава 7. Далёкое будущее

Глава 8. Катрены Адриана

Глава 9. Гороскопы

Глава 10. Гобеленовая комната

Глава 11. Золотая нить Нострадамуса

Глава 12. Нострадамус и астрология

Глава 13. Сила злого священнослужителя

Глава 14. 666 или тайна числа зверя

Глава 15. Дом Нострадамуса

Частъ вторая. Трансляции

Глава 16. Трансляции через Джона

Глава 17. Судьба Антихриста и мира

Глава 18. Обиженный ребёнок

Глава 19. Плохое вино

Глава 20. Мы приходим ночью

Глава 21. Сердечный приступ

Глава 22. Тайная комната

Глава 23. Первый контакт Нострадамуса

Глава 24. Философия Нострадамуса

Глава 25. Новый ребёнок

Глава 26. Возвращённый кармический долг

Глава 27. Мир будущего?

Часть третья. Последующая работа