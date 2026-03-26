Кэннон Долорес - Беседы с Нострадамусом - 2

Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Psychology Psychotherapy, *Fantasy/Science Fiction, Religious Studies Atheism, Mythology Legends, Esotericism Mysticism Kabbalah

Когда я приступила к трансляции катренов Нострадамуса, я не думала, что мне придётся писать продолжение. Я полагала, что, взяв наугад несколько сот катренов, я составлю достаточно интересную книгу, но чем больше мы транслировали, тем больше интересных историй попадало в поле нашего зрения. Материалы продолжали накапливаться, и тут встал вопрос о том, насколько объёмной может быть книга, чтобы по-прежнему пользоваться большим спросом. Я вынуждена была отобрать наиболее подходящие катрены и решить, которые из них более соответствуют теме и о которых Нострадамус хотел бы сообщить миру. В конце концов, стало очевидно, этот процесс может продолжаться довольно долго. По мере того, как раскрывались новые аспекты темы, я добавляла и добавляла их в книгу, и этой работе не было видно ни конца, ни края. Наконец, я решила остановиться на том, что есть, и завершить первый том.

Долорес Кэннон - Беседы с Нострадамусом - Том 2

Москва.: Изд. «Стигмарион», 2023 - 592 с. Издание третье

ISBN 978-5-903469-91-8

Долорес Кэннон - Беседы с Нострадамусом - Том 2 - Содержание

Часть первая. Новый контакт

  • Глава 1. Приключение продолжается

  • Глава 2. Другие катрены, полученные Брэндой

  • Глава 3. Настоящее время

  • Глава 4. Ближайшее будущее

  • Глава 5. Появление Антихриста

  • Глава 6. Деяния монстра

  • Глава 7. Далёкое будущее

  • Глава 8. Катрены Адриана

  • Глава 9. Гороскопы

  • Глава 10. Гобеленовая комната

  • Глава 11. Золотая нить Нострадамуса

  • Глава 12. Нострадамус и астрология

  • Глава 13. Сила злого священнослужителя

  • Глава 14. 666 или тайна числа зверя

  • Глава 15. Дом Нострадамуса

Частъ вторая. Трансляции

  • Глава 16. Трансляции через Джона

  • Глава 17. Судьба Антихриста и мира

  • Глава 18. Обиженный ребёнок

  • Глава 19. Плохое вино

  • Глава 20. Мы приходим ночью

  • Глава 21. Сердечный приступ

  • Глава 22. Тайная комната

  • Глава 23. Первый контакт Нострадамуса

  • Глава 24. Философия Нострадамуса

  • Глава 25. Новый ребёнок

  • Глава 26. Возвращённый кармический долг

  • Глава 27. Мир будущего?

Часть третья. Последующая работа

  • Глава 28. Составление карты

  • Глава 29. Поиск даты смещения земной оси

  • Глава 30. Исследование жизни Нострадамуса

