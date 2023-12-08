Кэннон Долорес - Между смертью и жизнью

Долорес Кэннон (1931 - 2014) на протяжении четверти века изучала устройство мира, лежащего за пределами человеческого восприятия. Ее метод - регрессивная терапия. Она позиционирует себя как психолога-исследователя, тщательно фиксирующего знания загипнотизированных людей. С 1979 года она занимается сбором и систематизацией информации, которую получает от сотен добровольцев, приходящих на ее сеансы. И часто эти люди преподносили ей настоящие сюрпризы.

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На мой взгляд, мир, находящийся между двумя жизнями (так называемая смерть),- это одна из самых удивительных и интересных сфер существования, с которыми мне когда-либо приходилось иметь дело, поскольку там, как мне кажется, можно почерпнуть информацию, полезную для всего человечества. Я думаю, что благодаря этой информации люди смогут осознать, что смерти не нужно бояться. Когда люди окажутся у порога смерти, они сами поймут, что этот опыт не нечто новое и доселе неизвестное, а что-то, с чем они уже много раз встречались. Они сами уже не раз проходили через это. И, переступив через порог, они не окажутся посреди огромной и ужасной неизвестности, а попадут в знакомое место, в котором бывали уже не раз и которое многие называют домом. Я надеюсь, что люди научатся воспринимать рождение и смерть как циклы эволюции, через которые каждый из них проходил множество раз и которые являются естественными этапами роста и становления их души. После смерти жизнь продолжается на других уровнях существования, которые столь же реальны, как реален окружающий нас физический мир, а возможно, и более реальны.

Долорес Кэннон - Между смертью и жизнью

Москва.: Изд. «Стигмарион», 2023 - 368 с.

Издание седьмое.

ISBN 978-5907047- 27-3

Долорес Кэннон - Между смертью и жизнью - Содержание

Глава 1. Переступая порог смерти

Глава 2. Встречающие

Глава 3. Околосмертный опыт

Глава 4. Школы

Глава 5. Экскурсия по Храму Мудрости

Глава 6. Различные уровни существования

Глава 7. Так называемые «плохие» жизни

Глава 8. Наставники

Глава 9. Бог и Иисус Христос

Глава 10. Сатана, одержимость и демоны

Глава 11. Призраки и полтергейсты

Глава 12. Подготовка и планирование

Глава 13. Генеральный совет

Глава 14. Импринтинг

Глава 15. Замещение

Глава 16. Возвращение