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Кеноли - Бернал - Превозноси Его

Рон Кеноли и Дик Бернал - Превозноси Его – Как вместе с Духом Святым войти в хвалу и поклонение
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology
Став христианином, я в принципе сознавал, что могу затронуть сердце Бога поклонением. Однако в августе 1982 года я понял это на практике - как раз тогда, когда пошел в ту церковь и устроил там концерт для Бога. Я вышел из нее тем вечером, зная, что Бог смотрит на меня и улыбается. Я угодил Ему.
До того я поклонялся Господу много раз, но, думаю, тот вечер стал особенным, потому что все сто процентов моего внимания были обращены к Богу. Раньше я или пел в группе прославления, или сам вел прославление. Но в этом было так много отвлекающих моментов: нужно быть уверенным, что мы все верно играем, нужно подыскивать правильные слова, чтобы обратиться к аудитории, и т. д.
Страх перед людьми препятствует тому, чтобы направить все наше внимание на Господа. Мы сосредоточены на том, что подумают или скажут люди, окружающие нас. Но по-настоящему войдя в поклонение, люди уже не заботятся о том, что происходит вокруг. Они знают только одно - то, что они с Богом, и если есть какие-то проблемы, то Он Сам позаботится об этом.
Я поменял программы своих выступлений и стиль мышления таким образом, чтобы достичь нового уровня в поклонении Господу. Я вошел в Его присутствие, и это был уровень, ранее мне неведомый. И я понял, что нет ничего важнее, чем быть в Его присутствии. Побывав там, вы не сможете не взять с собой в следующий раз кого-нибудь еще. Бы захотите, чтобы каждый узнал, как это бывает.
Я знаю, что чувствовала самаритянка, поговорив с Иисусом. Она пошла в город и всем рассказала: "Пойдите, посмотрите Человека, Который сказал мне все, что я сделала" (см. Ин. 4:29). С ней только что произошло что-то особенное - она провела время с Богом!
Роль поклонения в жизни верующего нельзя ничем заменить. Это самое важное, предельно важное, что только может совершить верующий. Поклонение развивает отношения с Богом и делает их глубже. Каждый без исключения может заниматься этим. Нужно лишь обратить свое сердце к Господу, отдаться Ему и слушать Его голос.

Рон Кеноли и Дик Бернал - Превозноси Его – Как вместе с Духом Святым войти в хвалу и поклонение

Москва: Слово Жизни, 2000. – 146 с.
ISBN 5-89660-021-6

Рон Кеноли и Дик Бернал - Превозноси Его – Содержание

Предисловие
Раздел 1 Рон Кеноли Введение
  • Глава 1 Сила Божьего присутствия
  • Глава 2 В его присутствие
  • Глава 3 Избегать дух Люцифера
  • Глава 4 Рождение песни
  • Глава 5 Характеристика лидера прославления
  • Глава 6 Бог способен
  • Глава 7 Отдавая Богу самое лучшее
  • Глава 8 Следующая ступень
Раздел 2 Дик Бернал Введение
  • Глава 9 Понимание хвалы и прославления
  • Глава 10 Принципы поклонения
  • Глава 11 Темп поклонения
  • Глава 12 Установление приоритетов для служения
  • Глава 13 Прославление и духовная брань
  • Глава 14 Роль музыки в прославлении
  • Глава 15 Поклонение - Божий клей для церкви
  • Глава 16 Пророческая природа поклонения
Эпилог
Views 219
Rating 5.0 / 5
Added 24.12.2024
Author brat Vadim
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