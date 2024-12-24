Кеноли - Бернал - Превозноси Его
Став христианином, я в принципе сознавал, что могу затронуть сердце Бога поклонением. Однако в августе 1982 года я понял это на практике - как раз тогда, когда пошел в ту церковь и устроил там концерт для Бога. Я вышел из нее тем вечером, зная, что Бог смотрит на меня и улыбается. Я угодил Ему.
До того я поклонялся Господу много раз, но, думаю, тот вечер стал особенным, потому что все сто процентов моего внимания были обращены к Богу. Раньше я или пел в группе прославления, или сам вел прославление. Но в этом было так много отвлекающих моментов: нужно быть уверенным, что мы все верно играем, нужно подыскивать правильные слова, чтобы обратиться к аудитории, и т. д.
Страх перед людьми препятствует тому, чтобы направить все наше внимание на Господа. Мы сосредоточены на том, что подумают или скажут люди, окружающие нас. Но по-настоящему войдя в поклонение, люди уже не заботятся о том, что происходит вокруг. Они знают только одно - то, что они с Богом, и если есть какие-то проблемы, то Он Сам позаботится об этом.
Я поменял программы своих выступлений и стиль мышления таким образом, чтобы достичь нового уровня в поклонении Господу. Я вошел в Его присутствие, и это был уровень, ранее мне неведомый. И я понял, что нет ничего важнее, чем быть в Его присутствии. Побывав там, вы не сможете не взять с собой в следующий раз кого-нибудь еще. Бы захотите, чтобы каждый узнал, как это бывает.
Я знаю, что чувствовала самаритянка, поговорив с Иисусом. Она пошла в город и всем рассказала: "Пойдите, посмотрите Человека, Который сказал мне все, что я сделала" (см. Ин. 4:29). С ней только что произошло что-то особенное - она провела время с Богом!
Роль поклонения в жизни верующего нельзя ничем заменить. Это самое важное, предельно важное, что только может совершить верующий. Поклонение развивает отношения с Богом и делает их глубже. Каждый без исключения может заниматься этим. Нужно лишь обратить свое сердце к Господу, отдаться Ему и слушать Его голос.
Рон Кеноли и Дик Бернал - Превозноси Его – Как вместе с Духом Святым войти в хвалу и поклонение
Москва: Слово Жизни, 2000. – 146 с.
ISBN 5-89660-021-6
Рон Кеноли и Дик Бернал - Превозноси Его – Содержание
Предисловие
Раздел 1 Рон Кеноли Введение
- Глава 1 Сила Божьего присутствия
- Глава 2 В его присутствие
- Глава 3 Избегать дух Люцифера
- Глава 4 Рождение песни
- Глава 5 Характеристика лидера прославления
- Глава 6 Бог способен
- Глава 7 Отдавая Богу самое лучшее
- Глава 8 Следующая ступень
Раздел 2 Дик Бернал Введение
- Глава 9 Понимание хвалы и прославления
- Глава 10 Принципы поклонения
- Глава 11 Темп поклонения
- Глава 12 Установление приоритетов для служения
- Глава 13 Прославление и духовная брань
- Глава 14 Роль музыки в прославлении
- Глава 15 Поклонение - Божий клей для церкви
- Глава 16 Пророческая природа поклонения
Эпилог
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