Кеноли - Бернал - Превозноси Его

Став христианином, я в принципе сознавал, что могу затронуть сердце Бога поклонением. Однако в августе 1982 года я понял это на практике - как раз тогда, когда пошел в ту церковь и устроил там концерт для Бога. Я вышел из нее тем вечером, зная, что Бог смотрит на меня и улыбается. Я угодил Ему.

До того я поклонялся Господу много раз, но, думаю, тот вечер стал особенным, потому что все сто процентов моего внимания были обращены к Богу. Раньше я или пел в группе прославления, или сам вел прославление. Но в этом было так много отвлекающих моментов: нужно быть уверенным, что мы все верно играем, нужно подыскивать правильные слова, чтобы обратиться к аудитории, и т. д.

Страх перед людьми препятствует тому, чтобы направить все наше внимание на Господа. Мы сосредоточены на том, что подумают или скажут люди, окружающие нас. Но по-настоящему войдя в поклонение, люди уже не заботятся о том, что происходит вокруг. Они знают только одно - то, что они с Богом, и если есть какие-то проблемы, то Он Сам позаботится об этом.

Я поменял программы своих выступлений и стиль мышления таким образом, чтобы достичь нового уровня в поклонении Господу. Я вошел в Его присутствие, и это был уровень, ранее мне неведомый. И я понял, что нет ничего важнее, чем быть в Его присутствии. Побывав там, вы не сможете не взять с собой в следующий раз кого-нибудь еще. Бы захотите, чтобы каждый узнал, как это бывает.

Я знаю, что чувствовала самаритянка, поговорив с Иисусом. Она пошла в город и всем рассказала: "Пойдите, посмотрите Человека, Который сказал мне все, что я сделала" (см. Ин. 4:29). С ней только что произошло что-то особенное - она провела время с Богом!

Роль поклонения в жизни верующего нельзя ничем заменить. Это самое важное, предельно важное, что только может совершить верующий. Поклонение развивает отношения с Богом и делает их глубже. Каждый без исключения может заниматься этим. Нужно лишь обратить свое сердце к Господу, отдаться Ему и слушать Его голос.

Рон Кеноли и Дик Бернал - Превозноси Его – Как вместе с Духом Святым войти в хвалу и поклонение

Москва: Слово Жизни, 2000. – 146 с.

ISBN 5-89660-021-6

Рон Кеноли и Дик Бернал - Превозноси Его – Содержание

Предисловие

Раздел 1 Рон Кеноли Введение

Глава 1 Сила Божьего присутствия

Глава 2 В его присутствие

Глава 3 Избегать дух Люцифера

Глава 4 Рождение песни

Глава 5 Характеристика лидера прославления

Глава 6 Бог способен

Глава 7 Отдавая Богу самое лучшее

Глава 8 Следующая ступень

Раздел 2 Дик Бернал Введение

Глава 9 Понимание хвалы и прославления

Глава 10 Принципы поклонения

Глава 11 Темп поклонения

Глава 12 Установление приоритетов для служения

Глава 13 Прославление и духовная брань

Глава 14 Роль музыки в прославлении

Глава 15 Поклонение - Божий клей для церкви

Глава 16 Пророческая природа поклонения

Эпилог