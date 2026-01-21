Кенрик - Секс, убийство и смысл жизни

За провокационным заголовком скрывается глубокое и ироничное исследование того, как наши древние, «животные» гены управляют жизнью современного человека. Дуглас Кенрик доказывает: даже те поступки, которые кажутся нам иррациональными (или даже пугающими), продиктованы фундаментальными эволюционными задачами.

Санкт - Петербург — 2012 г.

ISBN 978-5-459-01125-8

Предисловие к русскому изданию

Введение. Вы, я, Чарльз Дарвин и Доктор Сьюз

О чем эта книга и ее краткое содержание в виде шпаргалки

Куда спешить?

Глава 1. В болоте - Как важно быть серьезным

Глава 2. Почему журнал «Playboy» вреден для ума - Взгляды украдкой и забываемые лица - Эффект контраста: почему обклеивать стены фотографиями из журнала «Playboy» неправильно - Как мы смотримся на фоне старлеток и магнатов - А теперь подумайте и скажите, все ли вам пойдет на пользу

Глава 3. «Убийственные» фантазии - Каждодневные мысли об убийствах - Агрессия с целью произвести впечатление - Исследование насилия, связанного со статусом человека - Уровни анализа: почему всегда есть больше, чем одно «почему»? - Когда женщины наступают - Почему мужчинам хочется убить незнакомого человека?

Глава 4. Ненависть к чужакам возникает в мгновение ока - Неумение распознать, кто есть кто - Функциональная проекция - Когда чужое кажется отвратительным - Расы и политика - Заблуждение биологов «правого крыла» - Если вы хотите сражаться со змеями, вам потребуется много сил - Как выбраться из болота?

Глава 5. Сознание как книжка-раскраска Мужчина среднего возраста ищет девушку-студентку из танцевальной группы поддержки - Пересмотр фактов - Поиски похотливых старичков в разные времена и в разных культурах - Исключение, подтверждающее правило - Чистые доски, музыкальные автоматы и книжки-раскраски

Глава 6. Разновидности «Я» - Теории простого разума и общего домена - Разум со сложной структурой - Как это все связано со мной, с моим «Я» и моим «эго»? - Гомосексуализм и модульный разум - Что общего между друзьями и родственниками? - Сколько в моей голове разновидностей меня самого? - Подтипы отдыхают

Глава 7. Переделываем пирамиду Маслоу - Секс и смысл жизни - Эволюционные функции основных потребностей - Теория жизненного цикла и эволюционная иерархия - Теория эволюции, гуманизм и позитивистская психология - Непосредственные потребности: приливы и отливы наших скрытых подтипов

Глава 8. Искажение сознания - То, что мы помним, зависит о того, кто мы в данный момент - На перекрестке когнитивной науки и эволюционной психологии - Внутри нас появился компьютер - Воспоминания о событиях не столь отдаленных, или Сожаления, которых у меня немало - Концептуальный навигатор: где мы сейчас находимся?

Глава 9. Павлины, автомобили «Порше» и Пабло Пикассо - Больше и дороже - Павлины и половой отбор - Доминирование и половая привлекательность у людей - Помашем пачкой денег - Гений творчества: чем Пикассо похож на павлина - Он бунтарь, но в хорошем смысле - У хвастовства много лиц - А женщины ведут себя демонстративно? - Павлины, автомобили «Порше» и смысл жизни - К вершине пирамиды

Глава 10. Секс и религия - Психология веры и неверия - Репродуктивная религиозность - Насколько гибка связь между религиозностью и репродукцией? - Дзен и искусство атеизма

Глава 11. Глубокая разумность и эволюционная экономика - Пенсионный счет, опустошенный потомством - Экономическая корысть, психологическая неразумность и глубокая разумность - Эконы, обычные люди и болваны - Как избежать дилеммы заключенного - Жизнь — банковский счет - Сдвиг приоритетов - Как проявляется боязнь потери у болванов и эволов - Еще раз о разумности, неразумности и глубокой разумности