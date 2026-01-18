Кэпилл - Цель – сердце
Предисловие
Благодарности
Введение. О чем вообще проповедь?
- 1. Руководство по применению для начинающих
ЧАСТЬ 1. ПРОЦЕСС ПРОПОВЕДИ ЖИВОГО ПРИМЕНЕНИЯ
- 2. Живое слово должно действовать
- 3. Жизнь проповедника: полный резервуар
- 4. Жизни наших слушателей: цель — сердце
- 5. Жизни слушателей: один размер не подходит всем
- 6. Живые применения: выпуская острые стрелы
ЧАСТЬ 2. ПРАКТИКА ЖИВОГО ПРИМЕНЕНИЯ
- 7. Проповедуя Царство
- 8. Рассказывая истории
- 9. Проповедуя «столпы»
- 10. Целостная подготовка
Заключительные мысли
Приложения
Библиография
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