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Кэпилл - Цель – сердце

Кэпилл - Цель – сердце
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, PROTESTANTISM, Biblical Studies, Homiletics
Предисловие
Благодарности
Введение. О чем вообще проповедь?
  • 1. Руководство по применению для начинающих
ЧАСТЬ 1. ПРОЦЕСС ПРОПОВЕДИ ЖИВОГО ПРИМЕНЕНИЯ
  • 2. Живое слово должно действовать
  • 3. Жизнь проповедника: полный резервуар
  • 4. Жизни наших слушателей: цель — сердце
  • 5. Жизни слушателей: один размер не подходит всем
  • 6. Живые применения: выпуская острые стрелы
ЧАСТЬ 2. ПРАКТИКА ЖИВОГО ПРИМЕНЕНИЯ
  • 7. Проповедуя Царство
  • 8. Рассказывая истории
  • 9. Проповедуя «столпы»
  • 10. Целостная подготовка
Заключительные мысли
Приложения
Библиография
Views 230
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Added 18.01.2026
Author esxatos
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