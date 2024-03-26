Мюррей Кэпилл – Цель – сердце - Проповедь практического применения каждого Библейского текста

Кэпилл Мюррей – Цель – сердце - Проповедь практического применения Библейского текста
Эта важная книга посвящена основополагающей на сегодняшний день области проповеди. Проповедь, которая не находит отклика в жизни людей, вызывает большое разочарование. Бог хочет освящать нас истиной, поэтому библейская проповедь должна приводить к преображению.
Не каждый особо одаренный Богом человек способен научить других тому, как он использует свои дары. Мюррей Кэпилл — исключение из этого правила! Он одаренный проповедник, обладающий особым даром эффективного применения. В этой книге он объясняет, что он делает, и как он это делает, таким образом, чтобы это было полезно для всех проповедников.
Я извлек огромную пользу из проповедей Мюррея и его учения о применении. Я уверен, что прочтение этой книги станет отличным подспорьем и для других проповедников.
Всегда стоит вкладываться в улучшение качества нашей проповеди. Эта книга поможет как начинающим, так и опытным проповедникам.
— Питер Адам, странствующий проповедник, писатель, бывший ректор теологического колледжа Ридли в Мельбурне
Проповедь Слова Божьего — это нечто большее, чем простое объяснение какой-либо части Священного Писания. Она обязательно включает в себя практическую часть, так как именно через нее Бог продолжает говорить к Своему народу. Кэпилл так ясно и убедительно показывает, как толкование всех фактов из текста в его каноническом контексте в сочетании с толкованием человеческого сердца в свете христианской истины устраняет стремление быть «актуальным», которое так часто одолевает умы проповедников и калечит авторитетное: «Так говорит Господь».
— Хайвел Джонс, профессор практической теологии Вестминстерской семинарии в Калифорнии
С библейским равновесием и пастырской мудростью доктор Мюррей Кэпилл в книге «Цель — сердце» берется за одну из важнейших задач проповедника — сделать целью своего служения преобразование сердца, для чего Бог и дал Свое Слово. Опытные проповедники хорошо знакомы с ловушками, которыми покрыта земля практического применения проповеди: нравоучения, которые вызывают чувство долга и вины, не полагая основание христианской жизни на благодати Евангелия; и как реакция на эти нравоучения — уход от любых заявлений, призывающих слушателей покаяться и сопротивляться греху; зацикливание на изменении поведения вместо того, чтобы вникнуть в суть сердечных порывов и склонностей; расплывчатые общие фразы, которые витают над вполне определенной духовной борьбой наших слушателей, вместо конкретных, реалистичных и разнообразных наставлений, пример которых нам дает Священное Писание. Книга «Цель — сердце» не только содержит библейские и теологические поправки к таким ошибкам и дисбалансам, но и предлагает практическое руководство к процессу подготовки проповедей, служащих преобразованию слушателей, для чего Бог дал Библию.
— Деннис Э. Джонсон, профессор практической теологии, директор по отраслевому образованию Вестминстерской семинарии в Калифорнии
Мюррей Кэпилл – Цель – сердце - Проповедь практического применения каждого Библейского текста
Санкт-Петербург: «Библия для всех», 2023. – 244 с.
ISBN 978-5-7454-1815-0
Мюррей Кэпилл – Цель – сердце – Содержание
Предисловие
Благодарности
Введение. О чем вообще проповедь?
- 1. Руководство по применению для начинающих
ЧАСТЬ 1. ПРОЦЕСС ПРОПОВЕДИ ЖИВОГО ПРИМЕНЕНИЯ
- 2. Живое слово должно действовать
- 3. Жизнь проповедника: полный резервуар
- 4. Жизни наших слушателей: цель — сердце
- 5. Жизни слушателей: один размер не подходит всем
- 6. Живые применения: выпуская острые стрелы
ЧАСТЬ 2. ПРАКТИКА ЖИВОГО ПРИМЕНЕНИЯ
- 7. Проповедуя Царство
- 8. Рассказывая истории
- 9. Проповедуя «столпы»
- 10. Целостная подготовка
Заключительные мысли
Приложения
Библиография
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