Мюррей Кэпилл – Цель – сердце - Проповедь практического применения каждого Библейского текста

Эта важная книга посвящена основополагающей на сегодняшний день области проповеди. Проповедь, которая не находит отклика в жизни людей, вызывает большое разочарование. Бог хочет освящать нас истиной, поэтому библейская проповедь должна приводить к преображению.

Не каждый особо одаренный Богом человек способен научить других тому, как он использует свои дары. Мюррей Кэпилл — исключение из этого правила! Он одаренный проповедник, обладающий особым даром эффективного применения. В этой книге он объясняет, что он делает, и как он это делает, таким образом, чтобы это было полезно для всех проповедников.

Я извлек огромную пользу из проповедей Мюррея и его учения о применении. Я уверен, что прочтение этой книги станет отличным подспорьем и для других проповедников.

Всегда стоит вкладываться в улучшение качества нашей проповеди. Эта книга поможет как начинающим, так и опытным проповедникам.

— Питер Адам, странствующий проповедник, писатель, бывший ректор теологического колледжа Ридли в Мельбурне

Проповедь Слова Божьего — это нечто большее, чем простое объяснение какой-либо части Священного Писания. Она обязательно включает в себя практическую часть, так как именно через нее Бог продолжает говорить к Своему народу. Кэпилл так ясно и убедительно показывает, как толкование всех фактов из текста в его каноническом контексте в сочетании с толкованием человеческого сердца в свете христианской истины устраняет стремление быть «актуальным», которое так часто одолевает умы проповедников и калечит авторитетное: «Так говорит Господь».

— Хайвел Джонс, профессор практической теологии Вестминстерской семинарии в Калифорнии

С библейским равновесием и пастырской мудростью доктор Мюррей Кэпилл в книге «Цель — сердце» берется за одну из важнейших задач проповедника — сделать целью своего служения преобразование сердца, для чего Бог и дал Свое Слово. Опытные проповедники хорошо знакомы с ловушками, которыми покрыта земля практического применения проповеди: нравоучения, которые вызывают чувство долга и вины, не полагая основание христианской жизни на благодати Евангелия; и как реакция на эти нравоучения — уход от любых заявлений, призывающих слушателей покаяться и сопротивляться греху; зацикливание на изменении поведения вместо того, чтобы вникнуть в суть сердечных порывов и склонностей; расплывчатые общие фразы, которые витают над вполне определенной духовной борьбой наших слушателей, вместо конкретных, реалистичных и разнообразных наставлений, пример которых нам дает Священное Писание. Книга «Цель — сердце» не только содержит библейские и теологические поправки к таким ошибкам и дисбалансам, но и предлагает практическое руководство к процессу подготовки проповедей, служащих преобразованию слушателей, для чего Бог дал Библию.

— Деннис Э. Джонсон, профессор практической теологии, директор по отраслевому образованию Вестминстерской семинарии в Калифорнии

Мюррей Кэпилл – Цель – сердце - Проповедь практического применения каждого Библейского текста

Санкт-Петербург: «Библия для всех», 2023. – 244 с.

ISBN 978-5-7454-1815-0

Мюррей Кэпилл – Цель – сердце – Содержание

Предисловие

Благодарности

Введение. О чем вообще проповедь?

1. Руководство по применению для начинающих

ЧАСТЬ 1. ПРОЦЕСС ПРОПОВЕДИ ЖИВОГО ПРИМЕНЕНИЯ

2. Живое слово должно действовать

3. Жизнь проповедника: полный резервуар

4. Жизни наших слушателей: цель — сердце

5. Жизни слушателей: один размер не подходит всем

6. Живые применения: выпуская острые стрелы

ЧАСТЬ 2. ПРАКТИКА ЖИВОГО ПРИМЕНЕНИЯ

7. Проповедуя Царство

8. Рассказывая истории

9. Проповедуя «столпы»

10. Целостная подготовка

Заключительные мысли

Приложения

Библиография