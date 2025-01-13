Книга появилась на свет благодаря убежденности издателей и автора в том, что пришло время появления «Мифологии греков» для взрослых: то есть не только для специалистов по Античности, истории религии или этнологии; ещё менее — для детей, для которых в прошлом в соответствии с канонами традиционного образования классические мифы были либо переработаны, либо, по крайней мере, тщательно отобраны; но просто для взрослых, чей основной интерес — который может повлечь за собой интерес к любой из упомянутых выше областей знания — заключается в изучении человеческой природы. В наши дни такой интерес — это, конечно, интерес к психологии. И как признал великий представитель современной гуманистической мысли, именно психологии «присущ интерес к мифу ... от природы — точно так же, как присущ от природы всякому сочинительству интерес к психологии».

Эти слова были произнесены в 1936 году Томасом Манном на лекции «Фрейд и будущее». Отдавая должное заслугам психолога бессознательного, психолога глубинных слоёв души, великий писатель, на самом деле, заглядывал значительно дальше него в будущее. Он с поразительной ясностью отразил духовную ситуацию, в которой автор этой книги, со своей стороны, находит оправдание своему исследованию мифологии. Проникновение психологии в детство отдельной души, цитируя слова автора «Иосифа и его братьев»:

...есть уже вместе с тем проникновение в детство человека, в первобытность, в мифичность. Фрейд сам признался, что всякое естествознание, медицина, психотерапия были для него всю жизнь окольным и обратным путем к изначальной страсти своей юности — к истории человечества, к истокам религии и нравственности — к тому интересу, который в зените его жизни так великолепно вспыхнул в «Тотеме и табу». В словосочетании «глубинная психология» «глубина» обозначает и временной смысл: архиглубины человеческой души — это вместе с тем и архидревность, та бездна колодца времен, где миф у себя дома, где он устанавливает древнейшие нормы, древнейшие формы жизни. Ибо миф есть установление жизни; он есть вневременная схема, благочестивая формула, в которую укладывается жизнь, воспроизводя свои черты из неосознанного. Нет сомнений, обретение мифическо-типического взгляда на мир открывает эпоху в жизни повествователя, оно означает своеобразный подъем его художнического настроения, новое веселье познания и творчества, приходящее обычно на склоне лет; ибо в жизни человечества миф составляет раннюю и примитивную ступень, а в жизни отдельного человека — позднюю и зрелую.

Этот опыт, пережитый пятнадцать лет тому назад великим писателем, возможно, сегодня более широко распространен и не обязательно связан с преклонным возрастом. Именно взрослым с подобным опытом, автор стремится представить греческую мифологию так, как если бы он представлял им классического писателя, поэта, совершенно не озабоченного будущими поколениями и столь же раскованного, как Аристофан. Автор надеется найти читателей, чьё понимание литературы и психологии нашего времени стало более зрелым; читателей, которым не составит большого труда перенять отношение Томаса Манна к архаичной грандиозности и свободе, монотонности и беспорядочной экстравагантности того непревзойдённо спонтанного документирования человеческой природы, известного как греческая мифология; читателей, которые могут всем этим наслаждаться и в самом деле осознать, что признанным классическим авторам требуется именно такое документирование, чтобы представить подлинную картину греческой древности. Под «документированием» автор понимает историческое документирование, а не психологическое толкование. Если всё мифологическое наследие греков освобождается от надуманной психологии прежних изложений и раскрывается в своем первоначальном контексте как материал sui generis, обладающий собственными законами, тогда неизбежно мифология сама по себе окажет то же воздействие, что и самая непосредственная психология — эффект, подлинной деятельности психе, воплощенной в образах.

Карл Кереньи - Боги греков

М.: Касталия. 2025. - 252 с.

ISBN 978-5-521-24360-0

Карл Кереньи - Боги греков – Содержание

Иллюстрации

Введение