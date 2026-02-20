Эта книга отличается от всех ранее опубликованных мною работ на эту тему. Вышедший в карманной серии книг голландский томик Eleusis: de beiligste mysterien van Griekenlend, естественно, был ограничен по объему Аналогичные соображения заставили меня ограничить сферу затрагиваемых вопросов и в работе, опубликованной на немецком языке Die Mysterien von Eleusis. Но даже несмотря на это, в ней содержится не просто попытка воссоздания. К сожалению, эта работа уже находилась в печати, когда появилась книга Г. Милонаса “Элевсин и Элевсинские мистерии”. Данная публикация впервые позволяла провести полный обзор результатов раскопок и обсуждение их интерпретации с точки зрения археологии. Это требовало увеличения объема моей книги. Другое отличие явилось следствием моего убеждения в том, что элевсинские боги должны быть отнесены к “архетипическим образам”. Данная точка зрения не акцентировалась ни в голландской, ни в немецкой работах, но излагалась в моем более раннем очерке о Божественной Деве. В настоящей книге она развивается. Здесь проблема мистерий обсуждается более полно не только с точки зрения греческой жизни — что служило центральной темой немецкого варианта — но и с позиции человеческой природы.

В постижении внутреннего света человеческой природе, человеку в целом в его конкретной реальности, иногда помогают внешние вспомогательные средства. В Элевсине таким средством являлся пост. Кроме воздержания от пищи, для посвящения в мистерии существовало еще одно неотъемлемое условие, которое может быть названо фармакологической подготовкой к ним: напиток kykeon. В предшествующих работах этой теме уделялось недостаточное внимание, но теперь мои исследования в данном направлении значительно продвинулись. Определенную степень уверенности в этой новой области я обрел благодаря переписке с фармакологом, доктором Альбертом Гофманом из Базеля, которому я искренне признателен за помощь в этом, все еще незавершенном научном изыскании.

Карл Кереньи - Элевсин - Архетипический образ матери и дочери - Содержание

Предисловие

Введение

Часть первая: Воссоздание

I. Географическое положение и хронологический план

II. Мифологический фон

III. Малые мистерии и подготовка к Великим мистериям

IV. Тайна Элевсина

Часть вторая

V. Герменевтическое эссе на тему мистерий

Приложения

Сокращения

Примечания

Список цитируемых работ

Дополнение. Валъттер Отто - Смысл элевстинских мистерий