Это маленькая девочка Йрис из Гватемалы. Ей пять лет. Она живёт вместе с папой, мамой и двумя младшими братиками — Эстебаном и Пакйто. Недалеко от их дома протекает река, вдоль берегов которой раскинулись обширные луга. Многие люди пасут там домашний скот. Они огородили пастбища, чтобы животные не бродили там, где им не положено. Папа Ирис тоже выводит туда своих коров, телят и коня. Когда наступает сезон дождей, проливные дожди идут почти ежедневно.

Так однажды дождь не прекращался целый день. И даже когда Ирис укладывалась спать, он всё ещё шёл. Такой дождь называют темпоралом.

Когда Ирис утром проснулась, то услышала, как капли дождя всё ещё громко стучат по железной крыше. Ирис соскользнула с кровати, стараясь не разбудить Эстебана.

— Доброе утро, Ирис! — поздоровалась мама, протягивая ей чашку с молоком.

— Доброе утро, мама! — Ирис взяла чашку, достала со стола пан4 и пересела поближе к дверям, чтобы можно было есть и смотреть на дождь.

— Мама, а когда закончится дождь? — спросила она. И как мы постираем вещи, если он идёт? Мы же не можем пойти на озеро под дождём?

— Стирку придётся отложить до тех пор, пока Бог не пошлёт нам солнечную погоду, — объяснила ей мама. - Наверное, мне придётся постирать несколько подгузников Пакито впиле.

Кери Бауман - Бог управляет ливнем

Художник Питер Балхолм

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