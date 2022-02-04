Кэрил - Комментарии на книгу Иова глава 12
И отвечал Иов и сказал:
подлинно, только вы люди, и с вами умрет мудрость!
И у меня есть сердце, как у вас; не ниже я вас: и кто не знает того же?
Посмешищем стал я для друга своего, я, который взывал к Богу, и которому Он отвечал, посмешищем - человек праведный, непорочный.
Эта и две следующие главы содержат ответ Иова на советы и обвинения его третьего друга, Софара, равно как и ответ на то, что было сказано двумя первыми друзьями. В отповеди Иова наибольшего внимания заслуживает следующее.
Во-первых, Иов осуждает, и весьма резко, ту гордость духа и уверенность в собственных суждениях, которую он заметил в своих друзьях. Он излагает эту мысль с начала главы до конца четвертого стиха: «Подлинно, только вы люди...» - и так далее.
Во-вторых, он опровергает мнение, высказанное о нем всеми троими - а именно, что праведных от нечестивых можно отличить по тому, что происходит с ними - доброе или злое. Сам он показывает на примере многих дел Промысла Божьего, что праведники часто претерпевают в жизни сей видимые несчастья, тогда как удел нечестивых - видимое благо. Эта мысль, высказанная впервые в пятом стихе, развивается до конца главы.
В-третьих, он отвергает своих друзей как бесполезных врачей, ибо они, выступая в защиту Бога, оскорбляют Его. Эту мысль он всячески развивает с начала до семнадцатого стиха тринадцатой главы.
В-четвертых, он вновь взывает к правосудию Божьему, вознося к Нему множество прошений и настаивая на избавлении от своих бед или, по крайней мере, ослаблении или смягчении таковых.
Весь этот разговор выглядит несколько более тягостным и резким, чем два прежних. Желчью и уксусом, то есть горечью собственных печалей, все так же проникнуты ответные слова Иова, и не без причины. Ибо, как он видит, друзья его, как и прежде, ни во что не ставят то, что говорит он в свою защиту, и вновь, все с тем же лицемерием, обличают его (как будто нет иного способа отстаивать праведность и святость Божью, нежели обвинять своего друга в неправедности и нечестии). А потому он не может принять их советы, но все более ожесточается против них. Приступая к подробному рассмотрению его ответа, мы должны помнить об этом.
И отвечал Иов и сказал
Очевидно, что он не спорит, а утверждает, и, скорее, излагает собственное мнение, а не отвечает на возражения своих друзей. И в самом деле, что может убедительнее опровергнуть заблуждение, чем ясное утверждение истины? И чем можно лучше ответить на все возражения, если не ясно заданным вопросом?
Подлинно, только вы люди
Древнееврейское слово, соответствующее в этом отрывке слову люди, обычно переводится как множество, толпа; оно происходит от корня, означающего скрывать или прятать, поскольку множество или великая толпа людей скрывает лицо земли.
«Подлинно, только вы люди, и с вами умрет мудрость!» Этот текст воспринимается двояко: одни видят в нем простое утверждение, другие - иронию, то есть речь, исполненную насмешки: по букве нет никаких сомнений в том, что сказано, по духу же сказанное прямо отрицается.
Те, кто видят в этих словах простое утверждение, понимают это так: «Вне всякого сомнения, вас следует считать (между людьми - inter plebem) людьми самыми обычными, даже низкородными, и премудрость в вас мертва; если некогда и была в вас мудрость, она увяла, разум ваш ослабел, и ваша лучшая пора позади; вы не те, кем желаете казаться, не избранные и не начальствующие, не лучшие из лучших, не краса и гордость своего народа. О нет! Речь ваша выдает вас, слова ваши - слова толпы, суждения ваши заурядны, мнения избиты. Ни глубины, ни тайны не вижу я в том, что вы сказали». Так говорили фарисеи: «Уверовал ли в Него кто из начальников, или из фарисеев? Но этот народ [это простонародье, эти люди низкого сословия] невежда в законе, проклят он» (Ин. 7:48, 49).
Вторая же точка зрения такова. Под словом люди в этом отрывке некоторые иудейские толкователи понимают избранных народа, и тогда слова Иова воспринимаются как ирония: «Вне всякого сомнения, только вы - люди, лучшие из лучших, избранные: избранники Божии, те, кого Он избрал и кем дорожит, возлюбленные Его и близкие Ему, те, кому Он раскрывает объятья и поверяет Свои тайны; вы - Церковь, вы - народ Божий, вы - те, к кому говорили божественные пророки. Мы же - отверженные среди нечестивых».
Но и это не все. Только вы - люди, то есть избранники народа, те, кто представляет свой народ. Так мы могли бы сказать о Палате общин парламента: «Вы - избранные люди Англии», то есть те, кого избрал народ, кого он почитает мудрейшими, справедливейшими и вернейшими людьми в каждом из графств, кому он доверяет управление делами королевства и защиту своих прав. В этом смысле они (хотя их всего несколько сотен) и есть избранные люди королевства. Вот как Иов обличает своих друзей в высокомерии: «Вы - избранные люди, вы - те, кто, очевидно, представляет весь народ, в вас, бесспорно, собрана вся мудрость мира, вас следует приравнять к целому человечеству, вы - украшение Вселенной, вы берете на себя так много, будто олицетворяете весь род людской, будто все мудрые, ученые и сведущие мужи препоручили вам свои мнения и суждения; о да, будто сама мудрость признала себя вашей рабой, и всякое знание поглощено вами. Всеконечно, вы именно таковы». Господь через пророка Иеремию (гл. 5, стих 1) говорит: «Походите по улицам Иерусалима, и посмотрите, и разведайте, и поищите на площадях его, не найдете ли человека». А известный киник ходил в древности среди бела дня в толпе с зажженным фонарем, чтобы найти человека. Кто же этот человек? Тот, кто мудр и целомудрен; прочие же люди в сравнении с ним не более чем животные. В двенадцатом стихе предыдущей главы Софар уподобляет Иова дикому осленку, причисляя его к животным; теперь Иов отвечает ему тем же: «Вы поступаете так, - говорит он, - будто только вы - люди, я же и все прочие - не более чем животные, подобные дикому осленку, не разумеющие ни слов ваших, ни утверждений ваших».
Джозеф Кэрил - Комментарии на книгу Иова гл. 12 (практические размышления)
Джозеф Кэрил - Комментарии на книгу Иова гл. 12 (практические размышления) - Содержание
- Иов, глава 12, стихи 1, 2, 3, 4
- Иов, глава 12, стихи 5, 6
- Иов, глава 12, стихи 7, 8,9, 10 70
- Иов, глава 12, стихи 11, 12, 13, 14 93
- Иов, глава 12, стихи 15, 16 121
- Иов, глава 12, стихи 17, 18 151
- Иов, глава 12, стихи 19, 20, 21 179
- Иов, глава 12, стихи 22, 23 209
- Иов, глава 12, стихи 24, 25 233
Оригинальнал книги где можно достать?
Спасибо! Жаль, что перевели только комментарий на 12 главу такого автора, который положил огромную часть своей жизни на изучение книги Иова.