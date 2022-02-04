Кэрил - Комментарии на книгу Иова глава 12

И отвечал Иов и сказал:

подлинно, только вы люди, и с вами умрет мудрость!

И у меня есть сердце, как у вас; не ниже я вас: и кто не знает того же?

Посмешищем стал я для друга своего, я, который взывал к Богу, и которому Он отвечал, посмешищем - человек праведный, непорочный.

Эта и две следующие главы содержат ответ Иова на советы и обвинения его третьего друга, Софара, равно как и ответ на то, что было сказано двумя первыми друзьями. В отповеди Иова наибольшего внимания заслуживает следующее.

Во-первых, Иов осуждает, и весьма резко, ту гордость духа и уверенность в собственных суждениях, которую он заметил в своих друзьях. Он излагает эту мысль с начала главы до конца четвертого стиха: «Подлинно, только вы люди...» - и так далее.

Во-вторых, он опровергает мнение, высказанное о нем всеми троими - а именно, что праведных от нечестивых можно отличить по тому, что происходит с ними - доброе или злое. Сам он показывает на примере многих дел Промысла Божьего, что праведники часто претерпевают в жизни сей видимые несчастья, тогда как удел нечестивых - видимое благо. Эта мысль, высказанная впервые в пятом стихе, развивается до конца главы.

В-третьих, он отвергает своих друзей как бесполезных врачей, ибо они, выступая в защиту Бога, оскорбляют Его. Эту мысль он всячески развивает с начала до семнадцатого стиха тринадцатой главы.

В-четвертых, он вновь взывает к правосудию Божьему, вознося к Нему множество прошений и настаивая на избавлении от своих бед или, по крайней мере, ослаблении или смягчении таковых.

Весь этот разговор выглядит несколько более тягостным и резким, чем два прежних. Желчью и уксусом, то есть горечью собственных печалей, все так же проникнуты ответные слова Иова, и не без причины. Ибо, как он видит, друзья его, как и прежде, ни во что не ставят то, что говорит он в свою защиту, и вновь, все с тем же лицемерием, обличают его (как будто нет иного способа отстаивать праведность и святость Божью, нежели обвинять своего друга в неправедности и нечестии). А потому он не может принять их советы, но все более ожесточается против них. Приступая к подробному рассмотрению его ответа, мы должны помнить об этом.

И отвечал Иов и сказал

Очевидно, что он не спорит, а утверждает, и, скорее, излагает собственное мнение, а не отвечает на возражения своих друзей. И в самом деле, что может убедительнее опровергнуть заблуждение, чем ясное утверждение истины? И чем можно лучше ответить на все возражения, если не ясно заданным вопросом?

Подлинно, только вы люди

Древнееврейское слово, соответствующее в этом отрывке слову люди, обычно переводится как множество, толпа; оно происходит от корня, означающего скрывать или прятать, поскольку множество или великая толпа людей скрывает лицо земли.

«Подлинно, только вы люди, и с вами умрет мудрость!» Этот текст воспринимается двояко: одни видят в нем простое утверждение, другие - иронию, то есть речь, исполненную насмешки: по букве нет никаких сомнений в том, что сказано, по духу же сказанное прямо отрицается.

Те, кто видят в этих словах простое утверждение, понимают это так: «Вне всякого сомнения, вас следует считать (между людьми - inter plebem) людьми самыми обычными, даже низкородными, и премудрость в вас мертва; если некогда и была в вас мудрость, она увяла, разум ваш ослабел, и ваша лучшая пора позади; вы не те, кем желаете казаться, не избранные и не начальствующие, не лучшие из лучших, не краса и гордость своего народа. О нет! Речь ваша выдает вас, слова ваши - слова толпы, суждения ваши заурядны, мнения избиты. Ни глубины, ни тайны не вижу я в том, что вы сказали». Так говорили фарисеи: «Уверовал ли в Него кто из начальников, или из фарисеев? Но этот народ [это простонародье, эти люди низкого сословия] невежда в законе, проклят он» (Ин. 7:48, 49).

Вторая же точка зрения такова. Под словом люди в этом отрывке некоторые иудейские толкователи понимают избранных народа, и тогда слова Иова воспринимаются как ирония: «Вне всякого сомнения, только вы - люди, лучшие из лучших, избранные: избранники Божии, те, кого Он избрал и кем дорожит, возлюбленные Его и близкие Ему, те, кому Он раскрывает объятья и поверяет Свои тайны; вы - Церковь, вы - народ Божий, вы - те, к кому говорили божественные пророки. Мы же - отверженные среди нечестивых».

Но и это не все. Только вы - люди, то есть избранники народа, те, кто представляет свой народ. Так мы могли бы сказать о Палате общин парламента: «Вы - избранные люди Англии», то есть те, кого избрал народ, кого он почитает мудрейшими, справедливейшими и вернейшими людьми в каждом из графств, кому он доверяет управление делами королевства и защиту своих прав. В этом смысле они (хотя их всего несколько сотен) и есть избранные люди королевства. Вот как Иов обличает своих друзей в высокомерии: «Вы - избранные люди, вы - те, кто, очевидно, представляет весь народ, в вас, бесспорно, собрана вся мудрость мира, вас следует приравнять к целому человечеству, вы - украшение Вселенной, вы берете на себя так много, будто олицетворяете весь род людской, будто все мудрые, ученые и сведущие мужи препоручили вам свои мнения и суждения; о да, будто сама мудрость признала себя вашей рабой, и всякое знание поглощено вами. Всеконечно, вы именно таковы». Господь через пророка Иеремию (гл. 5, стих 1) говорит: «Походите по улицам Иерусалима, и посмотрите, и разведайте, и поищите на площадях его, не найдете ли человека». А известный киник ходил в древности среди бела дня в толпе с зажженным фонарем, чтобы найти человека. Кто же этот человек? Тот, кто мудр и целомудрен; прочие же люди в сравнении с ним не более чем животные. В двенадцатом стихе предыдущей главы Софар уподобляет Иова дикому осленку, причисляя его к животным; теперь Иов отвечает ему тем же: «Вы поступаете так, - говорит он, - будто только вы - люди, я же и все прочие - не более чем животные, подобные дикому осленку, не разумеющие ни слов ваших, ни утверждений ваших».