Поскольку она, будучи издана, отправилась — в переносном смысле — в своего рода странствие, я на краткое время позволил себе последовать за нею взглядом. Я смотрел за ней, как она шла одинокой тропой или одиноко по проезжей дороге. После одного-двух небольших недоразумений, когда она была обманута поверхностным сходством, она, наконец, повстречала того единственного, кого я с радостью и благодарностью называю моим читателем, того единственного, кого она ищет, к кому она словно простирает руки, того единственного, кто так отзывчив, что даёт ей себя найти, кто так отзывчив, что принимает её, застанет ли она его в мгновение встречи радостным и дерзновенным или «усталым и задумчивым».

Поскольку же она, будучи издана, в прямом смысле тихо стоит, не меняя места, я на краткое время позволил себе остановиться на ней взглядом. Она стояла, словно неприметный маленький цветок, укрывшийся в огромном лесу, который не выдаёт себя ни особым великолепием, ни ароматом, ни образом жизни. Но вот я видел, или словно бы видел, как птица, которую я называю моим читателем, вдруг заметила её, стремглав бросилась вниз, схватила её и унесла к себе. И увидев это, я уже не видел дальнейшего.

Серен Кьеркегор - Девять бесед 1843 года

Пер. с датского А. В. Лызлова М.: 2016. 324 с.

ISBN 978-5-9907589-1-9

Серен Кьеркегор - Девять бесед 1843 года - Содержание

От переводчика

Две назидательные беседы

Предисловие

Чаяние, присущее вере. Новый год

Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше

Три назидательные беседы

Предисловие

Любовь покрывает множество грехов

Любовь покрывает множество грехов

Утвердиться во внутреннем человеке

Четыре назидательные беседы