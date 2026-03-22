Керкегор - Философские крохи или Крупицы мудрости

Category ESXATOS BOOKS, Theology, Philosophy, Ethics, Psychology Psychotherapy

Философские крохи вышли в 1844 году под псевдонимом «Йоханнес Климакус» и, как и предыдущие книги Керкегора, заставили читающую публику интересоваться автором больше, чем его произведением. Однако реакция критиков на этот раз была необычной.

Они вели себя так, будто книги не существует. Молчание литературных кругов можно было бы объяснить ее наукообразностью. Но, чтобы понять мотивы, заставившие пройти мимо трактата философское сообщество (если не считать двух анонимных заметок, показывавших, скорей, что рецензентам не хватило терпения прочитать его до конца), таких простых объяснений будет недостаточно.

Центральный вопрос книги — историчность не Писания, а самого Пришествия — истины, чья вечность реализуется в человеческой истории и не имеет другого осуществления, кроме временного.

Сёрен Керкегор - Философские крохи или Крупицы мудрости Йоханнеса Климакуса

Пер. Д.А. Лунгиной под ред. В.Л. Махлина.
Предисловие и комментарии Д.А. Лунгиной.

М.: Институт философии, теологии и истории св. Фомы, 2009. — 192 с.

ISBN 978-5-94242-048-2

Сёрен Керкегор - Философские крохи или Крупицы мудрости Йоханнеса Климакуса - Содержание

Глава I. Мысль-проект
Глава II. Бог как учитель и спаситель
Глава III. Абсолютный парадокс
Дополнение. Парадокс как оскорбление
Глава IV. Ученик в ситуации одновременности
Интермеццо
Прибавление
Глава V. Ученик-из-вторых-рук
Мораль

Comments (1 comment)

Z
zalservik 2 weeks ago
Благодарю.

