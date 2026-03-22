Кьеркегор - Или–или
По правде говоря, и сейчас порой кажется, что для русских исследователей оказался значим (и всерьез прочитан) лишь первый том «Или — или». В этом смысле и Лев Шестов, и Пиама Гайденко ценят Кьеркегора прежде всего как свободного, беспутного художника, который мучается и страждет под грузом впервые осознанных экзистенциальных проблем, — когда свобода и есть способность переживать «пограничное состояние», конечность своей экзистенции, с неимоверной остротой, а расколотая индивидуальность и есть высшее выражение ранимой человечности...
Да и Михаил Бахтин, который, говорят, специально выучил датский, чтобы в подлиннике читать Кьеркегора, так и остается применительно к Достоевскому внутри этой своей любимой идеи «полифонии», то есть многоголосия, которое принципиально не сводимо к одному-единственному крику или восклицанию одной лишь гортани.
Кьеркегор, глаголящий от лица многочисленных псевдонимов, Кьеркегор, как Пессоа, изъясняющийся словами многих авторов, — что будем с этим делать, как разбираться? Верно ли, что множество масок — это знак утраты собственного лица, то есть всего лишь расколотое зеркало, след болезненных психологических авантюр последовательного индивидуалиста? А что, если игра автора с читателем тут заведомо (и сознательно) гораздо сложнее?
Сёрен Кьеркегор - Или–или - Фрагмент из жизни - Издано Виктором Эремита
Пер. с дат. Н. Исаевой, С. Исаева
М.: Академический проект, 2014. — 776 с. — (Философские технологии)
ISBN 978-5-8291-1611-8
Сёрен Кьеркегор - Или–или - Фрагмент из жизни - Издано Виктором Эремита - Содержание
Н. Исаева. Выбор духа — бессмертие навырост
Часть I, содержащая бумаги А
Предисловие
Диапсалмата
Ad se ipsum
Или–или (Экстатическая лекция)
Непосредственные стадии эротического, или Музыкально-эротическое
Несущественное введение
Первая стадия
Вторая стадия
Третья стадия
1. Чувственная гениальность, определяемая как соблазн
2. Другие обработки образа Дон Жуана, рассмотренные применительно к музыкальной интерпретации
3. Внутреннее музыкальное строение оперы
Несущественное послесловие
Отражение античного трагического мотива в современном трагическом (Попытка фрагментарного очерка)
Теневые силуэты (Психологическое времяпрепровождение)
Импровизированная похвальная речь
Мария Бомарше
Донна Эльвира
Маргарита
Несчастнейший (Вдохновенная речь, обращенная к Sumparanekromenoi)
Первая любовь (Комедия Скриба в одном акте, перевод Й.Л. Хайберга)
Плодопеременное хозяйство (Опыт по теории общественного благоразумия)
Дневник соблазнителя
Часть II, содержащая бумаги Б, письма к А
Эстетическая значимость брака
Равновесие между эстетическим и этическим в развитии личности
Ультиматум
Возвышенное поучение, заключенное в мысли о том, что пред Богом мы всегда не правы
Молитва
Возвышенное поучение, заключенное в мысли о том, что пред Богом мы всегда не правы
