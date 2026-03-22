По правде говоря, и сейчас порой кажется, что для русских исследователей оказался значим (и всерьез прочитан) лишь первый том «Или — или». В этом смысле и Лев Шестов, и Пиама Гайденко ценят Кьеркегора прежде всего как свободного, беспутного художника, который мучается и страждет под грузом впервые осознанных экзистенциальных проблем, — когда свобода и есть способность переживать «пограничное состояние», конечность своей экзистенции, с неимоверной остротой, а расколотая индивидуальность и есть высшее выражение ранимой человечности...

Да и Михаил Бахтин, который, говорят, специально выучил датский, чтобы в подлиннике читать Кьеркегора, так и остается применительно к Достоевскому внутри этой своей любимой идеи «полифонии», то есть многоголосия, которое принципиально не сводимо к одному-единственному крику или восклицанию одной лишь гортани.



Кьеркегор, глаголящий от лица многочисленных псевдонимов, Кьеркегор, как Пессоа, изъясняющийся словами многих авторов, — что будем с этим делать, как разбираться? Верно ли, что множество масок — это знак утраты собственного лица, то есть всего лишь расколотое зеркало, след болезненных психологических авантюр последовательного индивидуалиста? А что, если игра автора с читателем тут заведомо (и сознательно) гораздо сложнее?

Сёрен Кьеркегор - Или–или - Фрагмент из жизни - Издано Виктором Эремита

Пер. с дат. Н. Исаевой, С. Исаева

М.: Академический проект, 2014. — 776 с. — (Философские технологии)

ISBN 978-5-8291-1611-8

Сёрен Кьеркегор - Или–или - Фрагмент из жизни - Издано Виктором Эремита - Содержание

Н. Исаева. Выбор духа — бессмертие навырост

Часть I, содержащая бумаги А

Предисловие

Диапсалмата

Ad se ipsum

Или–или (Экстатическая лекция)

Непосредственные стадии эротического, или Музыкально-эротическое

Несущественное введение

Первая стадия

Вторая стадия

Третья стадия 1. Чувственная гениальность, определяемая как соблазн 2. Другие обработки образа Дон Жуана, рассмотренные применительно к музыкальной интерпретации 3. Внутреннее музыкальное строение оперы

Несущественное послесловие

Отражение античного трагического мотива в современном трагическом (Попытка фрагментарного очерка)

Теневые силуэты (Психологическое времяпрепровождение)

Импровизированная похвальная речь

Мария Бомарше

Донна Эльвира

Маргарита

Несчастнейший (Вдохновенная речь, обращенная к Sumparanekromenoi)

Первая любовь (Комедия Скриба в одном акте, перевод Й.Л. Хайберга)

Плодопеременное хозяйство (Опыт по теории общественного благоразумия)

Дневник соблазнителя

Часть II, содержащая бумаги Б, письма к А

Эстетическая значимость брака

Равновесие между эстетическим и этическим в развитии личности

Ультиматум