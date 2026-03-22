Кьеркегор - Мэй - Очищение страхом

Category ESXATOS BOOKS, Theology, Philosophy, Ethics, Psychology Psychotherapy
Series Философский поединок (1 book)

Если мы пожелаем рассмотреть диалектические определения страха, окажется, что они наделены двусмысленностью. Страх — это симпатическая антипатия и антипатическая симпатия. Это полностью подтверждается в речи, обычно говорят: сладкий страх, сладкое устрашение; говорят: удивительный страх, робкий страх и так далее.

Наблюдения за детьми позволяют обозначить этот страх как жадное стремление к приключениям, к ужасному, к загадочному. То, что бывают дети, в которых этот страх не обнаруживается, еще ничего не доказывает: ведь у животного его тоже нет, и чем меньше духа, тем меньше страха. Такой страх столь сущностно свойствен ребенку, что тот вовсе не хочет его лишиться; даже если он и страшит ребенка, он тут же опутывает его своим сладким устрашением. И во всех народах, где детскость сохранилась как грезы духа, этот страх есть; и чем он глубже, тем глубже сам народ. Только прозаичная пошлость может полагать, будто тут содержится какое-то искажение.

Страх обладает здесь тем же самым значением, что и тоска в некой более поздней точке, где свобода, пройдя через все несовершенные формы своей истории, в глубочайшем смысле должна наконец вернуться к себе самой.

Сёрен Кьеркегор, Ролло Мэй - Очищение страхом или Экзистенция свободы

(Философский поединок)

М.: Родина, 2021. - 240 с.: илл.

ISBN 978-5-00180-185-6

Сёрен Кьеркегор, Ролло Мэй - Очищение страхом или Экзистенция свободы - Содержание

Сёрен Кьеркегор - СТРАХ И СВОБОДА

  • Страх — головокружение свободы

  • Страх в женщине

  • Страх внутри стыда

  • Страх перед судьбой

  • Страх перед злом

  • Страх перед добром (демоническое)

  • Несвобода как демоническое

  • Страх как возможность свободы

Ролло Мэй - «СТРАХ СТРАХА» (ТРЕВОГА)

  • Введение. «Век страха»

  • Исторический обзор

  • Декарт и Спиноза: преодоление тревоги разумом

  • Кьеркегор: тревога и свобода

  • Фрейд: тревога как трансформация либидо

  • Ранк: тревога и индивидуация

  • Адлер: тревога и чувство неполноценности

  • Юнг: тревога и угроза иррационального

  • Хорни: тревога и ненависть

  • Салливан: тревога как боязнь неодобрения

  • Тревога и культура

  • Историческое измерение жизни

  • Индивидуализм: от эпохи Возрождения до нашего времени

  • Бегство от свободы

  • Теории тревоги: подведение итогов

  • Природа тревоги

  • Нормальная и невротическая тревога

  • Происхождение тревоги

  • Способность испытывать тревогу и развитие

  • Тревога и страх

  • Тревога и внутренний конфликт

  • Тревога и ненависть

  • Культура и взаимоотношения

  • Овладение тревогой

  • Методы обуздания тревоги

  • Деструктивные и конструктивные способы

  • Тревога и «Я»

Comments (1 comment)

Z
zalservik 2 weeks ago
Благодарю.

