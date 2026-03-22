Кьеркегор - Мэй - Очищение страхом

Если мы пожелаем рассмотреть диалектические определения страха, окажется, что они наделены двусмысленностью. Страх — это симпатическая антипатия и антипатическая симпатия. Это полностью подтверждается в речи, обычно говорят: сладкий страх, сладкое устрашение; говорят: удивительный страх, робкий страх и так далее.

Наблюдения за детьми позволяют обозначить этот страх как жадное стремление к приключениям, к ужасному, к загадочному. То, что бывают дети, в которых этот страх не обнаруживается, еще ничего не доказывает: ведь у животного его тоже нет, и чем меньше духа, тем меньше страха. Такой страх столь сущностно свойствен ребенку, что тот вовсе не хочет его лишиться; даже если он и страшит ребенка, он тут же опутывает его своим сладким устрашением. И во всех народах, где детскость сохранилась как грезы духа, этот страх есть; и чем он глубже, тем глубже сам народ. Только прозаичная пошлость может полагать, будто тут содержится какое-то искажение.

Страх обладает здесь тем же самым значением, что и тоска в некой более поздней точке, где свобода, пройдя через все несовершенные формы своей истории, в глубочайшем смысле должна наконец вернуться к себе самой.

Сёрен Кьеркегор, Ролло Мэй - Очищение страхом или Экзистенция свободы

(Философский поединок)

Сёрен Кьеркегор, Ролло Мэй - Очищение страхом или Экзистенция свободы - Содержание

Сёрен Кьеркегор - СТРАХ И СВОБОДА

Страх — головокружение свободы

Страх в женщине

Страх внутри стыда

Страх перед судьбой

Страх перед злом

Страх перед добром (демоническое)

Несвобода как демоническое

Страх как возможность свободы

Ролло Мэй - «СТРАХ СТРАХА» (ТРЕВОГА)