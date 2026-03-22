Кьеркегор - Мэй - Очищение страхом
Если мы пожелаем рассмотреть диалектические определения страха, окажется, что они наделены двусмысленностью. Страх — это симпатическая антипатия и антипатическая симпатия. Это полностью подтверждается в речи, обычно говорят: сладкий страх, сладкое устрашение; говорят: удивительный страх, робкий страх и так далее.
Наблюдения за детьми позволяют обозначить этот страх как жадное стремление к приключениям, к ужасному, к загадочному. То, что бывают дети, в которых этот страх не обнаруживается, еще ничего не доказывает: ведь у животного его тоже нет, и чем меньше духа, тем меньше страха. Такой страх столь сущностно свойствен ребенку, что тот вовсе не хочет его лишиться; даже если он и страшит ребенка, он тут же опутывает его своим сладким устрашением. И во всех народах, где детскость сохранилась как грезы духа, этот страх есть; и чем он глубже, тем глубже сам народ. Только прозаичная пошлость может полагать, будто тут содержится какое-то искажение.
Страх обладает здесь тем же самым значением, что и тоска в некой более поздней точке, где свобода, пройдя через все несовершенные формы своей истории, в глубочайшем смысле должна наконец вернуться к себе самой.
Сёрен Кьеркегор, Ролло Мэй - Очищение страхом или Экзистенция свободы
(Философский поединок)
М.: Родина, 2021. - 240 с.: илл.
ISBN 978-5-00180-185-6
Сёрен Кьеркегор, Ролло Мэй - Очищение страхом или Экзистенция свободы - Содержание
Сёрен Кьеркегор - СТРАХ И СВОБОДА
Страх — головокружение свободы
Страх в женщине
Страх внутри стыда
Страх перед судьбой
Страх перед злом
Страх перед добром (демоническое)
Несвобода как демоническое
Страх как возможность свободы
Ролло Мэй - «СТРАХ СТРАХА» (ТРЕВОГА)
Введение. «Век страха»
Исторический обзор
Декарт и Спиноза: преодоление тревоги разумом
Кьеркегор: тревога и свобода
Фрейд: тревога как трансформация либидо
Ранк: тревога и индивидуация
Адлер: тревога и чувство неполноценности
Юнг: тревога и угроза иррационального
Хорни: тревога и ненависть
Салливан: тревога как боязнь неодобрения
Тревога и культура
Историческое измерение жизни
Индивидуализм: от эпохи Возрождения до нашего времени
Бегство от свободы
Теории тревоги: подведение итогов
Природа тревоги
Нормальная и невротическая тревога
Происхождение тревоги
Способность испытывать тревогу и развитие
Тревога и страх
Тревога и внутренний конфликт
Тревога и ненависть
Культура и взаимоотношения
Овладение тревогой
Методы обуздания тревоги
Деструктивные и конструктивные способы
Тревога и «Я»
