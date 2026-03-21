Теистически ориентированный экзистенциализм Кьеркегора вырос прежде всего в полемике с философией религии Гегеля, утверждавшего, что адекватное постижение Бога возможно лишь в разреженных пространствах чистой мысли. Датский мыслитель не переставал упрекать Гегеля в глубочайшем непонимании христианства, поскольку, на его взгляд, разум никак не может привести нас к подлинной встрече с божественной трансцендентностью.

Объективное знание о Боге невозможно принципиально, человек никогда не может быть до конца уверен в собственном бессмертии, а значит и Бог всегда остается бесконечно далеким, ускользающим предметом его усилий. По существу, внутри этого, природного мира человек покинут, он предоставлен самому себе и вынужден сообразовываться с собственными тревогами, собственными всплесками чувственности.

Но там, где знание оказывается недостаточным, там, где разум нас предает, там, где, казалось бы, нам уже не на что опереться, — остаются заведомо обеспеченные нам отчаяние, страх, боль, имманентно присущие самому существованию. Прочные гарантии счастья могут и подвести, — но вот стыд и горе обеспечены нам независимо от нашего позволения и от наших желаний.

Серен Кьеркегор - Заключительное ненаучное послесловие к «Философским крохам»

Пер. с дат. Н. Исаевой, С. Исаева

М.: Академический Проект, 2012. — 608 с. — (Философские технологии)

ISBN 978-5-8291-1406-0

Также издание:

Пер с датского яз. Н.Исаевой и С.Исаева

СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2005 — 680 с.

ISBN 5-288-03760-4

Серен Кьеркегор - Заключительное ненаучное послесловие к «Философским крохам» - Содержание

Исаева Н., Исаев С. Серен Кьеркегор: Лестница в небо — виртуальный проект

Предисловие

Введение

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ОБЪЕКТИВНАЯ ПРОБЛЕМА ИСТИННОСТИ ХРИСТИАНСТВА

Глава первая. Историческая точка зрения

§ 1. Священное писание

§ 2. Церковь

§ 3. Свидетельство веков по поводу истинности христианства

Глава вторая. Спекулятивная точка зрения

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. СУБЪЕКТИВНАЯ ПРОБЛЕМА: ОТНОШЕНИЕ СУБЪЕКТИВНОГО ИНДИВИДА К ИСТИННОСТИ ХРИСТИАНСТВА ИЛИ ЖЕ К ТОМУ, КАК СТАТЬ ХРИСТИАНИНОМ

Раздел первый. Кое-что о Лессинге

Глава первая. Выражение благодарности Лессингу

Глава вторая. Возможный и действительный тезисы Лессинга

Раздел второй. Субъективная проблема, или каким образом субъективность может полагаться, для того чтобы проблема стала для нее явной

Глава первая. Становиться субъективным

Глава вторая. Субъективная истина, внутреннее; истина есть субъективное

Приложение. Взгляд на некоторые примеры в современной датской литературе

Глава третья. Действительная субъективность, этическое; субъективный мыслитель

§ 1. Что значит экзистировать; действительность

§ 2. Возможность выше действительности. Действительность выше возможности. Поэтическая и интеллектуальная идеальность; этическая идеальность

§3. Одновременность отдельных элементов субъективности внутри экзистирующей субъективности; одновременность как нечто противоположное спекулятивному процессу

§ 4. Субъективный мыслитель; его задача, его форма, его стиль

Глава четвертая. Проблема «Философских крох»: как вечное счастье может основываться на историческом знании?

Секция первая. Ориентация в замысле «Философских крох»

§1.0 том, что исходная точка была найдена в языческом сознании, и почему это произошло

§2. Важность предварительного соглашения о том, что такое христианство, — еще прежде, чем можно ставить вопрособ опосредовании христианства в спекулятивном мышлении; отсутствие соглашения благоприятствует опосредованию, хотя такое отсутствие соглашения делает опосредование иллюзорным; достижение соглашения препятствует опосредованию

§ 3. Проблема, поставленная в «Философских крохах», как проблема вводная,—это не введение в христианство, но введение в то, как стать христианином

Секция вторая. Сама проблема

Вопрос о вечном блаженстве индивида решается во времени благодаря его отношению к чему-то историческому, которое к тому же является историческим таким образом, что включает в качестве составной части то, что по самой своей природе не может быть историческим, а значит, должно становиться таковым силой абсурда

А. Патетическое

§ 1. Начальное выражение экзистенциального пафоса, абсолютная ориентация (уважение) на абсолютный тёХос, выражаемая через действие по преобразованию экзистенции — эстетический пафос — иллюзорность опосредования — монашеское движение в Средние века — уметь одновременно относиться абсолютно к собственному абсолютному тёХос и относительно — к относительным целям

§2. Существенное выражение экзистенциального пафоса —страдание; — удача или неудача как эстетическое мировоззрение в противоположность страданию как религиозному мировоззрению (освещено в религиозной речи); — действительность страдания (юмор); —действительность страдания в этом позднейшем отношении как знак того, что экзистирую-щий индивид вступил в отношение с вечным блаженством; — иллюзия религиозного; — духовное искушение; — основа и смысл страдания в первом отношении: умирать для непосредственного и все же оставаться внутри конечного; — возвышающее развлечение; — юмор как incognito религиозного

§3. Решающее выражение экзистенциального пафоса —это вина. — Исследование уходит скорее назад, чем вперед. — Вечное припоминание вины —это высшее выражение для отношения виновного сознания к вечному блаженству. — Низшее выражение виновного сознания и соответствующие ему способы обретения удовлетворения. — Покаяние собственного производства. — Юмор. — Религиозность сокрытого внутреннего

Опосредующее звено между А и В

В. Диалектическое

§ 1. Диалектическое противоречие, составляющее истинный перелом: ожидание вечного блаженства во времени благодаря отношению к чему-то иному во времени

§ 2. Диалектическое противоречие: вечное блаженство основано на отношении к чему-то историческому

§3. Диалектическое противоречие: историческое, разбираемое здесь, не является историческим явлением в обычном смысле слова, но представляет собой то, что может стать историческим лишь вопреки собственной природе, следовательно, силой абсурда

Приложение к В. Обратное воздействие диалектического на пафос, ведущее к обостренному пафосу, а также одновременно существующие элементы такого пафоса

Глава пятая. Заключение

ПРИЛОЖЕНИЕ

Объяснение с читателем

Первое и последнее разъяснение