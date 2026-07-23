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Керни - Диалоги о Европе

Керни - Диалоги о Европе
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Category ESXATOS BOOKS, Philosophy, History, Cultural Studies Art, Sociology Political Science, Philology Literature

В предлагаемой вниманию читателей книге известного ирландского философа и публициста Ричарда Керни собраны двадцать две беседы с ключевыми представителями европейской и мировой интеллектуальной элиты. В центре внимания участников дискуссии — фундаментальные вопросы трансформации европейской идентичности, природы суверенитета, национализма и транснационального федерализма в эпоху после распада биполярного мира. Спектр обсуждаемых тем охватывает проблемы политики, литературы, семиотики и философии, предлагая глубокий междисциплинарный анализ вызовов, стоящих перед современной цивилизацией.

Книга предоставляет уникальную возможность включиться в широкий международный диалог об условиях сосуществования различных культур, языков и традиций. Среди собеседников Керни — такие выдающиеся мыслители, писатели и общественные деятели, как Жак Деррида, Умберто Эко, Поль Рикёр, Вацлав Гавел, Ноам Хомский, Юлия Кристева, Ханс-Георг Гадамер, Эдвард Саид и многие другие. Издание адресовано специалистам в области философии, политологии, культурологии, социологии, а также всем, кто интересуется интеллектуальной историей и перспективами развития Европы.

Керни Ричард - Диалоги о Европе

Пер. с англ. В. Л. Алешиной, О. И. Кондратьевой, Н. А. Кудашевой, Н. Ф. Орловой; науч. ред. М. М. Федорова. — М.: Издательство «Весь Мир», 2002. — 320 с. ISBN 5-7777-0142-6

Керни Ричард - Диалоги о Европе – Содержание

  • Предисловие к русскому изданию

  • Общее предисловие

  • Введение I

  • Раздел I. Политика

    • Юлия Кристева. Чуждые самим себе: мечта об исключительности

    • Нил Аскерсон. Нации и регионы

    • Чарлз Тейлор. Федерации и нации: секрет добрососедства

    • Поль Рикёр. Универсальность и сила различия

    • Эдвард Саид. Европа и ее «чужие»: арабская перспектива

    • Ноам Хомский. Политика языка

    • Вацлав Гавел. Пьесы и политика

  • Раздел II. Литература

    • Умберто Эко. Хаос: возвращение Средневековья

    • Джордж Стайнер. Культура: цена, которую вы платите

    • Марина Уорнер. В поисках чудовищ: миф и идентичность

    • Симус Хини. Элегия и торжество

    • Хорхе Луис Борхес. Лабиринт разума

    • Марта Нуссбаум. Литературное воображение и общественная жизнь

    • Мирослав Голуб. Театр жестокости

    • Жак Дарра. Охота на европейцев

  • Раздел III. Философия

    • Введение II

    • Жак Деррида. Деконструкция и иное

    • Эмманюэль Левинас. Диалог об открытости иному

    • Герберт Маркузе. Искусство и освобождение

    • Поль Рикёр. Текст как сфера смыслов

    • Станислав Бретон. Философ и христианская вера

    • Ханс Георг Гадамер. Герменевтика и поэт

    • Жан Франсуа Лиотар. Диалог о критике

  • Приложение. Философия в диалогах

Views 45
Rating 5.0 / 5
Added 23.07.2026
Author brat Vadim
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5.0/5 (1)

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