Керни - Диалоги о Европе

В предлагаемой вниманию читателей книге известного ирландского философа и публициста Ричарда Керни собраны двадцать две беседы с ключевыми представителями европейской и мировой интеллектуальной элиты. В центре внимания участников дискуссии — фундаментальные вопросы трансформации европейской идентичности, природы суверенитета, национализма и транснационального федерализма в эпоху после распада биполярного мира. Спектр обсуждаемых тем охватывает проблемы политики, литературы, семиотики и философии, предлагая глубокий междисциплинарный анализ вызовов, стоящих перед современной цивилизацией.

Книга предоставляет уникальную возможность включиться в широкий международный диалог об условиях сосуществования различных культур, языков и традиций. Среди собеседников Керни — такие выдающиеся мыслители, писатели и общественные деятели, как Жак Деррида, Умберто Эко, Поль Рикёр, Вацлав Гавел, Ноам Хомский, Юлия Кристева, Ханс-Георг Гадамер, Эдвард Саид и многие другие. Издание адресовано специалистам в области философии, политологии, культурологии, социологии, а также всем, кто интересуется интеллектуальной историей и перспективами развития Европы.

Керни Ричард - Диалоги о Европе

Пер. с англ. В. Л. Алешиной, О. И. Кондратьевой, Н. А. Кудашевой, Н. Ф. Орловой; науч. ред. М. М. Федорова. — М.: Издательство «Весь Мир», 2002. — 320 с. ISBN 5-7777-0142-6

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