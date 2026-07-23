Керни - Диалоги о Европе
В предлагаемой вниманию читателей книге известного ирландского философа и публициста Ричарда Керни собраны двадцать две беседы с ключевыми представителями европейской и мировой интеллектуальной элиты. В центре внимания участников дискуссии — фундаментальные вопросы трансформации европейской идентичности, природы суверенитета, национализма и транснационального федерализма в эпоху после распада биполярного мира. Спектр обсуждаемых тем охватывает проблемы политики, литературы, семиотики и философии, предлагая глубокий междисциплинарный анализ вызовов, стоящих перед современной цивилизацией.
Книга предоставляет уникальную возможность включиться в широкий международный диалог об условиях сосуществования различных культур, языков и традиций. Среди собеседников Керни — такие выдающиеся мыслители, писатели и общественные деятели, как Жак Деррида, Умберто Эко, Поль Рикёр, Вацлав Гавел, Ноам Хомский, Юлия Кристева, Ханс-Георг Гадамер, Эдвард Саид и многие другие. Издание адресовано специалистам в области философии, политологии, культурологии, социологии, а также всем, кто интересуется интеллектуальной историей и перспективами развития Европы.
Керни Ричард - Диалоги о Европе
Пер. с англ. В. Л. Алешиной, О. И. Кондратьевой, Н. А. Кудашевой, Н. Ф. Орловой; науч. ред. М. М. Федорова. — М.: Издательство «Весь Мир», 2002. — 320 с. ISBN 5-7777-0142-6
Керни Ричард - Диалоги о Европе – Содержание
Предисловие к русскому изданию
Общее предисловие
Введение I
Раздел I. Политика
Юлия Кристева. Чуждые самим себе: мечта об исключительности
Нил Аскерсон. Нации и регионы
Чарлз Тейлор. Федерации и нации: секрет добрососедства
Поль Рикёр. Универсальность и сила различия
Эдвард Саид. Европа и ее «чужие»: арабская перспектива
Ноам Хомский. Политика языка
Вацлав Гавел. Пьесы и политика
Раздел II. Литература
Умберто Эко. Хаос: возвращение Средневековья
Джордж Стайнер. Культура: цена, которую вы платите
Марина Уорнер. В поисках чудовищ: миф и идентичность
Симус Хини. Элегия и торжество
Хорхе Луис Борхес. Лабиринт разума
Марта Нуссбаум. Литературное воображение и общественная жизнь
Мирослав Голуб. Театр жестокости
Жак Дарра. Охота на европейцев
Раздел III. Философия
Введение II
Жак Деррида. Деконструкция и иное
Эмманюэль Левинас. Диалог об открытости иному
Герберт Маркузе. Искусство и освобождение
Поль Рикёр. Текст как сфера смыслов
Станислав Бретон. Философ и христианская вера
Ханс Георг Гадамер. Герменевтика и поэт
Жан Франсуа Лиотар. Диалог о критике
Приложение. Философия в диалогах
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