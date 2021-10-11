Майкл Керриган ; [пер. с англ. М. Николенко]

Москва : Издательство «Э», 2016. — 224 с.

Темная сторона истории

ISBN 978-5-699-85500-1

Само собой разумеется, Писание по-разному интерпретировали в разные эпохи. В наш век «интеллектуализма» легко увидеть в этом процессе постепенный переход от наивного буквализма к взгляду на Библию как на мифологическое иносказание с духовным «подтекстом». Однако, рассуждая так (казалось бы, очень трезво), мы сами находимся во власти мифа - современного мифа о прогрессе.

По сути же, мысль о том, что священные тексты следует читать буквально, относительно нова.

В средневековье католические книжники смотрели на Ветхий Завет как на иносказательный мистический текст, несущий в себе глубинные истины, которые раскрываются благодаря экзегезе, то есть богословскому истолкованию. По установившемуся обычаю, малообразованные или даже вовсе неграмотные прихожане познавали учение Христа в объясняющем пересказе священника.

Авторитет католической церкви держался на том, что латинский текст Писания был доступен только избранным, поэтому попытки перевести его жестоко карались. Такой элитистский подход ближе к тому, что мы зачастую понимаем под «современным» восприятием Библии, нежели к наивному взгляду на нее как на повествование о реальных событиях.

Реформация породила идею, согласно которой священные тексты должны быть понятны каждому верующему.

В период с 1522 по 1534 год Мартин Лютер работал над собственным переводом Писания. Впоследствии протестанты стали жадными читателями Библии, найдя в ней опору для своей повседневной духовной жизни. Прежде она не играла такой роли даже для самых набожных. Теперь же ее сюжеты заполонили людские умы, а картины - воображение. Библейские персонажи превратились в постоянных спутников человека.

В эпоху Просвещения стремительно развивающееся научное мышление вступило в противоречие с религией, посеяв в душах многих людей сомнения, приведшие к отказу от веры. В то же время, как ни парадоксально, пересмотренное отношение к истине и достоверности породило в религиозной среде тенденцию к более буквальному восприятию Писания. Однако христианский фундаментализм возник на ее основе лишь в 1890-е годы, когда многие интеллектуалы стали страстными поборниками научного атеизма.