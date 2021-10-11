Керриган - Темная история Библии
На страницах Библии совершается немало злодеяний, что, пожалуй, не удивительно: репутация «книги добра» была в значительной степени навязана ей современным человеком. В действительности же она порождение далекой эпохи, очень не похожей на нашу. Лишь сравнительно недавно люди стали воспринимать Священное Писание как источник утешения и учебник нравственности. При таком подходе к Библии предъявляются требования, которым не так-то легко соответствовать.
Я не хочу сказать, что библейские тексты не дают нам духовной поддержки - конечно, дают. Однако чтобы ее получить, от читателя требуется восприимчивость, а порой еще и некоторая избирательность. Иногда противоречия касаются основополагающих моментов: если отталкиваться от постулата, согласно которому все люди произошли от одного мужчины и одной женщины, придется признать, что библейская история человечества с легкостью приемлет кровосмесительные связи между нашими далекими предками.
Такие вещи требуют определенной критичности восприятия - даже от фундаменталистов, лишь немногие из которых находят время и силы для серьезных раздумий о зле, проистекающем из смешения шерсти и льна в одежде (см. Левит 19:19). Другие «дефекты», если считать их таковыми (все зависит от точки зрения), просто показывают масштаб культурных и социальных изменений, произошедших с тех пор, когда по земле ходили древние евреи (небольшая, преимущественно скотоводческая народность).
Демократическая политика и микробная теория болезней, путешествия по воздуху, анестезия и права женщин - эти и многие другие изобретения современности трансформировали обстоятельства нашей жизни (даже те, что кажутся «вневременными»).
Майкл Керриган - Темная история Библии: слово о грехе, искушении и предательстве - Книга-альбом
Майкл Керриган ; [пер. с англ. М. Николенко]
Москва : Издательство «Э», 2016. — 224 с.
Темная сторона истории
ISBN 978-5-699-85500-1
Michael Kerrigan DARK HISTORY OF THE BIBLE
«Темная история Библии» first published in 2015 is published by arrangement with Amber Books Ltd.
Иллюстрация на лицевой стороне обложки [Metro Book, New York]: Антон Ван Дейк «Предательство Христа» Эрих Лессинг/«Эй-Кей-Джи Имиджиз»
Майкл Керриган - Темная история Библии: слово о грехе, искушении и предательстве - Книга-альбом - Содержание
Введение
- глава 1 книга бытия: грехопадение, братоубийство, потоп
- глава 2 Инцест и интриги: наследие патриархов
- глава 3 Законы и войны
- глава 4 ...И поразишь их, тогда предай их заклятию...
- глава 5 ...не делается так в Израиле...
- глава 6 Имперский гнет
- глава 7 не мир Я принес, но меч
- глава 8 откровение
- глава 9 святая истина?
Указатель
Майкл Керриган - Темная история Библии: слово о грехе, искушении и предательстве - Книга-альбом - ВПЕРЕД В ПРОШЛОЕ
Само собой разумеется, Писание по-разному интерпретировали в разные эпохи. В наш век «интеллектуализма» легко увидеть в этом процессе постепенный переход от наивного буквализма к взгляду на Библию как на мифологическое иносказание с духовным «подтекстом». Однако, рассуждая так (казалось бы, очень трезво), мы сами находимся во власти мифа - современного мифа о прогрессе.
По сути же, мысль о том, что священные тексты следует читать буквально, относительно нова.
В средневековье католические книжники смотрели на Ветхий Завет как на иносказательный мистический текст, несущий в себе глубинные истины, которые раскрываются благодаря экзегезе, то есть богословскому истолкованию. По установившемуся обычаю, малообразованные или даже вовсе неграмотные прихожане познавали учение Христа в объясняющем пересказе священника.
Авторитет католической церкви держался на том, что латинский текст Писания был доступен только избранным, поэтому попытки перевести его жестоко карались. Такой элитистский подход ближе к тому, что мы зачастую понимаем под «современным» восприятием Библии, нежели к наивному взгляду на нее как на повествование о реальных событиях.
Реформация породила идею, согласно которой священные тексты должны быть понятны каждому верующему.
В период с 1522 по 1534 год Мартин Лютер работал над собственным переводом Писания. Впоследствии протестанты стали жадными читателями Библии, найдя в ней опору для своей повседневной духовной жизни. Прежде она не играла такой роли даже для самых набожных. Теперь же ее сюжеты заполонили людские умы, а картины - воображение. Библейские персонажи превратились в постоянных спутников человека.
В эпоху Просвещения стремительно развивающееся научное мышление вступило в противоречие с религией, посеяв в душах многих людей сомнения, приведшие к отказу от веры. В то же время, как ни парадоксально, пересмотренное отношение к истине и достоверности породило в религиозной среде тенденцию к более буквальному восприятию Писания. Однако христианский фундаментализм возник на ее основе лишь в 1890-е годы, когда многие интеллектуалы стали страстными поборниками научного атеизма.
Майкл Керриган - Темная история Библии: слово о грехе, искушении и предательстве - Книга-альбом - «Он говорит истину»
«И видевший засвидетельствовал, и истинно свидетельство его; он знает, что говорит истину, дабы вы поверили» (Ин. 19:35), - пишет святой Иоанн, указывая на достоверность своего повествования о распятии Христа. Все Евангелия представляют изображаемые события как факты, однако это утверждение - наиболее прямая заявка на то, что все описанное действительно произошло и было засвидетельствовано. (Ветхий Завет, как бы непререкаемо ни звучали его тексты, не утруждает себя подобными заверениями.)
Тем не менее лишь немногие исследователи признают святого Иоанна подлинным очевидцем тех событий, о которых он повествует. Едва ли вообще текст принадлежит одному человеку, носившему такое имя. Еще большие сомнения вызывает то, что Иоанн Богослов и апостол Иоанн - одно лицо. По убеждению ученых, великая книга была написана некоей группой христиан в конце первого века нашей эры. Если другие Евангелия просто описывают жизнь и деяния Иисуса, предоставляя читателям самим сделать очевидные выводы о Его божественной сущности и святости Его церкви, то Евангелие от Иоанна с самого начала ведет повествование исходя из вполне сформировавшихся христианских воззрений.
Вероятно, дело в том, что первые три евангелия немного старше:
Евангелие от Матфея, судя по всему, было закончено между 80 и 90 годом н.э. (правда, в ту пору книга оставалась анонимной, и только во II веке ее стали приписывать Матфею).
Евангелие от Марка, самое короткое, относят к 60-м годам. Оно традиционно располагается на втором месте, поскольку считалось, что Марк сжато изложил повествование Матфея.
Однако, по всей вероятности, в действительности ситуация была обратной: Евангелие от Матфея - это переработанное и расширенное повествование о событиях, кратко изложенных в Евангелии от Марка. (Внесенные дополнения освещают, во-первых, особенности учения Христа, а во-вторых - его слова и деяния как осуществление ветхозаветных пророчеств.) Что же касается Евангелия от Луки и Деяний Апостолов (обе эти книги, скорее всего, созданы одним человеком), то они, по мнению исследователей, были написаны после 80 года.
No comments yet. Be the first!