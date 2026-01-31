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Кершоу Присцилла - Одноглазый бог Один

Кершоу Присцилла - Одноглазый бог Один
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Psychology Psychotherapy, Cultural Studies Art, Religious Studies Atheism, Mythology Legends, Esotericism Mysticism Kabbalah

Присцилла К. Кершоу - Одноглазый бог Один и индогерманские союзы мужчин

Касталия, 2022. - 294 стр.

ISBN 978-5-521-23687-9

Присцилла К. Кершоу - Одноглазый бог Один и индогерманские союзы мужчин - Содержание

Краткая биография

Слова благодарности

Предисловие

Глава 1. Grandaevus allere orbus oculo

Часть I. Херьян

  • Глава 2. Эйнхериар

  • Глава 3. Призрачный всадник

  • Глава 4. Обученное войско

  • Глава 5. Ярость тевтонцев

Часть II. Мужские союзы у индоевропейцев

  • Глава 6. «Тевта» и «кориос»

  • Глава 7. «Кориос»

  • Глава 8. Canis и «koryos»

  • Глава 9. Бог у «кориос»

Часть III. Вратья

  • Глава 10. Воины-брамины

  • Глава 11.Рудра

  • Глава 12. Выбор лидера

  • Глава 13. Темнота, псы и смерть

  • Глава 14. Бог-Волк и глаз в колодце

Библиография

Views 333
Rating 5.0 / 5
Added 31.01.2026
Author brat christifid
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5.0/5 (1)

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