Кершоу Присцилла - Одноглазый бог Один
Присцилла К. Кершоу - Одноглазый бог Один и индогерманские союзы мужчин
Касталия, 2022. - 294 стр.
ISBN 978-5-521-23687-9
Присцилла К. Кершоу - Одноглазый бог Один и индогерманские союзы мужчин - Содержание
Краткая биография
Слова благодарности
Предисловие
Глава 1. Grandaevus allere orbus oculo
Часть I. Херьян
Глава 2. Эйнхериар
Глава 3. Призрачный всадник
Глава 4. Обученное войско
Глава 5. Ярость тевтонцев
Часть II. Мужские союзы у индоевропейцев
Глава 6. «Тевта» и «кориос»
Глава 7. «Кориос»
Глава 8. Canis и «koryos»
Глава 9. Бог у «кориос»
Часть III. Вратья
Глава 10. Воины-брамины
Глава 11.Рудра
Глава 12. Выбор лидера
Глава 13. Темнота, псы и смерть
Глава 14. Бог-Волк и глаз в колодце
Библиография
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