Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Кесич - Первый день нового творения

Первый день нового творения - Воскресение и христианская вера - Веселин Кесич
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Theology
Многие христиане сталкиваются с огромными сложностями в связи с пониманием новозаветного учения о воскресении. Что означают наши слова «Христос воскрес»? Каково значение телесного воскресения, и как оно понималось в ранней Церкви времен Нового Завета и в Церкви раннесвятоотеческой? Была ли вера в воскресение сформирована данными Ветхого Завета и раннего иудаизма — продукта еврейской мысли — или же возникла сама по себе как нечто совершенно новое?
Подверглось ли Евангельское возвещение воскресения влиянию эзотерических культов смерти и воскресения богов? Является ли воскресение тела тем же, что и оживление тела, или физическим восстановлением жизни, как на том настаивают некоторые публицисты? Эти и многие другие вопросы поднимались и обсуждались в обычных разговорах, в ученых дебатах и на различных религиозных собраниях. Они стали стимулом к написанию этой книги.

Кесич Веселин - Первый день нового творения. Воскресение и христианская вера

К.: «Пролог», 2006. 226 с.
По благословению Блаженнейшего Владимира, Митрополита Киевского и всея Украины
ISBN 966-8538-38-2

Кесич Веселин - Первый день нового творения. Воскресение и христианская вера - Оглавление

Предисловие
Введение
1 ВОПРОС ВОСКРЕСЕНИЯ
  • Данные современной науки
  • Демифологизация Воскресения
2 ВОСКРЕСЕНИЕ И «ВОСКРЕСЕНИЯ»
  • Воскресение в Ветхом Завете и в иудаизме времен Христа
  • Терминология Воскресения
  • Воскресение и мистериальные культы
  • Разница происхождения Церкви и мистериальных культов
  • Смерть и душа в христианстве и в мистериях
3 КРЕСТ И ГРОБНИЦА
  • Час тьмы
  • Семь слов с Креста
  • Смерть Христа
  • Погребение Христа
  • Схождение во ад
4 ПУСТАЯ ГРОБНИЦА ТРЕТЬЕГО ДНЯ
  • Гробница в Евангелии от Иоанна
  • Апостол Павел и пустая гробница
  • Некоторые современные толкователи и пустая гробница
  • В третий день
5 «ОН ЯВИЛСЯ МНОГИМ»
  • «Официальные» свидетельства воскресения
  • Места и последовательность явлений
  • Общие характеристики явлений Явления на трапезах Различные способы явлений
6 «ОН ЯВИЛСЯ МНЕ»: ПУТЬ В ДАМАСК
  • Смысл обращения Павла
  • Явления и видения
  • «Он явился» (ώφθη)
  • Обращение: Иисус как Обетованный Мессия
  • Откровение Сына и миссия Павла
7 ТЕЛЕСНОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ
  • Тело и плоть у апостола Павла
  • Влияние философии на экзегезу
  • «Плоть и кровь не наследуют Царства»
  • Жизнь после смерти
  • «Посев и жатва» и «тела небесные»
  • Харизматики и будущее воскресение
  • Преображение тела
  • Два Адама, два человечества
8 «НЫНЕ ПРОСЛАВЛЕН СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ»
  • Воскресение и Вознесение: единое вйдение
  • Сорокадневный период
  • Вознесение Христа на небо
  • Ниспослание Духа у Евангелиста Иоанна
  • Значение Пятидесятницы
  • Пятидесятница и Церковь
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ:
  • Слово Огласительное в день Пасхи святителя Иоанна Златоуста
  • Указатель ссылок на Священное Писание
  • Предметный и именной указатель
Кесич Веселин - Первый день нового творения. Воскресение и христианская вера - Предисловие
Никакое исследование не способно полностью раскрыть тему воскресения во всей ее сложности и разнообразии. Я обязан многим исследователям и экзегетам, которые помогли мне в моей работе, и выражаю им благодарность. Верю, что я в точности передал их точку зрения. Я несу полную ответственность за любое ложное понимание их позиции. Это исследование основывается на убеждении и свидетельствах Нового Завета, что начало христианской веры коренится в смерти и воскресении Христа. Если мой труд побудит читателя обратиться к новозаветным источникам, я буду этому чрезвычайно рад.
Я благодарен издательству Свято-Владимирской семинарии за издание этой книги; Дэвиду Дрил- локу и Теодору Базилю — за их интерес и за то, что они не давали мне забыть, что я должен завершить этот труд; Полу Качуру, моему редактору издательства, за его сотрудничество, предложения и за предоставление перевода проповеди св. Иоанна Златоуста на Пасху. Стефэн Бэскид из семинарской библиотеки оказал неоценимую помощь, предоставляя материалы, необходимые для этого исследования. Я также премного обязан моим студентам: многие обсуждаемые здесь вопросы были затронуты ими.
Особенно я благодарен моей жене Лидии, без помощи которой в подготовке рукописи эта книга не была бы завершена. Когда я читал признательные слова о ценной помощи, которую оказывали жены некоторых авторов, я обычно думал, что они несколько преувеличивают. Теперь я знаю, что написанное ими является правдой.
Свято-Владимирская семинария Крествуд, Нью-Йорк Праздник Благовещения, 1981
Views 358
Rating 5.0 / 5
Added 13.01.2019
Author brat Andron
Rate this publication:
5.0/5 (3)

Comments (1 comment)

G
gios76 7 years ago

Спасибо

Related Books

All Books