Первый день нового творения - Воскресение и христианская вера - Веселин Кесич

Кесич - Первый день нового творения
Многие христиане сталкиваются с огромными сложностями в связи с пониманием новозаветного учения о воскресении. Что означают наши слова «Христос воскрес»? Каково значение телесного воскресения, и как оно понималось в ранней Церкви времен Нового Завета и в Церкви раннесвятоотеческой? Была ли вера в воскресение сформирована данными Ветхого Завета и раннего иудаизма — продукта еврейской мысли — или же возникла сама по себе как нечто совершенно новое?
Подверглось ли Евангельское возвещение воскресения влиянию эзотерических культов смерти и воскресения богов? Является ли воскресение тела тем же, что и оживление тела, или физическим восстановлением жизни, как на том настаивают некоторые публицисты? Эти и многие другие вопросы поднимались и обсуждались в обычных разговорах, в ученых дебатах и на различных религиозных собраниях. Они стали стимулом к написанию этой книги.
Кесич Веселин - Первый день нового творения. Воскресение и христианская вера
К.: «Пролог», 2006. 226 с.
По благословению Блаженнейшего Владимира, Митрополита Киевского и всея Украины
ISBN 966-8538-38-2
Кесич Веселин - Первый день нового творения. Воскресение и христианская вера - Оглавление
Предисловие
Введение
1 ВОПРОС ВОСКРЕСЕНИЯ
- Данные современной науки
- Демифологизация Воскресения
2 ВОСКРЕСЕНИЕ И «ВОСКРЕСЕНИЯ»
- Воскресение в Ветхом Завете и в иудаизме времен Христа
- Терминология Воскресения
- Воскресение и мистериальные культы
- Разница происхождения Церкви и мистериальных культов
- Смерть и душа в христианстве и в мистериях
3 КРЕСТ И ГРОБНИЦА
- Час тьмы
- Семь слов с Креста
- Смерть Христа
- Погребение Христа
- Схождение во ад
4 ПУСТАЯ ГРОБНИЦА ТРЕТЬЕГО ДНЯ
- Гробница в Евангелии от Иоанна
- Апостол Павел и пустая гробница
- Некоторые современные толкователи и пустая гробница
- В третий день
5 «ОН ЯВИЛСЯ МНОГИМ»
- «Официальные» свидетельства воскресения
- Места и последовательность явлений
- Общие характеристики явлений Явления на трапезах Различные способы явлений
6 «ОН ЯВИЛСЯ МНЕ»: ПУТЬ В ДАМАСК
- Смысл обращения Павла
- Явления и видения
- «Он явился» (ώφθη)
- Обращение: Иисус как Обетованный Мессия
- Откровение Сына и миссия Павла
7 ТЕЛЕСНОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ
- Тело и плоть у апостола Павла
- Влияние философии на экзегезу
- «Плоть и кровь не наследуют Царства»
- Жизнь после смерти
- «Посев и жатва» и «тела небесные»
- Харизматики и будущее воскресение
- Преображение тела
- Два Адама, два человечества
8 «НЫНЕ ПРОСЛАВЛЕН СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ»
- Воскресение и Вознесение: единое вйдение
- Сорокадневный период
- Вознесение Христа на небо
- Ниспослание Духа у Евангелиста Иоанна
- Значение Пятидесятницы
- Пятидесятница и Церковь
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ:
- Слово Огласительное в день Пасхи святителя Иоанна Златоуста
- Указатель ссылок на Священное Писание
- Предметный и именной указатель
Кесич Веселин - Первый день нового творения. Воскресение и христианская вера - Предисловие
Никакое исследование не способно полностью раскрыть тему воскресения во всей ее сложности и разнообразии. Я обязан многим исследователям и экзегетам, которые помогли мне в моей работе, и выражаю им благодарность. Верю, что я в точности передал их точку зрения. Я несу полную ответственность за любое ложное понимание их позиции. Это исследование основывается на убеждении и свидетельствах Нового Завета, что начало христианской веры коренится в смерти и воскресении Христа. Если мой труд побудит читателя обратиться к новозаветным источникам, я буду этому чрезвычайно рад.
Я благодарен издательству Свято-Владимирской семинарии за издание этой книги; Дэвиду Дрил- локу и Теодору Базилю — за их интерес и за то, что они не давали мне забыть, что я должен завершить этот труд; Полу Качуру, моему редактору издательства, за его сотрудничество, предложения и за предоставление перевода проповеди св. Иоанна Златоуста на Пасху. Стефэн Бэскид из семинарской библиотеки оказал неоценимую помощь, предоставляя материалы, необходимые для этого исследования. Я также премного обязан моим студентам: многие обсуждаемые здесь вопросы были затронуты ими.
Особенно я благодарен моей жене Лидии, без помощи которой в подготовке рукописи эта книга не была бы завершена. Когда я читал признательные слова о ценной помощи, которую оказывали жены некоторых авторов, я обычно думал, что они несколько преувеличивают. Теперь я знаю, что написанное ими является правдой.
Свято-Владимирская семинария Крествуд, Нью-Йорк Праздник Благовещения, 1981
Спасибо