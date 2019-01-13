Первый день нового творения - Воскресение и христианская вера - Веселин Кесич

Многие христиане сталкиваются с огромными сложностями в связи с пониманием новозаветного учения о воскресении. Что означают наши слова «Христос воскрес»? Каково значение телесного воскресения, и как оно понималось в ранней Церкви времен Нового Завета и в Церкви раннесвятоотеческой? Была ли вера в воскресение сформирована данными Ветхого Завета и раннего иудаизма — продукта еврейской мысли — или же возникла сама по себе как нечто совершенно новое?

Подверглось ли Евангельское возвещение воскресения влиянию эзотерических культов смерти и воскресения богов? Является ли воскресение тела тем же, что и оживление тела, или физическим восстановлением жизни, как на том настаивают некоторые публицисты? Эти и многие другие вопросы поднимались и обсуждались в обычных разговорах, в ученых дебатах и на различных религиозных собраниях. Они стали стимулом к написанию этой книги.

Кесич Веселин - Первый день нового творения. Воскресение и христианская вера

К.: «Пролог», 2006. 226 с.

По благословению Блаженнейшего Владимира, Митрополита Киевского и всея Украины

ISBN 966-8538-38-2

Кесич Веселин - Первый день нового творения. Воскресение и христианская вера - Оглавление

Предисловие

Введение

1 ВОПРОС ВОСКРЕСЕНИЯ

Данные современной науки

Демифологизация Воскресения

2 ВОСКРЕСЕНИЕ И «ВОСКРЕСЕНИЯ»

Воскресение в Ветхом Завете и в иудаизме времен Христа

Терминология Воскресения

Воскресение и мистериальные культы

Разница происхождения Церкви и мистериальных культов

Смерть и душа в христианстве и в мистериях

3 КРЕСТ И ГРОБНИЦА

Час тьмы

Семь слов с Креста

Смерть Христа

Погребение Христа

Схождение во ад

4 ПУСТАЯ ГРОБНИЦА ТРЕТЬЕГО ДНЯ

Гробница в Евангелии от Иоанна

Апостол Павел и пустая гробница

Некоторые современные толкователи и пустая гробница

В третий день

5 «ОН ЯВИЛСЯ МНОГИМ»

«Официальные» свидетельства воскресения

Места и последовательность явлений

Общие характеристики явлений Явления на трапезах Различные способы явлений

6 «ОН ЯВИЛСЯ МНЕ»: ПУТЬ В ДАМАСК

Смысл обращения Павла

Явления и видения

«Он явился» (ώφθη)

Обращение: Иисус как Обетованный Мессия

Откровение Сына и миссия Павла

7 ТЕЛЕСНОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ

Тело и плоть у апостола Павла

Влияние философии на экзегезу

«Плоть и кровь не наследуют Царства»

Жизнь после смерти

«Посев и жатва» и «тела небесные»

Харизматики и будущее воскресение

Преображение тела

Два Адама, два человечества

8 «НЫНЕ ПРОСЛАВЛЕН СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ»

Воскресение и Вознесение: единое вйдение

Сорокадневный период

Вознесение Христа на небо

Ниспослание Духа у Евангелиста Иоанна

Значение Пятидесятницы

Пятидесятница и Церковь

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Слово Огласительное в день Пасхи святителя Иоанна Златоуста

Указатель ссылок на Священное Писание

Предметный и именной указатель

Кесич Веселин - Первый день нового творения. Воскресение и христианская вера - Предисловие

Никакое исследование не способно полностью раскрыть тему воскресения во всей ее сложности и разнообразии. Я обязан многим исследователям и экзегетам, которые помогли мне в моей работе, и выражаю им благодарность. Верю, что я в точности передал их точку зрения. Я несу полную ответственность за любое ложное понимание их позиции. Это исследование основывается на убеждении и свидетельствах Нового Завета, что начало христианской веры коренится в смерти и воскресении Христа. Если мой труд побудит читателя обратиться к новозаветным источникам, я буду этому чрезвычайно рад.

Я благодарен издательству Свято-Владимирской семинарии за издание этой книги; Дэвиду Дрил- локу и Теодору Базилю — за их интерес и за то, что они не давали мне забыть, что я должен завершить этот труд; Полу Качуру, моему редактору издательства, за его сотрудничество, предложения и за предоставление перевода проповеди св. Иоанна Златоуста на Пасху. Стефэн Бэскид из семинарской библиотеки оказал неоценимую помощь, предоставляя материалы, необходимые для этого исследования. Я также премного обязан моим студентам: многие обсуждаемые здесь вопросы были затронуты ими.

Особенно я благодарен моей жене Лидии, без помощи которой в подготовке рукописи эта книга не была бы завершена. Когда я читал признательные слова о ценной помощи, которую оказывали жены некоторых авторов, я обычно думал, что они несколько преувеличивают. Теперь я знаю, что написанное ими является правдой.

Свято-Владимирская семинария Крествуд, Нью-Йорк Праздник Благовещения, 1981