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Köstenberger - A Theology of John's Gospel and Letters - Костенбергер - Теология Евангелия от Иоанна и писем

Add to Favorites Category ESXATOS BOOKS, FOREIGN, Biblical Studies, Theology "Теология Евангелия от Иоанна и его писем" представляет первый том в серии BTNT. Опираясь на многолетние исследования и исследования литературы об Иоанне, Андреас Кёстенбергер не только дает исчерпывающие богословие Евангелия от Иоанна и его посланий, но и обеспечивает детальное изучение основных тем и связывает их с синоптическими Евангелиями и другими книгами Нового Завета. Читатели получат углубленное и целостного понимание богословия Иоанна в более широком контексте Библии. A Theology of John's Gospel and Letters -Andreas J. Köstenberger - Андреас Костенбергер - Теология Евангелия от Иоанна и писем Biblical Theology of the New Testament ZONDERVÀN 2009 by Andreas J. Köstenberger Requests for information should be addressed to: Zondervan, Grand Rapids, Michigan 49530 Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Köstenberger, Andreas J., 1957- A theology of John's Gospel and letters : the Word, the Christ, the Son of God / Andreas J. Köstenberger. p. cm.- (Biblical theology of the New Testament) Includes bibliographical references and indexes. ISBN 978-0-310-26986-1 (hardcover, printed) A Theology of John's Gospel and Letters -Andreas J. Köstenberger - Андреас Костенбергер - Теология Евангелия от Иоанна и писем - Моя краткая рецензия Как сказал один из специалистов по Евангелию от Иоанна: “Этот текст похож на водоем, в котором может плескаться ребенок, а может утонуть и слон”. Эти слова очень точно передают парадоксальность текстов, традиционно считавшихся принадлежащими апостолу и евангелисту Иоанну Богослову. В них очевидная простота содержания (так, например, в Евангелии используется всего 1200 лексических единиц, а греческий Евангелия – самый простой из всех новозаветных книг) сочетается с невероятной насыщенностью богословскими темами, давшими начало великим догматическим спорам, неутихающим и сегодня. После эпохи Бультмана, когда казалось, что академическая наука уже больше никогда не будет рассматривать Евангелие от Иоанна как свидетельство очевидца, во второй половине двадцатого века в библеистике произошел серьезный переворот. Джон А. Т. Робинсон, Леон Моррис, Крейг Бломберг, Ричард Бокем, Крейг Кинер – вот далеко не полный список тех специалистов мирового уровня, которые в своих работах приходили к выводам, что автором четвертого Евангелия является очевидец. Андреас Костенбергер так же относится к этой блестящей плеяде библеистов. Его работа по богословию Евангелия и посланий Иоанна поражает разнообразием поднимаемых тем и фундаментальностью исследования текстуальных, исторических и богословских вопросов, возникающих при анализе текстов Иоанна. От себя скажу, что Андреас Костенбергер действительно сегодня является одним из ведущих специалистов по четвертому Евангелию. Его технический комментарий на Евангелие является одним из самых обстоятельных и популярных на сегодняшний день. Кроме того, хочу отметить, что Костенбергер является представителем молодой поросли консервативного крыла библеистики, у которых рафинированное образование и энциклопедическая эрудиция не только не подорвали доверие к достоверности св. Писания, но и укрепили веру в богодухновенность библейских книг. У нас на сайте есть работа А. Костенбергера, если кто хочет представить, о специалисте какого уровня, идет речь. Я говорю о комментарии на Евангелие от Иоанна в великолепном, на мой взгляд, сборнике Ветхий Завет на страницах Нового (комментарий Костенбергера во втором томе). Я был весьма признателен Костенбергеру и другим крупным специалистам по Евангелию, что они помогли мне лучше понять и сам текст Евангелия, и стимулировали у меня желание самому разобраться в целом комплексе вопросов, связанных с “корпусом Иоанна” ( https://esxatos.com/articles/avtorstvo-chetvertogo-evangeliya ). Надеюсь, что фундаментальная работа Костенбергера позволит читателям Эсхатоса лучше разобраться и в самом тексте и в смежных вопросах, возникающих при его прочтении. A Theology of John's Gospel and Letters -Andreas J. Köstenberger - Андреас Костенбергер - Теология Евангелия от Иоанна и писем - От издателей A Theology of John's Gospel and Letters introduces the first volume in the BTNT series. Building on many years of research and study in Johannine literature, Andreas Köstenberger not only furnishes an exhaustive theology of John's Gospel and letters, but also provides a detailed study of major themes and relates them to the Synoptic Gospels and other New Testament books. Readers will gain an in-depth and holistic grasp of Johannine theology in the larger context of the Bible. D. A. Carson (Trinity Evangelical Divinity School) says "for the comprehensiveness of its coverage in the field of Johannine theology (gospel and letters), there is nothing to compare to this work." I. Howard Marshall (University of Aberdeen) writes, "This book is a first' in many ways: the first volume that sets the pattern for the quality and style of the new Biblical Theology of the New Testament series published by Zondervan, the first major volume to be devoted specifically to the theology of John's gospel and letters at a high academic level, and the first volume to do so where we have an interpretation of John's theology composed by an eyewitness of the life and passion of Jesus." Robert W. Yarbrough (Trinity Evangelical Divinity School) remarks: "Massive and masterful, [it] presents Johannine theology in encyclopedic fullness. ...a new benchmark in synthetic treatment." BIBLICAL THEOLOGY OF THE NEW TESTAMENT SERIES The Biblical Theology of the New Testament (BTNT) series provides upper college and seminary-level text books for students of New Testament theolog}', interpretation, and exegesis. Pastors and discerning theology readers alike will also benefit from this series. Written at the highest level of academic excellence by recognizee experts in the field, the BTNT series not only offers a comprehensive exploration of the theology of every bool of the New Testament, including introductory issues and major themes, but also shows how each book relate: to the broad picture of New Testament theology. ANDREAS J. KÖSTENBERGER is Director of PhD Studies and Professor of New Testament and Biblical Theology at Southeastern Baptist Theological Seminary in Wake Forest, North Carolina. He is the author of numerous works on John, including his commentary in the Baker Exegetical Commentary on the New Testament series, "John" in Commentary on the New Testament Use of the Old Testament, and "'John''' in Zondervan Illustrated Bible Backgrounds Commentary. Cover design: Rob Monacelli, Cover photo: Cameraphoto Arte, Venice / Art Resource, NY GalSeria Cavallino, Venice, Italy Views 1 532 Rating 4.9 / 5 Added 28.02.2019 Author Стоик