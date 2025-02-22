Ґрей Тім - Кевінс Джеф - Ходити з Богом

Євангелист Лука наприкінці свого Євангелія згадує про найкраще в історії роз’яснення Біблії. Сам Ісус, наблизившись, ішов разом із двома учнями до Емауса. У відповідь на їхню зневіру, спричинену сумними подіями Страсної п’ятниці, Ісус каже: «О безумні й повільні серцем у вірі супроти всього, що були пророки оповіли! Хіба не треба було Христові так страждати й увійти в свою славу?» (Лк. 24, 25-26). Підо впливом трагічних подій та того, що відбулося тими днями, учні абстрагувались від усього, що робив Бог в історії Святого Письма, і в результаті вони також загубили нитку цієї розповіді у власному житті та були сповнені смутку й відчаю. Натомість Ісус повертає учнів до початку біблійної історії, показуючи їм прекрасний Божий задум та мету. Коли Ісус хотів навчити цих учнів ким саме Він був і показати, що в подіях Його життя є глибокий зміст, Він відкрив їм саму суть, внутрішній зміст Святого Письма, «велику картину», у якій переплітаються окремі події та деталі. Учні побачили цілісну захопливу картину Святого Письма та історію, що вела до Христа. Вона запалила їхні серця і змінила життя, їхній смуток перетворився на радість, і вони рушили назад до Єрусалима! Отець наш Небесний запрошує кожного заглибитися в історію Його Слова, з якого дізнаємося про великі діла, пригоди, любов, зраду, жертву, чуда та багато іншого. Зі Святого Письма довідуємося про віру в Господа, споглядаючи як нею жив Авраам. Читаємо про послух, коли Ісус Навин виконує Божі вказівки, як здобути Єрихон, замість атакувати його армією. Ми вчимося відваги в історії про Давида, який виступив проти Голіята. Ми пізнаємо, що таке довіра до Господа, коли Марія каже «так» на задум Божий щодо неї. Ми вчимося саможертовної любови, коли Ісус віддає своє життя на хресті задля нашого спасения. Проте значно важливіше те, що Святе Письмо передає нам історію, у якій ми можемо зустріти самого Бога, пізнати Його безмежну любов до нас і відповісти на Його заклик взяти участь у цій грандіозній історії. Ключем до будь-якої хорошої історії є сюжет, який пов’язує багато подробиць, подій і персонажів, щоб історія була змістовною та цікавою. Без доброго сюжету ми просто згорнемо книжку та вимкнемо фільм. Історія Святого Письма теж не позбавлена сюжету, але це якраз той сюжет, який людям так важко побачити і зрозуміти. А якщо не зможемо зрозуміти сюжету Святого Письма, ми загубимось у численних генеалогіях, переліках імен і битв, згорнемо Біблію і поставимо її на полицю, так ніколи й не пізнавши Божої історії та нашого місця у ній. З тієї причини, що Біблія містить сімдесят три книги приблизно стількох ж авторів, на перший погляд легко зрозуміти, чому осягнути сюжет Святого Письма не просто. Все ж Біблія - незвичайна книга. Святий Дух надихав авторів-людей, і тому автором Біблії є також і Бог. Із тієї причини, що вона має одного божественного Автора, це зібрання книг поєднується в одну неймовірну історію. До того ж, Катехизм Католицької Церкви стверджує, що ми мусимо бути особливо уважними щодо змісту та єдности всього Святого Письма, якщо хочемо читати його в тому ж Дусі, який надихнув Слово Боже: «Незважаючи на те, як можуть різнитися між собою книги, з яких вона складається, Біблія - це одне ціле, через єдність Божого задуму, центром і серцем якого є Ісус Христос»

Ґрей Тім - Кевінс Джеф - Ходити з Богом

Стежками Святого Письма / Тім Ґрей, Джеф Кевінс; пер. з англ. О. Мельник. - Львів : Свічадо, 2024. - 304 с.

ISBN 978-966-938-768-4

Ґрей Тім - Кевінс Джеф - Ходити з Богом - Зміст

Розділ 1. Початок світу

Розділ 2. Патріярхи

Розділ 3. Вихід з Єгипту

Розділ 4. Мандрівка пустелею

Розділ 5. Завоювання і судді

Розділ 6. Величне царство

Розділ 7. Поділене царство

Розділ 8. Вигнання

Розділ 9. Повернення

Розділ 10. Повстання Макавеїв

Розділ 11. Прихід Месії

Розділ 12. Церква

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