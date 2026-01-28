Библия была написана так, чтобы все, кто хочет узнать, Кто есть Бог и как следует жить, чтобы угодить Ему, могли открыть это, читая Слово Божье.

Бог желает привести нас к близости с Собой. Он желает быть для нас Отцом. Но для этого Богу необходимо говорить с нами. Он желает объяснить нам, Кто Он Такой и как мы можем вступить в близкие отношения с Ним. Кроме того, Он желает, чтобы мы понимали, какое это благословение-жить в послушании Его Слову, и осознавали все последствия непослушания Ему. Он хочет, чтобы мы познали истину о жизни и о том, что ожидает нас в будущем.

Кей Артур - Как изучать Библию

Издательство «Весть» Москва, 2005 - 212 с.

ISBN 1-56507-173-5

Кей Артур - Как изучать Библию - Содержание

Если вы хотите познать Слово Божье

Радость и ценность индуктивного изучения

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ Наблюдение: понять, что говорит Слово!

1. Правило контекста - контекст правит!

2. Увидеть полную картину

3. Сосредоточиться на деталях

ЧАСТЬ ВТОРАЯ Толкование: понять, что означает Слово!

4. Поиск значения

5. Все это для меня - "китайская грамота"!

6. Предоставьте Писанию толковать Писание

7. Когда, где и почему?

8. Давайте разберемся

9. Когда одно представляет другое

10. Разгадывая откровение

11. Донести мысль до читателя

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Практическое применение: понять, как ''работает " Слово!

12. Преображенная жизнь

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ Организация материала: овладеть новыми навыками исследования!

13. План - конспект - только "голые" факты

14. Изучите предмет тематически

15. Исследование характеров: учитесь на примере жизни других людей

ЧАСТЬ ПЯТАЯ Практическая помощь в изучении

А. План - конспект индуктивного изучения Библии

Б. Наглядная таблица книги

В. Рабочий лист для наблюдений

Г. Как пользоваться пособиями для словарного разбора слов ?

Д. Время, залог и наклонение глаголов .

Е. Как определить время, залог и наклонение глаголов

Ж. Рекомендуемые учебные пособия

Кей Артур - Как изучать Библию - Введение

Библия была написана так, чтобы все, кто хочет узнать, Кто есть Бог и как следует жить, чтобы угодить Ему, могли открыть это, читая Слово Божье. Бог желает привести нас к близости с Собой. Он желает быть для нас Отцом. Но для этого Богу необходимо говорить с нами. Он желает объяснить нам, Кто Он Такой и как мы можем вступить в близкие отношения с Ним. Кроме того, Он желает, чтобы мы понимали, какое это благословение-жить в послушании Его Слову, и осознавали все последствия непослушания Ему. Он хочет, чтобы мы познали истину о жизни и о том, что ожидает нас в будущем. Библия сообщает нам все, что необходимо знать о жизни. Именно поэтому, друзья мои, так важно изучать ее самостоятельно. Разработано много способов изучения Библии, опубликовано множество прекрасных учебных пособий по исследовано библейских книг. Но всегда надо помнить самое важное: чтобы узнать, что именно говорит Библия, необходимо прочитать ее самостоятельно и понять, что она говорит, что это означает и как это можно применить в своей жизни. Наилучший же способ добиться этого - исследовать Библию с помощью индуктивного метода. Индуктивное изучение не говорит вам, что именно означает тот или иной текст Библии или во что вам следует верить. Вместо этого оно дает вам метод изучения Слова Божьего, который вы можете применять к любому тексту Священного Писания в любое время до конца своей земной жизни.