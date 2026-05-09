Кибалион

Обзор книги
Трактат «Кибалион» (1993), написанный анонимными авторами под псевдонимом «Трое посвященных», является фундаментальным изложением герметической философии, восходящей к учениям Древнего Египта. Книга не претендует на создание новой религии, а предлагает читателю «ключ мастерства» для понимания и объединения разрозненных фрагментов оккультных знаний. Авторы утверждают, что все фундаментальные духовные учения человечества берут начало в принципах Гермеса Трисмегиста, чьи идеи на протяжении веков передавались «из уст в уши» немногими избранными.

Основное содержание книги сосредоточено на семи универсальных законах, которые управляют всеми планами бытия: физическим, ментальным и духовным. «Кибалион» подробно разбирает концепцию ментальной трансмутации — способности изменять психические состояния и вибрации, что авторы называют истинной «духовной алхимией». Текст пропитан идеей о том, что Вселенная разумна по своей природе, а понимание законов полярности, ритма и соответствия позволяет человеку перейти от роли «пешки» в руках обстоятельств к роли осознанного Мастера.

Кибалион - Учение трех посвященных о герметической философии

М.: Издательство Ассоциации Духовного Единения, 1993. — 56 с.

  • Также издание:
    Трое Посвященных - Кибалион - Герметическая философия Древнего Египта и Греции

  • Перев. с англ. — М.: ООО Издательство «София», 2013. — 160 с.

  • ISBN 978-5-399-00522-5

Кибалион - Учение трех посвященных о герметической философии - Содержание

  • Введение и Герметическая философия (4–8): История возникновения учения, личность Гермеса Трисмегиста и традиция скрытности герметиков.

  • Семь герметических принципов (8–11): Изложение базовых законов: Ментализма, Соответствия, Вибрации, Полярности, Ритма, Причинности и Пола.

  • Ментальная природа и парадоксы: Исследование «Всего» (Абсолюта), концепции Космоса как мысленного образа и божественного парадокса существования.

  • Практическое применение (9–11): Описание методов нейтрализации отрицательных ритмов, изменения полярности сознания и управления ментальными вибрациями.

  • Герметические аксиомы: Свод кратких изречений, служащих ключами к глубокому пониманию изложенной философии.

