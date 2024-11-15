Кикнадзе, Диана - Темная сторона средневековой Японии - Оммёдзи, мстительные духи и жрицы любви

Кикнадзе - Темная сторона средневековой Японии
В 794 году 50-й император Японии Камму и его приближенные приняли важное решение: перенести столицу из города Нара на новое место в надежде начать свое правление там с чистого листа. Неугодные придворные и властолюбивое буддийское духовенство остались в Наре, поскольку новому правителю нужна была территория, где ничто не напоминало бы о неприятном прошлом. Именно поэтому в качестве нового девиза правления были выбраны два иероглифа: «мир» и «спокойствие» Хэйан (平安), призванные обеспечить и то и другое обитателям новой строящейся столицы. По новому девизу правления она и была названа, а позже историографы так же обозначили эпоху раннесредневековой истории Японии, продлившуюся с 794 по 1185 год.
Традиция подбирать иероглифы с благопожелательным смыслом для имени ребенка, названия нового города или девиза правления определенного императора свойственна китайской культуре, с ее религиозно-мистическими представлениями. Вместе с распространением китайского культурного влияния — градостроения, системы власти, письменности, религиозно-философских практик, ритуалов и церемоний — в Японии стали неукоснительно следовать этому принципу: иероглиф, подобранный по всем правилам, должен был «работать» и верно нести свою службу, распространяя благую силу на местность и ее обитателей.
После тщательного исследования гадателями-геомантами территории провинции Ямасиро новую столицу Хэйанкё (нынешний Киото) решено было строить именно здесь. Местность была богата водными ресурсами (рядом находилось озеро Бива, протекали реки Камо и Кацура) и со всех сторон окружена лесистыми горами. План столицы соответствовал правилам китайского градостроительства: она делилась на правую и левую стороны, которые, в свою очередь, разбивались на прямоугольники улицами-линиями и несколькими главными проспектами. Императорский дворцовый комплекс Дайдайри располагался в самом центре города, между правой и левой сторонами на первой линии, называемой Итидзё.
Кикнадзе, Диана - Темная сторона средневековой Японии - Оммёдзи, мстительные духи и жрицы любви
Москва : МИФ, 2024. — 272 с. : ил. — (Страшно интересно).
ISBN 978-5-00214-681-9
Кикнадзе, Диана - Темная сторона средневековой Японии – Содержание
Предисловие
Глава 1. Обитатели столицы Хэйанкё: богатые и бедные, знатные и простолюдины
Уклад жизни, быт и досуг аристократов
Культурные достижения хэйанской аристократии
Жизненный уклад женщины-аристократки хэйанской эпохи
Жизнь простолюдинок в хэйанскую эпоху
Набожные жрицы любви асоби-онна
Глава 2. Религиозный мир японцев: страхи, суеверия, гадания и колдовство
Внедрение даосского искусства инь и ян в Японии
Вера в мстительных духов онрё
Календарные предписания и запреты
Запрет на направления
Магия как средство продвижения по службе
Магия в ритуалах буддизма
Синтез даосской магии и буддизма
Великий маг-оммёдзи Абэ Сэймэй и его посыльные духи сикигами
Сикигами в популярной культуре
Глава 3. Особенности народного буддизма
Специфика японского буддизма
Самоубийства ради будды. Радикальный амидаизм
Бодхисаттва Каннон
Значение сутр и статуй в японском буддизме
Бодхисаттва Дзидзо
Представления о загробном мире
Глава 4. Опасная столица: жизнь за стенами императорского дворца
Стихийные бедствия и эпидемии
Столичные разбойники
Опасность от стай бродячих собак
Начало «охоты на собак»
О чем сообщают раскопки?
Стали ли собаки счастливее в XXI веке?
Глава 5. Брошенные дети
Истоки традиции оставления новорожденных
Дитя как обуза
Признание проблемы и государственные меры
Оставить мальчика или девочку?
Способы прерывания беременности
Инфантицид по-настоящему
Дети камеры хранения
Глава 6. Голодная столица
Пищевые привычки японцев до и после буддизма
Питание монахов
Лазейки и уловки. Нельзя, но можно
Рыба как вожделенный продукт
Сакрализация рыбы
Глава 7. Болезни, больные и методы врачевания в Древней Японии
Религиозные представления о причине болезней
Лекарства кампо
Болезнь и больной в представлениях буддизма
Больные и отношение к ним в иллюстрированном «Свитке о хворях»
Умирание, смерть, погребальные обычаи древности
Послесловие
Список литературы
Источники иллюстраций
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