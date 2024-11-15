Кикнадзе, Диана - Темная сторона средневековой Японии - Оммёдзи, мстительные духи и жрицы любви

В 794 году 50-й император Японии Камму и его приближенные приняли важное решение: перенести столицу из города Нара на новое место в надежде начать свое правление там с чистого листа. Неугодные придворные и властолюбивое буддийское духовенство остались в Наре, поскольку новому правителю нужна была территория, где ничто не напоминало бы о неприятном прошлом. Именно поэтому в качестве нового девиза правления были выбраны два иероглифа: «мир» и «спокойствие» Хэйан (平安), призванные обеспечить и то и другое обитателям новой строящейся столицы. По новому девизу правления она и была названа, а позже историографы так же обозначили эпоху раннесредневековой истории Японии, продлившуюся с 794 по 1185 год.

Традиция подбирать иероглифы с благопожелательным смыслом для имени ребенка, названия нового города или девиза правления определенного императора свойственна китайской культуре, с ее религиозно-мистическими представлениями. Вместе с распространением китайского культурного влияния — градостроения, системы власти, письменности, религиозно-философских практик, ритуалов и церемоний — в Японии стали неукоснительно следовать этому принципу: иероглиф, подобранный по всем правилам, должен был «работать» и верно нести свою службу, распространяя благую силу на местность и ее обитателей.

После тщательного исследования гадателями-геомантами территории провинции Ямасиро новую столицу Хэйанкё (нынешний Киото) решено было строить именно здесь. Местность была богата водными ресурсами (рядом находилось озеро Бива, протекали реки Камо и Кацура) и со всех сторон окружена лесистыми горами. План столицы соответствовал правилам китайского градостроительства: она делилась на правую и левую стороны, которые, в свою очередь, разбивались на прямоугольники улицами-линиями и несколькими главными проспектами. Императорский дворцовый комплекс Дайдайри располагался в самом центре города, между правой и левой сторонами на первой линии, называемой Итидзё.

Кикнадзе, Диана - Темная сторона средневековой Японии - Оммёдзи, мстительные духи и жрицы любви

Москва : МИФ, 2024. — 272 с. : ил. — (Страшно интересно).

ISBN 978-5-00214-681-9

Кикнадзе, Диана - Темная сторона средневековой Японии – Содержание

Предисловие

Глава 1. Обитатели столицы Хэйанкё: богатые и бедные, знатные и простолюдины

Уклад жизни, быт и досуг аристократов

Культурные достижения хэйанской аристократии

Жизненный уклад женщины-аристократки хэйанской эпохи

Жизнь простолюдинок в хэйанскую эпоху

Набожные жрицы любви асоби-онна

Глава 2. Религиозный мир японцев: страхи, суеверия, гадания и колдовство

Внедрение даосского искусства инь и ян в Японии

Вера в мстительных духов онрё

Календарные предписания и запреты

Запрет на направления

Магия как средство продвижения по службе

Магия в ритуалах буддизма

Синтез даосской магии и буддизма

Великий маг-оммёдзи Абэ Сэймэй и его посыльные духи сикигами

Сикигами в популярной культуре

Глава 3. Особенности народного буддизма

Специфика японского буддизма

Самоубийства ради будды. Радикальный амидаизм

Бодхисаттва Каннон

Значение сутр и статуй в японском буддизме

Бодхисаттва Дзидзо

Представления о загробном мире

Глава 4. Опасная столица: жизнь за стенами императорского дворца

Стихийные бедствия и эпидемии

Столичные разбойники

Опасность от стай бродячих собак

Начало «охоты на собак»

О чем сообщают раскопки?

Стали ли собаки счастливее в XXI веке?

Глава 5. Брошенные дети

Истоки традиции оставления новорожденных

Дитя как обуза

Признание проблемы и государственные меры

Оставить мальчика или девочку?

Способы прерывания беременности

Инфантицид по-настоящему

Дети камеры хранения

Глава 6. Голодная столица

Пищевые привычки японцев до и после буддизма

Питание монахов

Лазейки и уловки. Нельзя, но можно

Рыба как вожделенный продукт

Сакрализация рыбы

Глава 7. Болезни, больные и методы врачевания в Древней Японии

Религиозные представления о причине болезней

Лекарства кампо

Болезнь и больной в представлениях буддизма

Больные и отношение к ним в иллюстрированном «Свитке о хворях»

Умирание, смерть, погребальные обычаи древности

Послесловие

Список литературы

Источники иллюстраций