Данная книга посвящена описанию жизни эмоций, а также представлениям о том, что придает жизненность нашим эмоциям. Книга начинается с Аристотеля, Эдипа и трагических эмоций, относящихся к греческому понятию «psuche» — душе, жизненной силе и дыханию. Психоаналитические представления о влечении, защите и бессознательном помогают описанию жизни эмоций, поскольку они по существу ньютоновские и без достаточного контекста во времени, изменении и движении.

Книга исследует широкий круг вопросов, связанных с эмоциональной жизнью человека: трагические эмоции и катарсис, Эдипов комплекс, бессознательное, стыд и вину, возникновение сознания, сновидения и память, травму, идентичность и нарциссизм. Особое внимание уделяется тому, как эмоции существуют во времени, изменяются и связаны с памятью, музыкой и движением.

Килборн Бенджамин – Жизнь эмоций

Пер. с англ. В. В. Старовойтова. Сер. Психоанализ. – М.: Канон+ РООИ «Реабилитация», 2026. – 288 с.

ISBN 978-5-88373-901-8

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