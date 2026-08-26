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Килборн - Жизнь эмоций

Бенджамин - Жизнь эмоций
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Philosophy, Psychology Psychotherapy, **Analytical/Depth Psychology

Данная книга посвящена описанию жизни эмоций, а также представлениям о том, что придает жизненность нашим эмоциям. Книга начинается с Аристотеля, Эдипа и трагических эмоций, относящихся к греческому понятию «psuche» — душе, жизненной силе и дыханию. Психоаналитические представления о влечении, защите и бессознательном помогают описанию жизни эмоций, поскольку они по существу ньютоновские и без достаточного контекста во времени, изменении и движении.

Книга исследует широкий круг вопросов, связанных с эмоциональной жизнью человека: трагические эмоции и катарсис, Эдипов комплекс, бессознательное, стыд и вину, возникновение сознания, сновидения и память, травму, идентичность и нарциссизм. Особое внимание уделяется тому, как эмоции существуют во времени, изменяются и связаны с памятью, музыкой и движением.

Килборн Бенджамин – Жизнь эмоций

Пер. с англ. В. В. Старовойтова. Сер. Психоанализ. – М.: Канон+ РООИ «Реабилитация», 2026. – 288 с.
ISBN 978-5-88373-901-8

Килборн Бенджамин – Жизнь эмоций – Содержание

  • Выражение признательности

  • Введение. Эмоциональные токи и перекрестные токи

  • Глава первая. Трагические эмоции, psuche и катарсис: Аристотель, природные силы и границы человеческих возможностей

  • Глава вторая. Софокл, Эдип и его семья

  • Глава третья. Эдипов комплекс

  • Глава четвертая. Проект Фрейда и бессознательное

  • Глава пятая. «Двойная совесть», стыд и вина: бессознательное и бездна человеческого сознания

  • Глава шестая. Aidos, стыд и рождение сознания. Aidos и Адам и Ева

  • Глава седьмая. Сны, благочестие, изумление и память

  • Глава восьмая. Травма, история и фрагментация

  • Глава девятая. Сокрытие в ничто: обман и идентичность

  • Глава десятая. Идентичность, нарциссизм и дезориентация

  • Глава одиннадцатая. Трагические эмоции, память и музыка

  • Глава двенадцатая. Psuche, время, память и движение

  • Литература

Views 65
Rating 5.0 / 5
Added 26.08.2026
Author brat lexmak
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