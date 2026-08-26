Килборн - Жизнь эмоций
Данная книга посвящена описанию жизни эмоций, а также представлениям о том, что придает жизненность нашим эмоциям. Книга начинается с Аристотеля, Эдипа и трагических эмоций, относящихся к греческому понятию «psuche» — душе, жизненной силе и дыханию. Психоаналитические представления о влечении, защите и бессознательном помогают описанию жизни эмоций, поскольку они по существу ньютоновские и без достаточного контекста во времени, изменении и движении.
Книга исследует широкий круг вопросов, связанных с эмоциональной жизнью человека: трагические эмоции и катарсис, Эдипов комплекс, бессознательное, стыд и вину, возникновение сознания, сновидения и память, травму, идентичность и нарциссизм. Особое внимание уделяется тому, как эмоции существуют во времени, изменяются и связаны с памятью, музыкой и движением.
Килборн Бенджамин – Жизнь эмоций
Пер. с англ. В. В. Старовойтова. Сер. Психоанализ. – М.: Канон+ РООИ «Реабилитация», 2026. – 288 с.
ISBN 978-5-88373-901-8
Килборн Бенджамин – Жизнь эмоций – Содержание
Выражение признательности
Введение. Эмоциональные токи и перекрестные токи
Глава первая. Трагические эмоции, psuche и катарсис: Аристотель, природные силы и границы человеческих возможностей
Глава вторая. Софокл, Эдип и его семья
Глава третья. Эдипов комплекс
Глава четвертая. Проект Фрейда и бессознательное
Глава пятая. «Двойная совесть», стыд и вина: бессознательное и бездна человеческого сознания
Глава шестая. Aidos, стыд и рождение сознания. Aidos и Адам и Ева
Глава седьмая. Сны, благочестие, изумление и память
Глава восьмая. Травма, история и фрагментация
Глава девятая. Сокрытие в ничто: обман и идентичность
Глава десятая. Идентичность, нарциссизм и дезориентация
Глава одиннадцатая. Трагические эмоции, память и музыка
Глава двенадцатая. Psuche, время, память и движение
Литература
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