Толковая Библия священнослужителя - Откровение – Том 14

Четырнадцатый том «Толковой Библии священнослужителя» посвящён Откровению Иисуса Христа апостолу Иоанну — завершающей книге Нового Завета. Комментарий рассматривает Откровение прежде всего как христоцентрическое пророческое свидетельство о завершении истории, окончательной победе Бога над злом, Втором пришествии Христа, суде, воскресении, Тысячелетнем царстве, новых небесах и новой земле. Особое внимание уделено семи церквам Асии, образам Агнца и престола Божия, семи печатям, трубам и чашам, фигурам дракона, зверя и лжепророка, Вавилону, Армагеддону, Великому белому престолу и Новому Иерусалиму.

Издание ориентировано прежде всего на пасторов, проповедников, преподавателей Библии и руководителей церковных групп. Каждый отрывок сопровождается подробным тематическим планом, последовательным комментарием, многочисленными параллельными местами Писания и практическими выводами для проповеди и духовной жизни. Во введении рассматриваются авторство, датировка и жанр Откровения, а также исторический, идеалистический, непрерывно-исторический и футуристический подходы к его толкованию; составители преимущественно следуют футуристическому прочтению, подчёркивая при этом необходимость истолковывать символику Откровения в контексте всей Библии.

Толковая Библия священнослужителя – Новый Завет с энциклопедическими комментариями и конспектами проповедей. Откровение – Том 14

Синодальная версия (на основе греческого оригинала). – ISCI, 2021. – 309 с. – (Толковая Библия священнослужителя. Новый Завет; т. 14).

ISBN: 978-1-957360-00-3

Толковая Библия священнослужителя – Откровение – Содержание