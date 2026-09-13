Толковая Библия священнослужителя - Откровение – Том 14
Четырнадцатый том «Толковой Библии священнослужителя» посвящён Откровению Иисуса Христа апостолу Иоанну — завершающей книге Нового Завета. Комментарий рассматривает Откровение прежде всего как христоцентрическое пророческое свидетельство о завершении истории, окончательной победе Бога над злом, Втором пришествии Христа, суде, воскресении, Тысячелетнем царстве, новых небесах и новой земле. Особое внимание уделено семи церквам Асии, образам Агнца и престола Божия, семи печатям, трубам и чашам, фигурам дракона, зверя и лжепророка, Вавилону, Армагеддону, Великому белому престолу и Новому Иерусалиму.
Издание ориентировано прежде всего на пасторов, проповедников, преподавателей Библии и руководителей церковных групп. Каждый отрывок сопровождается подробным тематическим планом, последовательным комментарием, многочисленными параллельными местами Писания и практическими выводами для проповеди и духовной жизни. Во введении рассматриваются авторство, датировка и жанр Откровения, а также исторический, идеалистический, непрерывно-исторический и футуристический подходы к его толкованию; составители преимущественно следуют футуристическому прочтению, подчёркивая при этом необходимость истолковывать символику Откровения в контексте всей Библии.
Толковая Библия священнослужителя – Новый Завет с энциклопедическими комментариями и конспектами проповедей. Откровение – Том 14
Синодальная версия (на основе греческого оригинала). – ISCI, 2021. – 309 с. – (Толковая Библия священнослужителя. Новый Завет; т. 14).
ISBN: 978-1-957360-00-3
Толковая Библия священнослужителя – Откровение – Содержание
Как пользоваться Толковой Библией священнослужителя
Откровение Иисуса Христа апостолу Иоанну
Введение
План книги Откровения
I. Великое Откровение, данное Божиим служителям, 1:1–8
Великое Откровение, 1:1–3
Великое обращение к церквам, 1:4–8
Видение первое, 1:9–3:22
II. Послание Христа семи церквам, 1:9–3:22
Сын Человеческий — Христос, 1:9–20
Послание к Ефесу. Правоверная Церковь, оставившая свою первую любовь, 2:1–7
Послание к Смирне. Гонения на церковь, 2:8–11
Послание к Пергаму. Опороченная церковь, связавшаяся с миром, 2:12–17
Послание к Фиатире. Снисходительность и попустительство в церкви, 2:18–29
Послание к Сардису. Умирающая церковь, сохраняющая доброе, 3:1–6
Послание к Филадельфии. Живая и преданная церковь, 3:7–13
Послание к Лаодикии. Богатая церковь, ни холодна, ни горяча, 3:14–22
Видение второе, 4:1–16:21
III. Картина будущих событий, 4:1–5:14
Престол Божий. Центральная точка истории, 4:1–11
Книга Судеб. Будущее мира, 5:1–4
Книга Судеб раскрыта Агнцем, единственным достойным раскрыть её, 5:5–14
IV. Суд семи печатей. События, предшествующие временам Великой скорби, 6:1–7:17
Агнец снимает первые четыре печати с Книги Судеб. Появление антихриста, его могущество, 6:1–8
Агнец снимает пятую печать. Убиение мучеников, 6:9–11
Агнец снимает шестую печать. Наступает великий день Господнего гнева. Разрушение вселенной, 6:12–17
Судьба верующих во время Великой скорби. Остаток в 144 000 из Израиля будет спасён, 7:1–8
Судьба верующих во время Великой скорби. Неисчислимое множество спасённых святых, 7:9–17
V. Суд семи печатей. События во время Великой скорби, 8:1–11:19
Снятие седьмой печати. Устрашающие приготовления для суда, 8:1–5
Звук первых четырёх труб. Природные катаклизмы, 8:6–12
Глас пятой трубы. Бедствие в виде демонической саранчи, 8:13–9:11
Глас шестой трубы. Демонического вида конное войско, 9:12–21
Чрезвычайное сообщение о последнем триумфе над злом. Маленькая книжка, 10:1–11
Великое разрушение Израиля и Иерусалима, 11:1–2
Два свидетеля — как Израиль обратится к Богу, 11:3–13
Общая картина грядущих событий, 11:14–19
VI. Седьмая труба. Две духовные силы, борющиеся между собой во времена Великой скорби, 12:1–17
Главные действующие лица во времена Великой скорби, 12:1–5
Великая духовная битва за сценой периода Великой скорби, 12:6–17
VII. Седьмая труба. Война дракона на всей земле, 13:1–18
Нападение первого зверя — политического правителя, 13:1–10
Нападение второго зверя — лжепророка, 13:11–18
VIII. Седьмая труба. Уверенность в победе Агнца, 14:1–20
Искупленные будут со Христом, 14:1–5
Евангелие будет проповедано во всём мире, 14:6–7
Вавилон, безбожное царство и религия, падёт, 14:8
Справедливость будет восстановлена, 14:9–12
Мёртвые обретут успокоение и награду, 14:13
Славная жатва добра, 14:14–16
Ужасная жатва зла и безбожия, 14:17–20
IX. Седьмая труба. Третье великое знамение. Семь чаш Божия гнева, 15:1–16:21
Небесные приготовления к Страшному суду, 15:1–8
Чаши гнева Божия пролиты на землю, 16:1–21
Видение третье, 17:1–21:8
X. Суд над религией и политикой Вавилона, 17:1–18:24
Описание ложной религии Вавилона, 17:1–6
Сила Вавилона и лжерелигий — зверь, или антихрист, 17:7–18
Падение политики Вавилона, 18:1–24
XI. Великая Брачная вечеря Агнца, 19:1–10
XII. Окончательная победа. Наступление Тысячелетнего царствования Христа, 19:11–20:15
Пришествие Христа Победителя, 19:11–16
Великая битва при Армагеддоне, 19:17–21
Сатана скован и низвержен, 20:1–3
Первое воскресение и Тысячелетие царствования Христа, 20:4–6
Возвращение сатаны, его вечная участь, 20:7–10
Второе воскресение и суд над неверующими. Суд Великого белого престола, 20:11–15
Видение четвёртое, 21:1–22:21
XIII. Вечность с Богом. Новые небеса и новая земля. Новый Иерусалим, 21:1–22:5
Новые небеса и новая земля, 21:1–8
Новый Иерусалим, град Божий. Описание, 21:9–23
Новый Иерусалим, град Божий. Его граждане и условия жизни в нём, 21:24–22:5
XIV. Великое слово Откровения. Одиннадцать волнующих фактов, 22:6–21
Предметный указатель
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