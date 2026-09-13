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Толковая Библия священнослужителя - Откровение – Том 14

Толковая Библия священнослужителя - Откровение – Том 14
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, PROTESTANTISM, Bible Commentaries, Biblical Studies, Theology, Homiletics, Reference
Series Толковая Библия священнослужителя (6 books)

Четырнадцатый том «Толковой Библии священнослужителя» посвящён Откровению Иисуса Христа апостолу Иоанну — завершающей книге Нового Завета. Комментарий рассматривает Откровение прежде всего как христоцентрическое пророческое свидетельство о завершении истории, окончательной победе Бога над злом, Втором пришествии Христа, суде, воскресении, Тысячелетнем царстве, новых небесах и новой земле. Особое внимание уделено семи церквам Асии, образам Агнца и престола Божия, семи печатям, трубам и чашам, фигурам дракона, зверя и лжепророка, Вавилону, Армагеддону, Великому белому престолу и Новому Иерусалиму.

Издание ориентировано прежде всего на пасторов, проповедников, преподавателей Библии и руководителей церковных групп. Каждый отрывок сопровождается подробным тематическим планом, последовательным комментарием, многочисленными параллельными местами Писания и практическими выводами для проповеди и духовной жизни. Во введении рассматриваются авторство, датировка и жанр Откровения, а также исторический, идеалистический, непрерывно-исторический и футуристический подходы к его толкованию; составители преимущественно следуют футуристическому прочтению, подчёркивая при этом необходимость истолковывать символику Откровения в контексте всей Библии.

Толковая Библия священнослужителя – Новый Завет с энциклопедическими комментариями и конспектами проповедей. Откровение – Том 14

Синодальная версия (на основе греческого оригинала). – ISCI, 2021. – 309 с. – (Толковая Библия священнослужителя. Новый Завет; т. 14).
ISBN: 978-1-957360-00-3

Толковая Библия священнослужителя – Откровение – Содержание

  • Как пользоваться Толковой Библией священнослужителя

  • Откровение Иисуса Христа апостолу Иоанну

    • Введение

    • План книги Откровения

  • I. Великое Откровение, данное Божиим служителям, 1:1–8

    • Великое Откровение, 1:1–3

    • Великое обращение к церквам, 1:4–8

  • Видение первое, 1:9–3:22

  • II. Послание Христа семи церквам, 1:9–3:22

    • Сын Человеческий — Христос, 1:9–20

    • Послание к Ефесу. Правоверная Церковь, оставившая свою первую любовь, 2:1–7

    • Послание к Смирне. Гонения на церковь, 2:8–11

    • Послание к Пергаму. Опороченная церковь, связавшаяся с миром, 2:12–17

    • Послание к Фиатире. Снисходительность и попустительство в церкви, 2:18–29

    • Послание к Сардису. Умирающая церковь, сохраняющая доброе, 3:1–6

    • Послание к Филадельфии. Живая и преданная церковь, 3:7–13

    • Послание к Лаодикии. Богатая церковь, ни холодна, ни горяча, 3:14–22

  • Видение второе, 4:1–16:21

  • III. Картина будущих событий, 4:1–5:14

    • Престол Божий. Центральная точка истории, 4:1–11

    • Книга Судеб. Будущее мира, 5:1–4

    • Книга Судеб раскрыта Агнцем, единственным достойным раскрыть её, 5:5–14

  • IV. Суд семи печатей. События, предшествующие временам Великой скорби, 6:1–7:17

    • Агнец снимает первые четыре печати с Книги Судеб. Появление антихриста, его могущество, 6:1–8

    • Агнец снимает пятую печать. Убиение мучеников, 6:9–11

    • Агнец снимает шестую печать. Наступает великий день Господнего гнева. Разрушение вселенной, 6:12–17

    • Судьба верующих во время Великой скорби. Остаток в 144 000 из Израиля будет спасён, 7:1–8

    • Судьба верующих во время Великой скорби. Неисчислимое множество спасённых святых, 7:9–17

  • V. Суд семи печатей. События во время Великой скорби, 8:1–11:19

    • Снятие седьмой печати. Устрашающие приготовления для суда, 8:1–5

    • Звук первых четырёх труб. Природные катаклизмы, 8:6–12

    • Глас пятой трубы. Бедствие в виде демонической саранчи, 8:13–9:11

    • Глас шестой трубы. Демонического вида конное войско, 9:12–21

    • Чрезвычайное сообщение о последнем триумфе над злом. Маленькая книжка, 10:1–11

    • Великое разрушение Израиля и Иерусалима, 11:1–2

    • Два свидетеля — как Израиль обратится к Богу, 11:3–13

    • Общая картина грядущих событий, 11:14–19

  • VI. Седьмая труба. Две духовные силы, борющиеся между собой во времена Великой скорби, 12:1–17

    • Главные действующие лица во времена Великой скорби, 12:1–5

    • Великая духовная битва за сценой периода Великой скорби, 12:6–17

  • VII. Седьмая труба. Война дракона на всей земле, 13:1–18

    • Нападение первого зверя — политического правителя, 13:1–10

    • Нападение второго зверя — лжепророка, 13:11–18

  • VIII. Седьмая труба. Уверенность в победе Агнца, 14:1–20

    • Искупленные будут со Христом, 14:1–5

    • Евангелие будет проповедано во всём мире, 14:6–7

    • Вавилон, безбожное царство и религия, падёт, 14:8

    • Справедливость будет восстановлена, 14:9–12

    • Мёртвые обретут успокоение и награду, 14:13

    • Славная жатва добра, 14:14–16

    • Ужасная жатва зла и безбожия, 14:17–20

  • IX. Седьмая труба. Третье великое знамение. Семь чаш Божия гнева, 15:1–16:21

    • Небесные приготовления к Страшному суду, 15:1–8

    • Чаши гнева Божия пролиты на землю, 16:1–21

  • Видение третье, 17:1–21:8

  • X. Суд над религией и политикой Вавилона, 17:1–18:24

    • Описание ложной религии Вавилона, 17:1–6

    • Сила Вавилона и лжерелигий — зверь, или антихрист, 17:7–18

    • Падение политики Вавилона, 18:1–24

  • XI. Великая Брачная вечеря Агнца, 19:1–10

  • XII. Окончательная победа. Наступление Тысячелетнего царствования Христа, 19:11–20:15

    • Пришествие Христа Победителя, 19:11–16

    • Великая битва при Армагеддоне, 19:17–21

    • Сатана скован и низвержен, 20:1–3

    • Первое воскресение и Тысячелетие царствования Христа, 20:4–6

    • Возвращение сатаны, его вечная участь, 20:7–10

    • Второе воскресение и суд над неверующими. Суд Великого белого престола, 20:11–15

  • Видение четвёртое, 21:1–22:21

  • XIII. Вечность с Богом. Новые небеса и новая земля. Новый Иерусалим, 21:1–22:5

    • Новые небеса и новая земля, 21:1–8

    • Новый Иерусалим, град Божий. Описание, 21:9–23

    • Новый Иерусалим, град Божий. Его граждане и условия жизни в нём, 21:24–22:5

  • XIV. Великое слово Откровения. Одиннадцать волнующих фактов, 22:6–21

  • Предметный указатель

Views 41
Rating 5.0 / 5
Added 13.09.2026
Author brat lexmak
Rate this publication:
5.0/5 (2)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 16 hours ago
Благодарю.

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