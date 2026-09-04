Винк Уолтер - Власти -Том 3 - Взаимоотношения с Властями

Империя по самой своей природе представляет собой систему, находящуюся в постоянном кризисе легитимации. Это не естественная система, а искусственная смесь, удерживаемая силой. Вот почему для нее так важна пропаганда. Людей нужно заставить поверить, что они извлекают выгоду из системы, которая на самом деле вредна для них, что никакая другая система невозможна, что Бог даровал божественное разрешение на эту систему и никакую другую. Чтобы таким образом ввести человечество в заблуждение и достичь максимального уровня ошеломления, Дракон создает «другого Зверя, которое поднялось из земли; у него было два рога, как у агнца, но он говорил, как Дракон» (13:11). Это не природное, земное, хтоническое существо. Это не глубокий архетип, вырывающийся из бессознательного. Это полностью искусственное создание. Позже он будет идентифицирован как «лжепророк» (16:13; 19:20; 20:10), задача которого - убедить людей в том, что их спасение заключается в политическом порядке. «Он творит великие чудеса ... и этими чудесами ... обманывает жителей земли» (13: 13-14).

По внешнему виду этот Второй Зверь кроток, как ягненок, подражая Агнцу, который должен править народами, но он говорит голосом Дракона. Это Дракон в овечьей шкуре. Второй Зверь - это жреческая пропагандистская машина империи. «Он применяет всю власть Первого Зверя от своего имени и заставляет землю и ее жителей поклоняться Первому Зверю» (13:12). Это уже выходит за рамки религиозных предпочтений и переходит в область религиозно-политического терроризма. С исторической точки зрения, Иоанн ссылается на гражданский культ, который вырос вокруг поклонения императорам, который ко времени Иоанна стал лакмусовой бумажкой для выявления кислот, разъедающих ткань империи. От любого подозреваемого в революционных замыслах или подрывных идеях можно было потребовать сжечь щепотку ладана перед изображением императора, а отказ карался смертью.

Следовательно, Второй Зверь призван создавать прощелитов посредством гражданской религии, которая объявляет государство и его лидеров божественными. Этот элемент поклонения Власти подчеркивается снова и снова Иоанном: люди «поклонялись Дракону, потому что он передал свою власть Зверю, и они поклонялись Зверю, говоря: «Кто подобен Зверю и кто может сражаться против него?» (13: 4); «ему дана власть над каждым коленом, народом, языком и племенем, и все жители земли будут поклоняться ему, все, чье имя не записано в книге жизни Агнца, закланного от основания мира» (ст. 7-8); Второй Зверь «заставляет всю землю и ее жителей поклоняться Первому Зверю» (ст. 12); и это может «привести к смерти тех, кто не поклоняется образу [Первого] Зверя» (ст. 15). Почему Зверь требует поклонения? Почему он не довольствуется простым послушанием?

Потому что Зверь знает, что публика непостоянна; это мнение резко меняется в ответ на малейшие сдвиги на мировой арене. Что нужно, так это что-то, что могло бы привязать лояльность к мачте и выдержать волны социальных волнений. Этнических чувств недостаточно. Патриотизма недостаточно. Что нужно, так это поклонение государству. Вот что такое национализм и чем он был всегда. Национализм по своей сути не является политическим феноменом; это религиозный феномен. Только трансцендентная причина может побудить молодых людей добровольно рисковать своей жизнью при отсутствии каких-либо мыслимых личных интересов.

Значит, пропаганда - это не просто обман. Это мануфактура идолопоклонства. Недостаточно дезинформировать людей о природе Системы, поскольку мощные опровергающие истины могут легко проскользнуть, чтобы разрушить такие иллюзии. Но если вы можете заставить людей поклоняться Зверю, вы создали общественность, невосприимчивую к истине. Как показывают исследования когнитивного диссонанса, «верующие не отказываются от своих убеждений при наличии опровергающих фактов. Они просто корректируют свои убеждения, чтобы нейтрализовать факты». Все мы слишком хорошо знакомы с атрибутами пропаганды: большой ложью или ежедневной маленькой ложью; подделанные информационные сообщения и фотографии, подброшенные истории, фальсифицированные научные отчеты, сплетни, инсинуации, клевета. Еще более коварным является искажение фактов средствами массовой информации, которые избегают историй, противоречащих «консенсусу элиты», даже когда данные хорошо заметны, поддаются проверке и серьезны. Провластные газеты, такие как New York Times, часто просто попугайчики национальной политики, даже когда их репортеры скармливают им информацию, резко расходящуюся с официальной картиной, как во время войны во Вьетнаме.

Но пропаганда чрезвычайно слаба, о чем свидетельствует ее неспособность за сорок четыре года обратить людей в Восточном блоке в коммунизм. Иллюзия требует непрерывного повторения, чтобы имитировать видимость реальности. Пропаганда работает только через постоянное повторение. Коррумпированные ценности, ложные представления и фальшивые факты могут быть проданы только в постоянном большом количестве. Истина же, напротив, хотя ее участь никогда не бывает легкой, достается лишь нескольким смельчакам или даже одному высказыванию. Ей не нужен аппарат продаж, потому что сама реальность ждет подтверждения себя. Отсюда сила преследуемого пророка, или матерей «пропавших без вести», ежедневно выходящих на демонстрации в Аргентине или Сальвадоре, или свидетели у путей, по которым Белый Поезд перевозил ядерные взрывчатые вещества на базы подводных лодок Trident: нормальные люди, не имеющие экономической заинтересованности, никогда не выбирают страдать так сильно, для того, чтобы просто поддерживать ложь.

Винк, Уолтер - Власти - Том 3 - Взаимоотношения с Властями - Проницательность и сопротивление в Мире Господства

Уолтер Винк; [пер. с англ. для библиотеки богословского клуба ESXATOS].

(Современное богословие).

Электронное издание, Запорожье-Минск-Москва: Богословский клуб ESXATOS, 2021. – 705 с.

ISBN 0-806-2646-Х (англ.)

Перевод исключительно в рамках частного использования осуществлен с издания:

Wink, Walter. Engaging the Powers: Discernment and Resistance in a World of Domination / Fortress Press, 1992.

Винк, Уолтер - Власти - Том 3 - Взаимоотношения с Властями - Проницательность и сопротивление в Мире Господства - Содержание

Вступление

Часть 1 СИСТЕМА ГОСПОДСТВА

Миф о Системе Господства Происхождение Системы Господства Обозначение Системы Господства Природа Системы Господства Разоблачение Системы Господства

Часть 2 НОВАЯ ХАРТИЯ БОЖЬЕЙ РЕАЛЬНОСТИ

Божий порядок без господства: Иисус и Царство Бога Разрушение спирали насилия: сила креста Смыть нечеловеческое: стать расходным материалом

Часть 3 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ВЛАСТЯМИ НЕНАСИЛЬСТВЕННЫМ ОБРАЗОМ

Третий путь Иисуса: ненасильственные действия Не становиться тем, что мы ненавидим Между справедливой войной и пацифизмом Но что, если…? Переосмысление истории: ненасилие в прошлом, настоящем, будущем.

Часть 4 ВЛАСТИ И ЖИЗНЬ В ДУХЕ