Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Кильпеляйнен - Умеем ли мы слушать и помогать

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, Family, Pastoral Care Counseling

Что значит «помочь» человеку, который находится в глубоком кризисе? Часто мы спешим дать совет, не успев дослушать, или пытаемся «исправить» ситуацию словами, которые лишь ранят. Ирья Кильпеляйнен, пионер больничного служения в Финляндии, убедительно доказывает: настоящая помощь начинается с тишины и готовности услышать другого.

Эта книга — глубокое исследование природы человеческого общения. Автор учит нас откладывать собственные готовые решения и просто «быть рядом», разделяя боль и одиночество ближнего. Это незаменимое руководство для тех, кто хочет научиться искусству подлинного, исцеляющего диалога.

Ирья Кильпеляйнен - Умеем ли мы слушать и помогать - Путеводитель душепопечительства, сосредоточенного на ближнем

СПб.: Христианское общество «Библия для всех», 1998. — 240 с.

ISBN 5-7454-0233-4

Ирья Кильпеляйнен - Умеем ли мы слушать и помогать – Содержание

Несколько слов к шестому изданию

1

  • МОЕМУ КОЛЛЕГЕ

  • ДУШЕПОПЕЧИТЕЛЬСТВО — ДУШЕПОПЕЧИТЕЛЬ

  • ТРАДИЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ДУШЕПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

  • ПРИНЦИПЫ МЕТОДОВ ДУШЕПОПЕЧИТЕЛЬСТВА, ГДЕ В ЦЕНТРЕ — БЛИЖНИЙ

2

  • ОН ПРИХОДИТ К НАМ

  • ОН МОЖЕТ БЫТЬ НЕОЖИДАННЫМ

  • АКТИВНОЕ СЛУШАНИЕ И СЛЫШАНИЕ

  • ЕГО ЯЗЫК

  • КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК ХРУПОК

  • ДВА НАДЕЖНЫХ УКАЗАТЕЛЯ ПУТИ

  • ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ НА ПУТИ

  • НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ

  • РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДИАЛОГА ВО ВРЕМЕНИ, ЕГО ОЦЕНКА И ПЛАН

  • ВСТРЕЧА С ГРУППОЙ

3

  • ДУШЕПОПЕЧИТЕЛЬСТВО КАК ПРОЦЕСС ОБЩЕНИЯ

  • СНОВА МОЕМУ КОЛЛЕГЕ

Вопросы

Views 38
Rating
Added 25.03.2026
Author brat lexmak
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

