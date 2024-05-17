Ким Оксим – Токсичные слова. Как защититься от слов, которые ранят, и отстоять себя без чувства вины

«Язык без костей, а кости ломает» — говорится в известной пословице. Наши слова обладают силой, поэтому следует подбирать их и принимать во внимание, как они прозвучат для собеседника. Многие из нас слышали что-то вроде: «Да ладно тебе, все нормально, просто ты слишком чувствительный» или «Это же шутка, никто не хочет тебя обидеть». Бездумные реплики сильно задевают каждого из нас и даже публичных людей. Певица Чхонха столкнулась с хейтингом во время участия в программе «Связанные бегом». В этом телешоу участницы главных девичьих поп-групп Кореи путешествуют в поиске красивых локаций, где можно заняться бегом.

Чхонха воплотила свою мечту, но оказалась на грани выгорания. Она спросила у подписчиков, не стоит ли ей сбавить темп, но вместо поддержки столкнулась с нападками: «У тебя куча свободного времени, раз ты думаешь об этом», «Тебе нечем заняться. Другие упорно тренируются и добиваются своего». Девушку упрекали в слабости, неблагодарности, даже называли симулянткой. Делиться переживаниями всегда непросто, и Чхонха сильно переживала. Невозможно представить себе, какой груз лежит на душе у другого, не побывав на его месте. Лучшее, что мы можем сделать, — искренне выслушать. Одного этого достаточно, чтобы утешить человека, который осмелился поговорить о сокровенном. Тот, кто знает истинный вес слов, не будет легкомысленно бросаться осуждениями — вот такими, например.

• Все так живут и не жалуются.

• Ну это совсем не сложно. Вот у меня…

• Многим гораздо тяжелее, чем тебе.

Когда-то я не понимала, почему меня ранят многие фразы. Я считала это своей проблемой и списывала на особую чувствительность. Теперь я знаю, что дело не во мне. Не в том, что я привередлива или чересчур обидчива. Дело в людях, которые высказываются бездумно, не выбирая выражений. Им стоит хотя бы раз представить себе, как звучат их слова со стороны. Собеседник необязательно ждет поддержки — достаточно не критиковать его. Боль не бывает правильной или неправильной. Мы не вправе решать за человека, какие чувства ему испытывать, и не вправе их оценивать. В прошлом мы часто объясняли неприятные слова случайностью — мол, с кем не бывает. Однако в наши дни они сильно выросли в цене: по одной неосторожной фразе делают вывод о человеке в целом.

Причина в популярности социальных сетей, где слова распространяются с огромной скоростью. В зависимости от того, что и как мы говорим, мы можем стать для других людей объектом как симпатии, так и критики. Зайдите во вкладку «Новости» поисковой системы и наберите «негативные комментарии» или «оскорбления». Вы наверняка найдете массу ссылок на статьи о конфликтах из-за грубости в любой сфере: общественной, политической или в шоу-бизнесе. Причем многим «правдорубам» пришлось извиняться. Сегодня не только публичному, но и самому обычному человеку не избежать полемики, если он не сдерживается в выражениях и не считается с мнением окружающих.

Ким Оксим – Токсичные слова. Как защититься от слов, которые ранят, и отстоять себя без чувства вины

Серия – «Stop Токсичность»

Издательство – «Манн, Иванов и Фербер»

Москва – 2024 г. / 192 c.

ISBN 978-5-00214-415-0

Ким Оксим – Токсичные слова. Как защититься от слов, которые ранят, и отстоять себя без чувства вины – Содержание

Предисловие. Не ломайте себя: о пользе эгоизма

Часть I. Почему вам неприятно это слышать?

Глава 1. Оценочные суждения ранят

Глава 2. Не очевидно, а субъективно

Глава 3. Мы смотрим на мир по-разному

Глава 4. Деление на своих и чужих оскорбляет

Глава 5. Всякому терпению приходит конец

[Самокоучинг]. Записи о моем дне и моих чувствах

Часть II. Полезно ли угождать всем подряд?

Глава 6. Никто не может быть хорошим для всех

Глава 7. Абсолютное совершенство недостижимо

Глава 8. Скромность бывает лишней

Глава 9. Вы больше, чем чье-то мнение о вас

Глава 10. Некоторые отношения не стоят ваших усилий

[Самокоучинг]. Записи о моем дне и моих чувствах

Часть III. Будьте главным человеком в своей жизни

Глава 11. Все мы отчасти эгоцентричны

Глава 12. Говорить то, что думаете, — можно

Глава 13. Иногда приходится выбирать дискомфортные отношения

Глава 14. Все испытывают одиночество

Глава 15. Живя по-своему, вы не становитесь плохим

[Самокоучинг]. Записи о моем дне и моих чувствах

Часть IV. У вас есть право просить и требовать

Глава 16. Почему просьбы даются тяжело?

Глава 17. Выбирайте то, что для вас важнее

Глава 18. Решайте проблемы настоящего, а не прошлого

Глава 19. Используйте наводящие вопросы

Глава 20. Лучше попытаться, чем бездействовать

[Самокоучинг]. Записи о моем дне и моих чувствах

Часть V. Научите окружающих общаться с вами

Глава 21. Набирайте опыт здорового общения

Глава 22. Спрашивайте прямо — не предполагайте

Глава 23. Вы в ответе за себя, а не за собеседника

Глава 24. Отказывайте уважительно, но твердо

Глава 25. Не поддавайтесь на эмоциональный шантаж

[Самокоучинг]. Записи о моем дне и моих чувствах

Часть VI. Моделируйте ситуацию так, чтобы не раниться

Глава 26. Учитывайте интервал между воздействием и реакцией

Глава 27. Выбирайте для беседы подходящее время

Глава 28. Из неприятного диалога всегда можно выйти

Глава 29. Держитесь на безопасном расстоянии

Глава 30. Выражать гнев не стыдно

[Самокоучинг]. Записи о моем дне и моих чувствах

Часть VII. Не пишите сценарий в одиночку

Глава 31. Не ищите тайный смысл в восклицательных знаках

Глава 32. Нет, это все не из-за вас

Глава 33. Соцсети отражают желаемое, а не настоящее

Глава 34. Мысли, от которых стоит отказаться

Глава 35. Ищите ответы в себе

[Самокоучинг]. Записи о моем дне и моих чувствах

Послесловие. Научиться любить себя

Благодарности