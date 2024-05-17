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Ким Оксим – Токсичные слова

Ким Оксим – Токсичные слова. Как защититься от слов, которые ранят, и отстоять себя без чувства вины
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy, **Practical Psychology
«Язык без костей, а кости ломает» — говорится в известной пословице. Наши слова обладают силой, поэтому следует подбирать их и принимать во внимание, как они прозвучат для собеседника. Многие из нас слышали что-то вроде: «Да ладно тебе, все нормально, просто ты слишком чувствительный» или «Это же шутка, никто не хочет тебя обидеть». Бездумные реплики сильно задевают каждого из нас и даже публичных людей. Певица Чхонха столкнулась с хейтингом во время участия в программе «Связанные бегом». В этом телешоу участницы главных девичьих поп-групп Кореи путешествуют в поиске красивых локаций, где можно заняться бегом.
Чхонха воплотила свою мечту, но оказалась на грани выгорания. Она спросила у подписчиков, не стоит ли ей сбавить темп, но вместо поддержки столкнулась с нападками: «У тебя куча свободного времени, раз ты думаешь об этом», «Тебе нечем заняться. Другие упорно тренируются и добиваются своего». Девушку упрекали в слабости, неблагодарности, даже называли симулянткой. Делиться переживаниями всегда непросто, и Чхонха сильно переживала. Невозможно представить себе, какой груз лежит на душе у другого, не побывав на его месте. Лучшее, что мы можем сделать, — искренне выслушать. Одного этого достаточно, чтобы утешить человека, который осмелился поговорить о сокровенном. Тот, кто знает истинный вес слов, не будет легкомысленно бросаться осуждениями — вот такими, например.
• Все так живут и не жалуются.
• Ну это совсем не сложно. Вот у меня…
• Многим гораздо тяжелее, чем тебе.
Когда-то я не понимала, почему меня ранят многие фразы. Я считала это своей проблемой и списывала на особую чувствительность. Теперь я знаю, что дело не во мне. Не в том, что я привередлива или чересчур обидчива. Дело в людях, которые высказываются бездумно, не выбирая выражений. Им стоит хотя бы раз представить себе, как звучат их слова со стороны. Собеседник необязательно ждет поддержки — достаточно не критиковать его. Боль не бывает правильной или неправильной. Мы не вправе решать за человека, какие чувства ему испытывать, и не вправе их оценивать. В прошлом мы часто объясняли неприятные слова случайностью — мол, с кем не бывает. Однако в наши дни они сильно выросли в цене: по одной неосторожной фразе делают вывод о человеке в целом.
Причина в популярности социальных сетей, где слова распространяются с огромной скоростью. В зависимости от того, что и как мы говорим, мы можем стать для других людей объектом как симпатии, так и критики. Зайдите во вкладку «Новости» поисковой системы и наберите «негативные комментарии» или «оскорбления». Вы наверняка найдете массу ссылок на статьи о конфликтах из-за грубости в любой сфере: общественной, политической или в шоу-бизнесе. Причем многим «правдорубам» пришлось извиняться. Сегодня не только публичному, но и самому обычному человеку не избежать полемики, если он не сдерживается в выражениях и не считается с мнением окружающих.

Ким Оксим – Токсичные слова. Как защититься от слов, которые ранят, и отстоять себя без чувства вины

Серия – «Stop Токсичность»
Издательство – «Манн, Иванов и Фербер»
Москва – 2024 г. / 192 c.
ISBN 978-5-00214-415-0

Ким Оксим – Токсичные слова. Как защититься от слов, которые ранят, и отстоять себя без чувства вины – Содержание

Предисловие. Не ломайте себя: о пользе эгоизма
Часть I. Почему вам неприятно это слышать?
  • Глава 1. Оценочные суждения ранят
  • Глава 2. Не очевидно, а субъективно
  • Глава 3. Мы смотрим на мир по-разному
  • Глава 4. Деление на своих и чужих оскорбляет
  • Глава 5. Всякому терпению приходит конец
  • [Самокоучинг]. Записи о моем дне и моих чувствах
Часть II. Полезно ли угождать всем подряд?
  • Глава 6. Никто не может быть хорошим для всех
  • Глава 7. Абсолютное совершенство недостижимо
  • Глава 8. Скромность бывает лишней
  • Глава 9. Вы больше, чем чье-то мнение о вас
  • Глава 10. Некоторые отношения не стоят ваших усилий
  • [Самокоучинг]. Записи о моем дне и моих чувствах
Часть III. Будьте главным человеком в своей жизни
  • Глава 11. Все мы отчасти эгоцентричны
  • Глава 12. Говорить то, что думаете, — можно
  • Глава 13. Иногда приходится выбирать дискомфортные отношения
  • Глава 14. Все испытывают одиночество
  • Глава 15. Живя по-своему, вы не становитесь плохим
  • [Самокоучинг]. Записи о моем дне и моих чувствах
Часть IV. У вас есть право просить и требовать
  • Глава 16. Почему просьбы даются тяжело?
  • Глава 17. Выбирайте то, что для вас важнее
  • Глава 18. Решайте проблемы настоящего, а не прошлого
  • Глава 19. Используйте наводящие вопросы
  • Глава 20. Лучше попытаться, чем бездействовать
  • [Самокоучинг]. Записи о моем дне и моих чувствах
Часть V. Научите окружающих общаться с вами
  • Глава 21. Набирайте опыт здорового общения
  • Глава 22. Спрашивайте прямо — не предполагайте
  • Глава 23. Вы в ответе за себя, а не за собеседника
  • Глава 24. Отказывайте уважительно, но твердо
  • Глава 25. Не поддавайтесь на эмоциональный шантаж
  • [Самокоучинг]. Записи о моем дне и моих чувствах
Часть VI. Моделируйте ситуацию так, чтобы не раниться
  • Глава 26. Учитывайте интервал между воздействием и реакцией
  • Глава 27. Выбирайте для беседы подходящее время
  • Глава 28. Из неприятного диалога всегда можно выйти
  • Глава 29. Держитесь на безопасном расстоянии
  • Глава 30. Выражать гнев не стыдно
  • [Самокоучинг]. Записи о моем дне и моих чувствах
Часть VII. Не пишите сценарий в одиночку
  • Глава 31. Не ищите тайный смысл в восклицательных знаках
  • Глава 32. Нет, это все не из-за вас
  • Глава 33. Соцсети отражают желаемое, а не настоящее
  • Глава 34. Мысли, от которых стоит отказаться
  • Глава 35. Ищите ответы в себе
  • [Самокоучинг]. Записи о моем дне и моих чувствах
Послесловие. Научиться любить себя
Благодарности
Views 260
Rating 5.0 / 5
Added 17.05.2024
Author brat librarian
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5.0/5 (2)

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