В 2001 году, будучи сорокалетней, я узнала, что у меня болезнь Паркинсона. С тех пор минуло уже 22 года. За это время я написала около десяти книг. Некоторым из них удалось стать бестселлерами — так что я иногда встречаю людей, которые их читали. Один такой случай произошёл на острове Канхвадо, где мне довелось оказаться недавно. Мы с друзьями зашли в небольшое милое кафе, сидели там и болтали. Вдруг я заметила, что какая-то женщина смотрит на меня из дальнего угла. Вначале она как будто колебалась, но потом всё-таки подошла ко мне. — Прошу прощения, — сказала она. — Вы ведь Ким Хэ Нам? — Да, — пришлось мне признаться. — Это я. — Я читаю и перечитываю все ваши книги, — сказала она. — Но в прошлом году вы говорили, что, кажется, больше не сможете писать. Как вы себя чувствуете?

Я было на мгновение смутилась от столь неожиданного приветствия в свой адрес, а потом растрогалась от той искренней заботы, что была слышна в голосе и отражалась на лице этой женщины. Удивительно было в абсолютно незнакомом кафе повстречать собственного читателя, но гораздо сильнее во мне звучал голос благодарности за её беспокойство обо мне, чужом человеке.

Она сказала, что прочитала мои «Вопросы о психологии от человека в возрасте 30 лет», когда ей было 20 с небольшим, и этот текст принёс ей большое утешение. Сейчас этой женщине, по её словам, было уже за сорок. В своё время я, признаюсь, тоже считала, что в этой книге что-то есть. Потом мне самой исполнилось 30 — и вот тут я обнаружила, что в этом возрасте вместо мудрости к человеку начинает приближаться старость и более, как мне тогда казалось, ничего. Я была очень смущена этим фактом. Однако все вокруг убеждали меня не бояться и не опускать руки, верить в себя и идти вперёд. Моя читательница сказала, что эти слова придали ей сил.

Ким Хэ Нам - Прожить жизнь заново - все, что я хотела бы сказать себе в прошлом

перевод с корейского Е. В. Федосеевой

Москва : Эксмо, 2024, 320 с.

Серия "Springbooks. Корейские бестселлеры"

ISBN 978-5-04-191695-4

Ким Хэ Нам - Прожить жизнь заново - все, что я хотела бы сказать себе в прошлом - Оглавление

Выпустив уже 100 000 экземпляров этой книги

ПРОЛОГ Чему меня научил Паркинсон

ГЛАВА 1 СЕКРЕТЫ БЫТИЯ, КОТОРЫЕ ОТКРЫЛИСЬ МНЕ ПОСЛЕ 30 ЛЕТ РАБОТЫ ПСИХОАНАЛИТИКОМ

Как бы ты ни был хорош, с тобой всё равно может случиться что-то плохое

Идеальный момент не наступит никогда

Сделать всего один шаг

В начале всем трудно

Если закрывается одна дверь, открывается другая

Настоящая причина жить той жизнью, какой хочешь

О чём я сожалею больше всего

Перестань говорить, что ничего не выйдет

ГЛАВА 2 ТО, ЧТО Я НЕ УСПЕЛА, НО ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНА БЫЛА СКАЗАТЬ СВОИМ ПАЦИЕНТАМ

Быть взрослым

Что чаще всего говорили мне пациенты

Не дайте прошлому взять верх над настоящим

Не пытайтесь исцелить тех, кого любите

Не тратьте слишком много сил на то, чтобы любить коллег

Секрет счастливой жизни с комплексом неполноценности

Не стоит всё подряд называть травмой

Тем, кто всегда говорит, что им хорошо в одиночестве

Тем, кто винит себя за дурные чувства

ГЛАВА 3 ПОЧЕМУ МОЖНО ЖИТЬ СЧАСТЛИВО, ДАЖЕ КОГДА ТЫ БОЛЕН

Что я узнала за 22 года болезни

Тем, кто мешал мне стать счастливее, была я сама

Почему я простила

О друзьях, что несут мою печаль на своих плечах

Вот почему я не даю советов

Как защитить себя и не сломаться

О радости учиться

О том, как мне повезло, что меня кто-то слушает

Я просто решила жить и радоваться

ГЛАВА 4 ВЕЩИ, КОТОРЫЕ ХОРОШО БЫЛО БЫ ЗНАТЬ В 40 ЛЕТ

О смерти отца

Отношение к старению

Почему нам обязательно нужно иногда ничего не делать

На самом деле, мы с мужем совсем друг друга не знаем

Не нужно слишком стараться быть хорошим родителем

Иногда терпение — это ответ

Чем ближе мы к человеку, тем больше появляется того, что нам делать не следует

Бесценные дары

Не доверяй людям безоглядно, и если уж доверяться, то до конца

ГЛАВА 5 ЕСЛИ БЫ Я МОГЛА ЗАНОВО ПРОЖИТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ

…Я бы совершала больше ошибок

…Я не боялась бы старости

…Я бы любила больше, несмотря на боль

…Я бы шла своей дорогой, а мои дети — своей

…Я бы сошла с ума хоть разок

…Я бы не теряла чувства юмора даже в тяжёлые минуты

…Я бы верила в себя, несмотря ни на что

…И тихо встретила бы смерть

ЭПИЛОГ 10 вещей, которые нужно успеть сделать, пока живёшь на свете