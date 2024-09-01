Ким - Прожить жизнь заново
В 2001 году, будучи сорокалетней, я узнала, что у меня болезнь Паркинсона. С тех пор минуло уже 22 года. За это время я написала около десяти книг. Некоторым из них удалось стать бестселлерами — так что я иногда встречаю людей, которые их читали. Один такой случай произошёл на острове Канхвадо, где мне довелось оказаться недавно. Мы с друзьями зашли в небольшое милое кафе, сидели там и болтали. Вдруг я заметила, что какая-то женщина смотрит на меня из дальнего угла. Вначале она как будто колебалась, но потом всё-таки подошла ко мне. — Прошу прощения, — сказала она. — Вы ведь Ким Хэ Нам? — Да, — пришлось мне признаться. — Это я. — Я читаю и перечитываю все ваши книги, — сказала она. — Но в прошлом году вы говорили, что, кажется, больше не сможете писать. Как вы себя чувствуете?
Я было на мгновение смутилась от столь неожиданного приветствия в свой адрес, а потом растрогалась от той искренней заботы, что была слышна в голосе и отражалась на лице этой женщины. Удивительно было в абсолютно незнакомом кафе повстречать собственного читателя, но гораздо сильнее во мне звучал голос благодарности за её беспокойство обо мне, чужом человеке.
Она сказала, что прочитала мои «Вопросы о психологии от человека в возрасте 30 лет», когда ей было 20 с небольшим, и этот текст принёс ей большое утешение. Сейчас этой женщине, по её словам, было уже за сорок. В своё время я, признаюсь, тоже считала, что в этой книге что-то есть. Потом мне самой исполнилось 30 — и вот тут я обнаружила, что в этом возрасте вместо мудрости к человеку начинает приближаться старость и более, как мне тогда казалось, ничего. Я была очень смущена этим фактом. Однако все вокруг убеждали меня не бояться и не опускать руки, верить в себя и идти вперёд. Моя читательница сказала, что эти слова придали ей сил.
Ким Хэ Нам - Прожить жизнь заново - все, что я хотела бы сказать себе в прошлом
перевод с корейского Е. В. Федосеевой
Москва : Эксмо, 2024, 320 с.
Серия "Springbooks. Корейские бестселлеры"
ISBN 978-5-04-191695-4
Ким Хэ Нам - Прожить жизнь заново - все, что я хотела бы сказать себе в прошлом - Оглавление
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ПРОЛОГ Чему меня научил Паркинсон
ГЛАВА 1 СЕКРЕТЫ БЫТИЯ, КОТОРЫЕ ОТКРЫЛИСЬ МНЕ ПОСЛЕ 30 ЛЕТ РАБОТЫ ПСИХОАНАЛИТИКОМ
- Как бы ты ни был хорош, с тобой всё равно может случиться что-то плохое
- Идеальный момент не наступит никогда
- Сделать всего один шаг
- В начале всем трудно
- Если закрывается одна дверь, открывается другая
- Настоящая причина жить той жизнью, какой хочешь
- О чём я сожалею больше всего
- Перестань говорить, что ничего не выйдет
ГЛАВА 2 ТО, ЧТО Я НЕ УСПЕЛА, НО ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНА БЫЛА СКАЗАТЬ СВОИМ ПАЦИЕНТАМ
- Быть взрослым
- Что чаще всего говорили мне пациенты
- Не дайте прошлому взять верх над настоящим
- Не пытайтесь исцелить тех, кого любите
- Не тратьте слишком много сил на то, чтобы любить коллег
- Секрет счастливой жизни с комплексом неполноценности
- Не стоит всё подряд называть травмой
- Тем, кто всегда говорит, что им хорошо в одиночестве
- Тем, кто винит себя за дурные чувства
ГЛАВА 3 ПОЧЕМУ МОЖНО ЖИТЬ СЧАСТЛИВО, ДАЖЕ КОГДА ТЫ БОЛЕН
- Что я узнала за 22 года болезни
- Тем, кто мешал мне стать счастливее, была я сама
- Почему я простила
- О друзьях, что несут мою печаль на своих плечах
- Вот почему я не даю советов
- Как защитить себя и не сломаться
- О радости учиться
- О том, как мне повезло, что меня кто-то слушает
- Я просто решила жить и радоваться
ГЛАВА 4 ВЕЩИ, КОТОРЫЕ ХОРОШО БЫЛО БЫ ЗНАТЬ В 40 ЛЕТ
- О смерти отца
- Отношение к старению
- Почему нам обязательно нужно иногда ничего не делать
- На самом деле, мы с мужем совсем друг друга не знаем
- Не нужно слишком стараться быть хорошим родителем
- Иногда терпение — это ответ
- Чем ближе мы к человеку, тем больше появляется того, что нам делать не следует
- Бесценные дары
- Не доверяй людям безоглядно, и если уж доверяться, то до конца
ГЛАВА 5 ЕСЛИ БЫ Я МОГЛА ЗАНОВО ПРОЖИТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ
- …Я бы совершала больше ошибок
- …Я не боялась бы старости
- …Я бы любила больше, несмотря на боль
- …Я бы шла своей дорогой, а мои дети — своей
- …Я бы сошла с ума хоть разок
- …Я бы не теряла чувства юмора даже в тяжёлые минуты
- …Я бы верила в себя, несмотря ни на что
- …И тихо встретила бы смерть
ЭПИЛОГ 10 вещей, которые нужно успеть сделать, пока живёшь на свете
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