"Добродетель теплоты преисполнена и не только угли желания раздуть, но и самую душу в огонь превратить способна; может она и ум окрылить, отторгнув его от земли, вознести к небесам в духе и сделать всего человека богом".

Этими словами преподобный Никита Стифат открывает одно из наиболее известных своих сочинений — житие преподобного Симеона Нового Богослова, учеником и сподвижником которого он являлся. Эти слова содержат духовное и богословское кредо самого Никиты, ибо смысловым центром его учения всегда оставалась христианская антропология, включающая в себя учение о всецелом обожении ума, души и тела через соединение со Христом. В лице своего учителя Никита имел живой пример человека, достигшего обожения, и этот пример вдохновлял Никиту на протяжении всей жизни. Через Симеона Никита приобщился к "золотой цепи" христианской святости, восходящей к Самому Христу и Его апостолам.

Жизнь преподобного Никиты пришлась на бурное время начала второго тысячелетия, ознаменованное трагическим разделением между христианским Востоком и христианским Западом. Никите как автору антилатинских сочинений пришлось стать участником этого события, последствия которого до сих пор сказываются на жизни Восточной и Западной Церквей.

Священник Николай Ким - Рай и человек - Наследие преподобного Никиты Стифата

СПб.: Алетейя, 2003. — 304 с. — (Серия ♦Византийская библиотека. Исследования»).

ISBN 5-89329-614-1

Священник Николай Ким - Рай и человек - Содержание

Предисловие. Епископ Иларион (Алфеев)

Краткие сведения о жизни преподобного Никиты Стифата и богословские темы его трактата «О Рае»

1. Жизнь преподобного Никиты Стифата - 2. Отношение к святоотеческой традиции - 3. Содержание текстов - 4. Основные темы богословия преподобного Никиты Стифата

Заключение

ТРАКТАТ О РАЕ (ΘΕΩΡΙΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΝ)

а. Сколькими способами мы видим божественный рай чувственно воспринимаемым при благочестивом созерцании - б. С другой стороны, сколькими способами мы видим рай умопостигаемым через логосы созерцания и какие в нем насаждения - в. Каковы плоды обоих насаждений умопостигаемого рая? - г. Иначе: божественный поворот из созерцания в созерцание - д. Через аллегории, иное, более возвышенное, созерцание поручения и заповеди Бога для Адама - е. Другое самое мудрое и возвышенное созерцание умопостигаемого рая и каковы врата, вводящие в него, каковы выводящие и какие в нем божественные насаждения - ж. Каково делание и хранение умопостигаемого рая и ходатаем чего становится причастие его плодам для различно возделывающих в нем? - з. Каким образом Слово установило (только) двое, а не много, врат в этом раю, обращающихся так же, как и Херувимы, и что за различие действия каждых из этих (врат)? - Примечания

ПИСЬМА (ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ)

1. Никите Коронидскому, хартофилаксу и синкеллу, Никита Стифат, простой монах и пресвитер Студийского монастыря - 2. Ответ Никиты Коронидского, синкелла и хартофилакса - 3. Из другого письма - 4. Никите Коронидскому, хартофилаксу и синкеллу, Никита Стифат, монах и пресвитер Студийского монастыря (ответ) - 5. Его же письма с возражениями софисту Григорию - 6. Ему же - 7. Ему же - 8. Ему же - Примечания

Приложение

О христианской антропологии - История сотворения человека - Цельность человека - Совершенство или несовершенство сотворенного - Рай, его смысл - Назначение человека - Обожение человека и преображение мира - Грехопадение как несоответствие своему призванию - Христос — новый Адам - Типология Адам — Христос - «Кто во Христе, тот новая тварь»

Заключение

Библейский указатель

Именной указатель

Библиография