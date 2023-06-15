Ким - Тысячелетнее Царство
Книга современного православного богослова священника Николая Кима, кандидата богословия, посвящена одному из самых спорных и загадочных отрывков Откровения Иоанна Богослова — XX главе, — содержащей описание «тысячелетнего Царства». Еще в древности буквальное ее понимание привело к зарождению так называемой ереси хилиазма — учению о грядущем царстве Христа на земле в течение 1000 лет после Его Второго Пришествия. Отвергнутое церковным сознанием, это учение возродилось в средневековой Европе и с тех пор служило постоянным фоном религиозных и социальных переворотов в христианских странах.
Кроме того, верному пониманию образов Откровения мешал произвол в методах его толкования и потеря ясного экклезиологического сознания исследователями Библии. Автор пытается, используя все лучшее, что накопила экзегетическая наука, особенно за последние несколько десятилетий, дать православный взгляд на проблему 20-й главы Откровения. Такой подход, сочетающий приоритет святоотеческого мнения с исследованиями современных экзегетов, приводит к ряду интересных выводов: во-первых, о разрешении вопросов эсхатологии через призму экклезиологии и, во-вторых, о взаимовлиянии Апокалипсиса и Литургии.
В работе представлен подробный экзегетический анализ каждого стиха данной главы, особое внимание уделено генезису понятия «тысячелетнее Царство». Кроме истории толкования эпизода, приведена история хилиазма — не только как богословского мнения, но скорее как религиозно-политического течения, тупикового пути развития цивилизации.
Книга представляет собой кандидатскую диссертацию автора, защищенную в 2001 году в Санкт-Петербургской Духовной Академии. Научный руководитель — архимандрит Ианнуарий Ивлиев.
Священник Николай Ким - Тысячелетнее Царство - Экзегеза и история толкования XX главы Апокалипсиса
СПб.: Алетейя, 2003. — 331 с. — (Серия «Византийская библиотека. Исследования»).
ISBN 5-89329-588-9
Священник Николай Ким - Тысячелетнее Царство - Содержание
Проблема Миллениума в Откровении
Введение
Исагогические вопросы
Методы толкования Откровения
Значение исторического и литературного фона
Варианты толкования Миллениума
Композиция Апокалипсиса и проблема хилиазма
Особенности построения Апокалипсиса
Проблема последовательности 19-й и 20-й глав и хилиазм
Варианты композиции последней части Апокалипсиса
Экзегетический анализ текста 20-й главы Откровения
Проблемы эпизода о тысячелетнем царстве (20:4—6)
Особеность темы 1000-летнего Царства
Промежуточное Царство как синтез двух эсхатологий
Продолжительность промежуточного Царства и число 1000
Промежуточное Царство и Новый Завет
1-е воскресение и миллениум
Понимание Царства в христианской традиции
История толкования 20-й главы Откровения Иоанна Богослова (Тысячелетнее Царство)
Древние греческие толкователи
Древние толкователи латинской церкви
Средневековые западные толкования
Возрождение хилиастического мировоззрения в Европе
Апокалипсис и предреформация
Комментаторы эпохи Реформации
Начало научного комментария Апокалипсиса после Реформации
Возникновение хилиастического толкования в кругах немецких пиетистов
Возникновение и развитие научных методов толкования в XVIII веке
Методы толкования в XIX веке
Исследования проблемы Миллениума в XX веке
Обзор современных комментариев
Обзор мнений современных экзегетов (таблица)
История и критический анализ хилиастических воззрений
Термин «хилиазм». Главное содержание хилиазма
Краткая история хилиазма
Хилиазм и секты
Философский хилиазм
Хилиазм в России
Доводы против хилиазма
Разрешение проблемы Миллениума в Церкви
Рай, Царство, Церковь
Царство и Евхаристия
Литургичность Апокалипсиса
Заключение
Библиография
спасибо
Хорошая книга в плане информативности. Но в плане объективности страдает тенденциозностью. А концовка книги так вообще мрак. Называется "пришли к тому из чего вышли". Милленаризм связывается с раем на небесах который уже сейчас, а Царство с Церковью, не смущаясь что это разные понятия. "Точно ли это так?" - не про этого исследователя, к сожалению.