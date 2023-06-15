Книга современного православного богослова священника Николая Кима, кандидата богословия, посвящена одному из самых спорных и загадочных отрывков Откровения Иоанна Богослова — XX главе, — содержащей описание «тысячелетнего Царства». Еще в древности буквальное ее понимание привело к зарождению так называемой ереси хилиазма — учению о грядущем царстве Христа на земле в течение 1000 лет после Его Второго Пришествия. Отвергнутое церковным сознанием, это учение возродилось в средневековой Европе и с тех пор служило постоянным фоном религиозных и социальных переворотов в христианских странах.

Кроме того, верному пониманию образов Откровения мешал произвол в методах его толкования и потеря ясного экклезиологического сознания исследователями Библии. Автор пытается, используя все лучшее, что накопила экзегетическая наука, особенно за последние несколько десятилетий, дать православный взгляд на проблему 20-й главы Откровения. Такой подход, сочетающий приоритет святоотеческого мнения с исследованиями современных экзегетов, приводит к ряду интересных выводов: во-первых, о разрешении вопросов эсхатологии через призму экклезиологии и, во-вторых, о взаимовлиянии Апокалипсиса и Литургии.

В работе представлен подробный экзегетический анализ каждого стиха данной главы, особое внимание уделено генезису понятия «тысячелетнее Царство». Кроме истории толкования эпизода, приведена история хилиазма — не только как богословского мнения, но скорее как религиозно-политического течения, тупикового пути развития цивилизации.

Книга представляет собой кандидатскую диссертацию автора, защищенную в 2001 году в Санкт-Петербургской Духовной Академии. Научный руководитель — архимандрит Ианнуарий Ивлиев.

Священник Николай Ким - Тысячелетнее Царство - Экзегеза и история толкования XX главы Апокалипсиса

СПб.: Алетейя, 2003. — 331 с. — (Серия «Византийская библиотека. Исследования»).

ISBN 5-89329-588-9

Священник Николай Ким - Тысячелетнее Царство - Содержание

Проблема Миллениума в Откровении

Введение

Исагогические вопросы

Методы толкования Откровения

Значение исторического и литературного фона

Варианты толкования Миллениума

Композиция Апокалипсиса и проблема хилиазма

Особенности построения Апокалипсиса

Проблема последовательности 19-й и 20-й глав и хилиазм

Варианты композиции последней части Апокалипсиса

Экзегетический анализ текста 20-й главы Откровения

Проблемы эпизода о тысячелетнем царстве (20:4—6)

Особеность темы 1000-летнего Царства

Промежуточное Царство как синтез двух эсхатологий

Продолжительность промежуточного Царства и число 1000

Промежуточное Царство и Новый Завет

1-е воскресение и миллениум

Понимание Царства в христианской традиции

История толкования 20-й главы Откровения Иоанна Богослова (Тысячелетнее Царство)

Древние греческие толкователи

Древние толкователи латинской церкви

Средневековые западные толкования

Возрождение хилиастического мировоззрения в Европе

Апокалипсис и предреформация

Комментаторы эпохи Реформации

Начало научного комментария Апокалипсиса после Реформации

Возникновение хилиастического толкования в кругах немецких пиетистов

Возникновение и развитие научных методов толкования в XVIII веке

Методы толкования в XIX веке

Исследования проблемы Миллениума в XX веке

Обзор современных комментариев

Обзор мнений современных экзегетов (таблица)

История и критический анализ хилиастических воззрений

Термин «хилиазм». Главное содержание хилиазма

Краткая история хилиазма

Хилиазм и секты

Философский хилиазм

Хилиазм в России

Доводы против хилиазма

Разрешение проблемы Миллениума в Церкви

Рай, Царство, Церковь

Царство и Евхаристия

Литургичность Апокалипсиса

Заключение

Библиография