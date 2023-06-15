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Ким - Тысячелетнее Царство

Тысячелетнее Царство - Экзегеза и история толкования - Николай Ким
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Category ESXATOS BOOKS, Theology, **Eschatology, History, Religious Studies Atheism

Книга современного православного богослова священника Николая Кима, кандидата богословия, посвящена одному из самых спорных и загадочных отрывков Откровения Иоанна Богослова — XX главе, — содержащей описание «тысячелетнего Царства». Еще в древности буквальное ее понимание привело к зарождению так называемой ереси хилиазма — учению о грядущем царстве Христа на земле в течение 1000 лет после Его Второго Пришествия. Отвергнутое церковным сознанием, это учение возродилось в средневековой Европе и с тех пор служило постоянным фоном религиозных и социальных переворотов в христианских странах.

Кроме того, верному пониманию образов Откровения мешал произвол в методах его толкования и потеря ясного экклезиологического сознания исследователями Библии. Автор пытается, используя все лучшее, что накопила экзегетическая наука, особенно за последние несколько десятилетий, дать православный взгляд на проблему 20-й главы Откровения. Такой подход, сочетающий приоритет святоотеческого мнения с исследованиями современных экзегетов, приводит к ряду интересных выводов: во-первых, о разрешении вопросов эсхатологии через призму экклезиологии и, во-вторых, о взаимовлиянии Апокалипсиса и Литургии.

В работе представлен подробный экзегетический анализ каждого стиха данной главы, особое внимание уделено генезису понятия «тысячелетнее Царство». Кроме истории толкования эпизода, приведена история хилиазма — не только как богословского мнения, но скорее как религиозно-политического течения, тупикового пути развития цивилизации.

Книга представляет собой кандидатскую диссертацию автора, защищенную в 2001 году в Санкт-Петербургской Духовной Академии. Научный руководитель — архимандрит Ианнуарий Ивлиев.

Священник Николай Ким - Тысячелетнее Царство - Экзегеза и история толкования XX главы Апокалипсиса

СПб.: Алетейя, 2003. — 331 с. — (Серия «Византийская библиотека. Исследования»).

ISBN 5-89329-588-9

Священник Николай Ким - Тысячелетнее Царство - Содержание

Проблема Миллениума в Откровении

  • Введение

  • Исагогические вопросы

  • Методы толкования Откровения

  • Значение исторического и литературного фона

  • Варианты толкования Миллениума

Композиция Апокалипсиса и проблема хилиазма

  • Особенности построения Апокалипсиса

  • Проблема последовательности 19-й и 20-й глав и хилиазм

  • Варианты композиции последней части Апокалипсиса

Экзегетический анализ текста 20-й главы Откровения
Проблемы эпизода о тысячелетнем царстве (20:4—6)

  • Особеность темы 1000-летнего Царства

  • Промежуточное Царство как синтез двух эсхатологий

  • Продолжительность промежуточного Царства и число 1000

  • Промежуточное Царство и Новый Завет

  • 1-е воскресение и миллениум

  • Понимание Царства в христианской традиции

История толкования 20-й главы Откровения Иоанна Богослова (Тысячелетнее Царство)

  • Древние греческие толкователи

  • Древние толкователи латинской церкви

  • Средневековые западные толкования

  • Возрождение хилиастического мировоззрения в Европе

  • Апокалипсис и предреформация

  • Комментаторы эпохи Реформации

  • Начало научного комментария Апокалипсиса после Реформации

  • Возникновение хилиастического толкования в кругах немецких пиетистов

  • Возникновение и развитие научных методов толкования в XVIII веке

  • Методы толкования в XIX веке

  • Исследования проблемы Миллениума в XX веке

  • Обзор современных комментариев

  • Обзор мнений современных экзегетов (таблица)

История и критический анализ хилиастических воззрений

  • Термин «хилиазм». Главное содержание хилиазма

  • Краткая история хилиазма

  • Хилиазм и секты

  • Философский хилиазм

  • Хилиазм в России

  • Доводы против хилиазма

Разрешение проблемы Миллениума в Церкви

  • Рай, Царство, Церковь

  • Царство и Евхаристия

  • Литургичность Апокалипсиса

  • Заключение

Библиография

Views 1 707
Rating 5.0 / 5
Added 15.06.2023
Author Tov
Rate this publication:
5.0/5 (11)

Comments (2 comments)

G
gios76 4 years ago

спасибо
Y
yuniy 9 years ago

Хорошая книга в плане информативности. Но в плане объективности страдает тенденциозностью. А концовка книги так вообще мрак. Называется "пришли к тому из чего вышли". Милленаризм связывается с раем на небесах который уже сейчас, а Царство с Церковью, не смущаясь что это разные понятия. "Точно ли это так?" - не про этого исследователя, к сожалению.

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