Религии мира - Майкл Кин

В наш суетный век религия занимает важное место в жизни миллионов людей. Как показывают исследования, свыше семидесяти процентов жителей Земли являются приверженцами той или иной религии. В Восточной Европе, например, все больше людей ходят на богослужения в синагоги, мечети, храмы и церкви. В разных частях света имамы, раввины и священники прилагают общие усилия, чтобы сделать мир лучше и чище. В то же время различия в религиозных воззрениях зачастую лежат в основе многих международных и гражданских конфликтов, о чем красноречиво свидетельствуют события в бывшей Югославии, на Ближнем Востоке и в Северной Ирландии.

Религия находит свое отражение в самых важных событиях жизни человека. Религиозные обряды сопровождают его от рождения: ознаменовывают начало взрослой жизни, скрепляют узы брака, регулируют семейную жизнь, облегчают переход из одной жизни в другую. Религия наполняет смыслом самые светлые и трагические моменты жизни миллионов людей. Она дает ответы на вопросы, на которые наука бессильна ответить однозначно. Существует ли высшая сила, перед которой мы в ответе? Как зародилась жизнь? В чем смысл всего сущего? Почему люди страдают? Что происходит с нами после смерти? Поэтому неудивительно, что религия явилась источником вдохновения для многих создателей произведений мирового искусства, музыки и литературы.

Данная книга предлагает краткую характеристику шести основных религий мира, а также пяти вероисповеданий. В ней представлена исчерпывающая информация, которая изложена доступно и в доброжелательном тоне, а глоссарий позволяет легко находить объяснения характерных для данной веры понятий.