Религии мира - Майкл Кин

Кин - Религии мира
В наш суетный век религия занимает важное место в жизни миллионов людей. Как показывают исследования, свыше семидесяти процентов жителей Земли являются приверженцами той или иной религии. В Восточной Европе, например, все больше людей ходят на богослужения в синагоги, мечети, храмы и церкви. В разных частях света имамы, раввины и священники прилагают общие усилия, чтобы сделать мир лучше и чище. В то же время различия в религиозных воззрениях зачастую лежат в основе многих международных и гражданских конфликтов, о чем красноречиво свидетельствуют события в бывшей Югославии, на Ближнем Востоке и в Северной Ирландии.
Религия находит свое отражение в самых важных событиях жизни человека. Религиозные обряды сопровождают его от рождения: ознаменовывают начало взрослой жизни, скрепляют узы брака, регулируют семейную жизнь, облегчают переход из одной жизни в другую. Религия наполняет смыслом самые светлые и трагические моменты жизни миллионов людей. Она дает ответы на вопросы, на которые наука бессильна ответить однозначно. Существует ли высшая сила, перед которой мы в ответе? Как зародилась жизнь? В чем смысл всего сущего? Почему люди страдают? Что происходит с нами после смерти? Поэтому неудивительно, что религия явилась источником вдохновения для многих создателей произведений мирового искусства, музыки и литературы.
Данная книга предлагает краткую характеристику шести основных религий мира, а также пяти вероисповеданий. В ней представлена исчерпывающая информация, которая изложена доступно и в доброжелательном тоне, а глоссарий позволяет легко находить объяснения характерных для данной веры понятий.
Хороший иллюстрированный справочник, в котором в доступной и интересной форме изложены сведения об основных мировых религиях и верованиях. Справочное издание «Религии мира» представляет вниманию читателей обзор основных религиозных течений, получивших распространение в современном мире, а именно:
- Индуизм
- Иудаизм
- Буддизм
- Христианство
- Ислам
- Сикхизм
- Конфуцианство
- Даосизм
- Зороастризм
- Синтоизм
- вера Бахаи
Наличие в книге большого количества цитат, взятых непосредственно из священных религиозных книг, тщательно проработанного глоссария, а также прекрасных иллюстраций способствует улучшению восприятия представляемой информации.
Религии мира - Майкл Кин
Издательство Клуб семейного досуга, Харьков, 2006
ISBN 966-8218-42-6
Original edition published in English under the title World Religions by Lion Publishing pic, Oxford, England
Майкл Кин Религии мира - Содержание
Предисловие
Введение
ИНДУИЗМ
Истоки
Кастовая система
Вера в Бога
Образы Бога
Верования
Священные книги
Храм
Поклонение Богу
Домашнее богослужение
Обряды
Праздники
Пути спасения
Паломничество
Индуизм сегодня
ИУДАИЗМ
Истоки
Холокост
Священное Писание
Синагога
Шабат
Еврейский дом
Молитва
Обрезание и церемония вступления в совершеннолетие
Бракосочетание и смерть
Еврейский год
Еврейская Пасха
Направления иудаизма
Иудаизм сегодня
БУДДИЗМ
Будда
Буддийские конфессии
Священные писания
Верования
Учение
Богослужение
Молитвы и медитация*
Праздники
Буддизм сегодня
ХРИСТИАНСТВО
Кто такой Иисус Христос?
Благая весть от Иисуса
Смерть и воскресение
Ранняя Церковь
Единая Церковь — множество Церквей
Библия
Вероучения
Таинства
Церковные сооружения
Причастие
Крещение
Смерть и вечная жизнь
Богослужение и молитва
Праздники
Жизнь в монастыре
Христианство сегодня
ИСЛАМ
Ранние годы Мухаммеда
Пророк Мухаммед
Два направления ислама
Коран
Мечеть
Пять «столпов» ислама
Молитва
Пост и подаяние
Паломничество
От рождения и до смерти
Жизнь по законам ислама
Ислам сегодня
СИКХИЗМ
Основоположник сикхизма
Десять гуру
Сикхская община
Верования
Священная книга
Храм
Богослужение
Праздники
Амритсар
Сикхизм сегодня
ДРУГИЕ РЕЛИГИИ МИРА
Конфуцианство
Даосизм
Зороастризм
Синтоизм
Вера бахай
Майкл Кин Религии мира - Предисловие
На рубеже XX—XXI столетий стало до конца очевидным, что человечество переживает настоящий религиозный бум. Этому явлению даются разные объяснения: от укорененности веры в самой природе человеческой души до недовольства людей царящей в обществе социально-экономической несправедливостью, заставляющей их переносить поиск идеалов в сферу священного. Позволим себе назвать еще одну причину: возросли сложность и многогранность окружающего мира в результате его преобразования наукой и техникой, наглядным показателем которых стало телевидение с его десятками каналов. В зыбкой действительности значительная часть людей волей-неволей вынуждена искать определенные точки опоры, способные устоять при любых политических, социальных и культурных переменах. Одной из таких опор является, безусловно, религия.
Феномен религиозного бума проявляется в самых разных формах, однако наиболее показателен, в частности для нашей страны, повсеместный рост числа и удельного веса верующих. Если на рубеже 80—90-х годов, когда впервые стали проводиться социологические исследования в масштабах всего СССР, соотношение верующих и неверующих составляло примерно один к двум, то к 2000-му году картина изменилась: от сорока до шестидесяти процентов опрошенных и в Украине, и в России стабильно причисляли себя к верующим. Вместе с тем тщательное и длительное международное исследование состояния религиозности в наших странах (К. Каа-риайнен, Д. Фурман) выявило весьма любопытные факты.
Оно показало, что современная религиозность носит поверхностный характер и часто сводится лишь к принятию соответствующей атрибутики и соблюдению формальных требований (крещение, ношение нательного крестика, неупотребление в пищу свинины и т. п.). Другие же религиозные предписания (периодическая молитва, посещение не реже одного раза в месяц религиозных служб, регулярная исповедь, соблюдение постов, чтение религиозной литературы) не соблюдает до половины опрошенных, назвавших себя верующими.
К тому же религиозное мировоззрение у части верующих, особенно у тех, кто склонен, следуя своеобразной моде, к внешней, показной религиозности, отличается во многом размытостью, неопределенностью, отсутствием ясного содержания. Как правило, такие люди признают существование Бога как нематериальной и непознаваемой разумом силы и верят в наличие научно не объясняемого потустороннего мира с раем и адом.
Наконец, многие взрослые люди сочетают с религиозной верой так называемые «парарелигиозные идеи» (магия и колдовство, астрология, гадания).
Одновременно наблюдается и ослабление позиции сознательного безверия (лишь до десяти процентов людей не верит ни в какие сверхъестественные силы — их-то и можно записать в разряд собственно «атеистов»). Современные «неверующие» отмечают религиозные праздники (например, Пасху — свыше восьмидесяти процентов) и посещают храмы.
Отмеченный выше поверхностный характер современной религиозности, помимо прочего, на наш взгляд, проистекает из недостаточной информированности людей о сущности религии, об основных положениях вероучения, культовой практики и организационных структурах наиболее распространенных и влиятельных религий (вернее сказать, от избытка информации по этому вопросу, который препятствует ее упорядочиванию и усвоению). Предлагаемая книга отчасти восполняет данный пробел, поскольку отличается широтой охвата, простотой изложения материала, прекрасно иллюстрирована. В то же время содержащиеся в ней сведения характеризуются некоторой фрагментарностью. Кроме того, с рядом приведенных оценок и суждений весьма трудно согласиться, что и было отмечено в соответствующих примечаниях научного редактора.
Для унификации перевода содержащихся в книге религиозных терминов была использована следующая литература: Буддизм: Словарь. М., 1992; Индуизм. Джайнизм. Сикхизм: Словарь. М., 1996; Ислам: Энцикл. словарь. М., 1991; Католицизм: Словарь. М., 1991; Православие: Словарь. М., 1989; Протестантизм: Словарь. М., 1990.
Кандидат философских наук, доцент К. В. Кислюк
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