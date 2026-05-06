Книга Валерия Кина и Натальи Кин «Тени Бога. Опыт размышления: бессмертие» (2002) открывает серию исследований, посвященных глобальным вызовам и феноменам рубежа тысячелетий. Авторы обращаются к «путешественникам в третье тысячелетие», рассматривая XX век как период, обнаживший многомерность мира, где переплетены прошлое, настоящее и будущее. Центральной темой работы является идея индивидуального бессмертия и долголетия, которая в современную эпоху трансформируется из философской мечты в конкретную задачу научного познания.

В основе повествования лежит поиск ответа на вопрос о сущности человека и его способности сознательно определять свое будущее. Авторы анализируют глубокие противоречия цивилизации, которая совершила колоссальный технологический рывок, но осталась далека от гармонии с Природой и Мирозданием. Смерть рассматривается не как финал, а как «страж Истины» и обязательное условие магии Бытия, побуждающее человека к пробуждению сознания и поиску «человековечности». Идея бессмертия провозглашается осью Жизни на Земле, способной объединить разрозненные усилия ученых и преодолеть догмы и предрассудки прошлых веков.

М.: ИД «Грааль», 2002. — 426 с.

ISBN 5-7887-0098-1

