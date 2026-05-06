Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Кин - Тени Бога

Кин - Тени Бога
Download
Обзор книги
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, Philosophy, Philology Literature

Книга Валерия Кина и Натальи Кин «Тени Бога. Опыт размышления: бессмертие» (2002) открывает серию исследований, посвященных глобальным вызовам и феноменам рубежа тысячелетий. Авторы обращаются к «путешественникам в третье тысячелетие», рассматривая XX век как период, обнаживший многомерность мира, где переплетены прошлое, настоящее и будущее. Центральной темой работы является идея индивидуального бессмертия и долголетия, которая в современную эпоху трансформируется из философской мечты в конкретную задачу научного познания.

В основе повествования лежит поиск ответа на вопрос о сущности человека и его способности сознательно определять свое будущее. Авторы анализируют глубокие противоречия цивилизации, которая совершила колоссальный технологический рывок, но осталась далека от гармонии с Природой и Мирозданием. Смерть рассматривается не как финал, а как «страж Истины» и обязательное условие магии Бытия, побуждающее человека к пробуждению сознания и поиску «человековечности». Идея бессмертия провозглашается осью Жизни на Земле, способной объединить разрозненные усилия ученых и преодолеть догмы и предрассудки прошлых веков.

Кин В., Кин Н. - Тени Бога. Опыт размышления: бессмертие

М.: ИД «Грааль», 2002. — 426 с.
ISBN 5-7887-0098-1

Кин В., Кин Н. - Тени Бога. Опыт размышления: бессмертие - Содержание

  • Введение: между жизнью и смертью (7–43): Философские размышления о хрупкости человеческого существования и уроках ушедшего столетия.

  • Метаморфоза XX века (44–107): Переход проблемы бессмертия из личного пространства в статус глобальной задачи человечества.

  • Феномен и Поиск (108–223): Анализ «мафусаилова века» и история поисков «эликсира бессмертия».

  • Время и Гении долголетия (224–339): Взаимоотношения человека с потоком времени и разбор практического опыта долгожителей.

  • Ключ к старению — мозг?! (340–385): Исследование биологических и нейрофизиологических механизмов увядания организма.

  • Постскриптум (386–417): Перспективы перехода от локальных научных открытий к глобальному познанию тайн Бытия.

Views 40
Rating
Added 06.05.2026
Author brat Vadim
Rate this publication:
/5 (0)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 day ago
Благодарю

Related Books

All Books