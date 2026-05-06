Кин - Тени Бога
Книга Валерия Кина и Натальи Кин «Тени Бога. Опыт размышления: бессмертие» (2002) открывает серию исследований, посвященных глобальным вызовам и феноменам рубежа тысячелетий. Авторы обращаются к «путешественникам в третье тысячелетие», рассматривая XX век как период, обнаживший многомерность мира, где переплетены прошлое, настоящее и будущее. Центральной темой работы является идея индивидуального бессмертия и долголетия, которая в современную эпоху трансформируется из философской мечты в конкретную задачу научного познания.
В основе повествования лежит поиск ответа на вопрос о сущности человека и его способности сознательно определять свое будущее. Авторы анализируют глубокие противоречия цивилизации, которая совершила колоссальный технологический рывок, но осталась далека от гармонии с Природой и Мирозданием. Смерть рассматривается не как финал, а как «страж Истины» и обязательное условие магии Бытия, побуждающее человека к пробуждению сознания и поиску «человековечности». Идея бессмертия провозглашается осью Жизни на Земле, способной объединить разрозненные усилия ученых и преодолеть догмы и предрассудки прошлых веков.
Кин В., Кин Н. - Тени Бога. Опыт размышления: бессмертие
М.: ИД «Грааль», 2002. — 426 с.
ISBN 5-7887-0098-1
Кин В., Кин Н. - Тени Бога. Опыт размышления: бессмертие - Содержание
Введение: между жизнью и смертью (7–43): Философские размышления о хрупкости человеческого существования и уроках ушедшего столетия.
Метаморфоза XX века (44–107): Переход проблемы бессмертия из личного пространства в статус глобальной задачи человечества.
Феномен и Поиск (108–223): Анализ «мафусаилова века» и история поисков «эликсира бессмертия».
Время и Гении долголетия (224–339): Взаимоотношения человека с потоком времени и разбор практического опыта долгожителей.
Ключ к старению — мозг?! (340–385): Исследование биологических и нейрофизиологических механизмов увядания организма.
Постскриптум (386–417): Перспективы перехода от локальных научных открытий к глобальному познанию тайн Бытия.
