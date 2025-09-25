Кіндратович - Зустріч, що змінила життя
Дивовижно, як становище чи посада людини в суспільстві змінюють думку про неї довколишніх. Поки я, звичайна собі пацієнтка з Пустомитівського району, терміново скерована в суботу по обіді в лікарню, в приймальні ковтаю знеболювальне, чергова лікарка, не поспішаючи, залагоджує власні справи. Неквапно веде телефонні розмови з сином, а потім - із чоловіком, перекладає якісь папери і голосно бурчить: от, мовляв, кожний пацієнт думає, шо його проблема найголовніша, а які проблеми в самого лікаря, як він має вижити на мізерну зарплату, - це нікого не обходить.
- А лікарню, між іншим, не забезпечують абсолютно. От дам вашому чоловікові список, нехай іде купує все, шо треба для лікування. А поки що заповню карточку. - Прізвище, ім’я, по батькові? Місце роботи? Журналістка?! Ой, вибачте, ради Бога! Не подумайте чогось поганого, просто день сьогодні був важкий. Зараз ми швиденько все влаштуємо. Гукніть чоловіка, хай нічого не купує. Я все дам. У мене все є.
А наступного дня так люб’язно-довірливо: «Може, ви як журналістка посприяли б у вирішенні однієї справи? У мене такі сусіди, шо цілому будинку жити не дають. Може, якусь скаргу на них до газети написати? До речі, ходіть зі мною, я дам вас дешо з “гуманітарки”». Холодно дякую за «гуманітарні» ліки. Я вже познайомилася з багатьма хворими і знаю, що іншим пацієнтам ці ліки продають, а ця запобіглива переді мною лікарка іншим безапеляційно заявляє: «Будуть гроші - буде й операція. Немає? Хіба не знаєте, шо власне здоров’я найдорожче?»
Кіндратович Люба - Зустріч, що змінила життя
Львів: Свічадо, 2014, 80 с.
серія «Невигадані історії»
ISBN 978-966-395-761-6
Кіндратович Люба - Зустріч, що змінила життя - Зміст
До читача
ЖУРНАЛІСТСЬКИМ ОКОМ
- З погляду вічности
- Спробую без хабаря
- Ой, мені пороблено!
- Не брешіть! Свекрух ніхто не любить!
- Про посмішку, куріння і зарплату
- Любити чи не любити?
- Бог створює лише цінні оригінали
- Тепер обійдуся без планшета!
З ПОЧУТОГО, ПОБАЧЕНОГО, ПЕРЕЖИТОГО
- Сватання на Левандівці
- Дві сестри, дві долі
- Надійка
- Я не покличу шастя не моє
- Дружина зятя стала донею
- Козаки не плачуть!
- Різдвяний подарунок
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