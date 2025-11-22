Християни здебільшого сходяться у поглядах на біблійне вчення про Святий Дух, зокрема про плоди Духа та Його роль у спасінні. Крім того, майже ніхто не сумнівається, що Дух дає нам силу для євангелізації. Те саме стосується й уявлень про деякі з духовних дарів, а також того, яким чином ми можемо почути голос Бога. Проте християни часто розходяться у думках щодо таких питань, як важливість певних дарів (особливо говоріння іншими мовами) або того, коли відбувається хрещення людини Святим Духом: під час навернення чи після, або ж (у певному сенсі) в обох випадках.

Ця книга написана з метою допомогти християнам краще зрозуміти роботу Духа Божого. Тому левова частка книги висвітлює практичну сферу: яка роль Святого Духа в житті християнина. Водночас я прагну допомогти християнам розібратися з деякими суперечливими питаннями щодо діяльності Святого Духа, позаяк від цього залежать життя та служіння Церкви. В процесі я намагаюся неупереджено показати різні точки зору, хоча зрештою обґрунтовую погляд, який, на мою думку, найкраще відповідає біблійному вченню. Аби збагнути причини існування різних точок зору, християнам важливо прислуховуватися одне до одного. Лише так ми зможемо наблизитися до згоди у тих питаннях, які нас роз’єднують, або принаймні до єднання навколо справи Божої.

ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ: ХАРИЗМАТИ ТА ЄВАНГЕЛЬСЬКІ ХРИСТИЯНИ

У своїй попередній праці я невимушено відніс себе до «харизматів». У більшій частині Північної Америки цим поняттям зазвичай визначаються християни, які роблять наголос на духовних дарах, але не належать до п’ятидесятників. Іноді воно дещо конкретніше вживається стосовно тих віруючих, які моляться іншими мовами, - цілком природно, що вони також поділяють вищезгадані погляди на духовні дари. Я намагався врахувати обидва ці традиційні визначення, аби охопити кожного, хто воліє відносити себе саме до цієї течії християнства. Заради узагальнення та зручності я також додаю до цього позначення представників «Третьої хвилі» та інші споріднені християнські групи, які можуть не ототожнювати себе безпосередньо з харизматичним рухом. Контури сьогоднішньої Церкви суттєво змінилися у порівнянні з тими часами, коли «харизматизм» був по суті антонімом цесаціонізму, проте досі не знайшлося жодного іншого терміну, який би вдало замінив його.

Крейг Кінер - Дар Духа Святого - Сила та присутність Духа сьогодні

International Bible Seminary Seattle, Washington, 2025. — 298 с.

ISBN: 979-8-218-76942-0

Крейг Кінер - Дар Духа Святого - Зміст

Слова вдячності

Вступ

Розпізнати голос Духа Роль Духа в пізнанні Божого Серця Дух надає нам сили для поширення євангелія Святий Дух і Його вплив на наше життя Чи діють духовні дари сьогодні? Пильніший погляд на деякі духовні дари Дух і спасіння Коли відбувається хрещення Духом? Дар мов і Дух Як розпізнати Духа?