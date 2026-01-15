Чарльз Уильям Кинг был английским писателем и коллекционером гемм. Годы его жизни: 1818-1888. Он был доктором гуманитарных наук и работал старшим преподавателем в Тринити Колледже Кембриджа. Он был рукоположён в священники, но никогда не имел церковного прихода. Долгое время он жил в Италии, где начал собирать античные геммы. По возвращению в Лондон он значительно пополнил свою коллекцию.

Но в связи с резким ухудшением зрения он частично распродал коллекцию, а частично подарил музею Метрополитен Нью-Йорка в 1881 году. Ч. У. Кинг являлся признанным авторитетом по части античных гемм. Кроме того, он хорошо знал греческий язык и латынь и переводил труды древних авторов, особенно Павсания, Плиния Старшего, Плутарха и императора Юлиана. В рассматриваемой нами книге есть отрывки из сочинений греческих и латинских авторов, данные в переводе Ч. У. Кинга.

Считая его специалистом в области греческой и латинской литературы, я следовала его английскому переводу, хотя он несколько расходится с переводом тех же авторов, имеющимся у нас на русском языке, например: сочинения Ипполита и Иринея о ересях, «Пистис София».

Ч. У. Кинг писал в то время, когда его читатель также владел этими «мёртвыми» языками, поэтому автор часто не давал перевода цитат с этих языков. Все последующие издания этой книги на английском языке также не имеют перевода упомянутых цитат. Перевод большинства латинских цитат классических авторов удалось найти; все авторы переводов указаны. Так как гностики пользовались в основном коптским языком, записывавшимся в первых веках нашей эры греческим письмом и имевшим в словаре много ивритских слов, помогло знание греческого языка и иврита. Добавлены некоторые примечания для облегчения понимания терминов, понятий, идиом, личностей или событий, в текст «Пистис Софии» добавлены греческие эквиваленты, а также указаны стихи из Библии.

Кинг Чарльз Уильям - Гностики и их реликвии, древние и средневековые

Серия Библиотека «Тайной доктрины» / Пер. с англ.: О.А. Фёдорова. — М.: Амрита-Русь, 2022. — 548 с.: илл.

ISBN 978-5-413-02478-2

Кинг Чарльз Уильям - Гностики и их реликвии, древние и средневековые - Содержание

Предисловие переводчика

Предисловие

Введение

Часть I. Гностицизм и его источники

Гностицизм и его происхождение

Пистис-София

Книга Еноха

Гностицизм в его начале

Влияние иудаизма на древней мир

Зендавеста

Каббала и талмуд

Индийские источники гностицизма, Мани

Буддизм

Симонианизм

Василид

Офиты

Структура гносиса

Часть II. Культ Митры и Сераписа

Культ Митры I. Происхождение митраизма II. Таинства митраизма III. Римский Митра в своей пещере IV. Талисманы митраизма V. Гностические таинства и посвящения, и их связь с митраизмом

Блаженный Августин о гностицизме

Культ Сераписа I. Изображения Сераписа II. Вероятное происхождение Сераписа III. Памятники культа Сераписа

Кадуцей и его символизм

Смерть и её изображения в древнем искусстве

Гробницы-сокровищницы

Отношение гностиков к суевериям I. Сглаз II. О керавнии из нефрита, превращённой в гностический талисман



Часть III. Геммы Абраксаса, Абраксастера и Абраксоиды

Культ Агафодемона

Змей Хнуфис

Абраксас I. Абраксастер или заимствованные образы II. Абраксоиды или геммы, которые путают с настоящими гностическими геммами III. Истинные геммы Абраксаса

Гностические диски IV. Бог Абраксас в описании христианских отцов V. Этимология имени «Абраксас» VI. Абраксас - сила его числового значения

Индийская форма неизречённого имени

Геммы Абраксаса, их материал, художественный стиль и характер

Надриси и формулы

Часть IV. Резные памятники гностицизма

Объяснение гностических сигил, символов и надписей

Имя IAQ

Новый образ Абраксаса

Первоначальная цель настоящих формул

Гностическая теогония ;

Диаграмма офитов

Причина греха

Посмертное состояние непосвящённых

Будущие наказания

Свинцовые свитки-талисманы

Часть V. Тамплиеры, розенкрейцеры, масоны

Сохранение масонами гностических символов

Ксилографии в тексте

Описание гравюр Гравюра А. Различные образы бога Абраксаса Гравюра Б Гравюра В Гравюра Г. Сигиллы змея Хнуфиса Гравюра Д. Памятники культа Сераписа Гравюра Е. Древние египетские образы, приспособленные для гностических идей Гравюра Ж. Египетские образы (продолжение) Гравюра 3. Египетские образы (продолжение) Гравюра И. Темы, связанные с митраистскими мистериями Гравюра К. Митраистские образы (продолжение) Гравюра Л. Митраистские образы (продолжение) Гравюра М. Талисманы общего характера Гравюра H. Талисманы общего характера (продолжение) Гравюра О. Индийские символы и кастовые знаки



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