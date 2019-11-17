Анна Бронзан редко ездила на кладбище.

Ей не нужны были покрытые травой холмики и тихий, печальный шепот, чтобы вспомнить о Томе и Алисии, потому что они жили не за оградой сада камней, а в сердце Анны.

Там, где они будут жить всегда.

Но в тот день Анна вышла из машины, надела солнечные очки и окинула взглядом море холодных, серых могильных плит. Она сделала медленный, осторожный вдох, и ее сердце отозвалось болью. Ей не хотелось приходить сюда, но настало время. Несмотря на борющиеся в ней чувства, Анна знала, что у нее нет выбора. Ей нужно было сегодня приехать сюда, так же, как и два года назад, когда Мэтт Бронзан предложил ей стать его женой.

Тогда она скорбела о потере своего первого мужа, но сила, которая не принадлежала ей, помогла ей выжить. Эта сила помогла Анне дать согласие Мэтту и поверить, что для нее и маленькой Дженни есть новая жизнь по другую сторону тьмы и боли, которые едва не сломили их обеих.

Анне и тогда было тяжело прийти сюда, но это дало ей возможность попрощаться с Томом. Поблагодарить мужа за все, что было между ними, и отпустить его. Позволить погаснуть пламени, которое, ей казалось, будет гореть вечно.

Ища глазами могилы мужа и дочери, Анна одернула свитер.

Глаза наполнились слезами. Теперь настало время отпустить Алисию.

Это было ее личное время — время, которое Анна проведет с Томом и Алисией, и ни с кем другим. На землю падали тени, но она не стала снимать очки. Она шла между мемориальными плитами, касаясь пальцами случайных холодных камней, направляясь туда, где рядом друг с другом стояли знакомые надгробия.