Эта книга повествует об обширных областях мира и периодах истории, но её отправной точкой стал один единственный человек, живший более двух тысяч лет назад. Его звали Эмпедокл.

Вероятно, Эпмедокл родился в начале пятого столетия до нашей эры. Он был выходцем из греческой колонии Акрагас - современный Агридженто - на юго-западном побережье Сицилии; но, судя по всему, большую часть своей жизни провел в путешествиях, как и можно было бы ожидать от «провидца» древнего Средиземноморья и Ближнего Востока. Нам совершенно ничего не известно об обстоятельствах его смерти. Несмотря на всю загадочность его личной жизни, именно этот человек посадил семена будущей западной культуры. Если мы воспользуемся позднейшим разделением на отдельные области интересов или знаний, то можно сказать, что его влияние сказалось на философии, риторике, медицине, химии, биологии, астрономии, космологии, психологии, мистицизме и религии. Самым очевидным примером является невероятно значимая теория четырех элементов, впервые высказанная в западной литературе Эмпедоклом.

Неудивительно, что такая важная личность привлекает к себе большое внимание и стала предметом многих исследований. Главная задача этой книги состоит в том, чтобы продемонстрировать, что - несмотря на все это внимание и писанину - современная наука вовсе не приблизилась к пониманию учения Эмпедокла в целом. Мы должны полностью пересмотреть свое представление о нем: и этот пересмотр поможет нам не только понять Эмпедокла, но и постичь античную философию - а также истинные начала западного мира.

Питер Кингсли - Античная философия, мистерия и магия. Эмпедокл и пифагорейская традиция

Касталия, 2021. - 286 с.

ISBN 978-5-521-16349-6

Питер Кингсли - Античная философия, мистерия и магия. Эмпедокл и пифагорейская традиция - Содержание

Введение

I. Философия

1. Обратно к корням

2. Aither

3. Аеr

4. Загадка

5. Солнце

II. Мистерия

6. О Сицилии

7. Миф «Федона»: География

8. Миф «Федона»: Источники

9. Миф «Федона»: Структура

10. Платон и Орфей

11. Кратер

12. Мудрые мужчины и женщины

13. Центральный огонь

14. История ошибок

III. МАГИЯ