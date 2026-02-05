Кингсли - Катафалк: Карл Юнг и конец человечества - в 2 частях

Стоит вывести человека в иной мир и дать видение реальности, как игре личного существования приходит конец. Никто и никогда не обретал такое видение только для себя. Изначальный закон гласит, что переданное в подземном мире дается только для того, чтобы унести обратно, без изменений, в целости, в мир живых. Это сакральный контракт, подписанный из начала времен, между живыми и мертвыми.

Вот почему, как верно отмечал Юнг, в некоторой точке он больше не принадлежал себе одному и больше не имел на это права. С тех пор его жизнь принадлежала как живым, так и мертвым: существовала ради «всеобщности», ради целого. И Юнг сам понимал, что, когда вы больше не живете ради себя и не принадлежите себе, тогда становитесь, как и Христос, источником жизни для других.

Питер Кингсли - Катафалк: Карл Юнг и конец человечества. Часть 1

М: «Касталия», 2019. — 226 с.

Питер Кингсли - Катафалк: Карл Юнг и конец человечества. Часть 1 - Содержание

Глава 1 Мистический дурак

Глава 2 Назад к источнику

Мы любим считать каждую эпоху отдельной единицей со своим началом и концом. Но мёртвые искушённее нас и сцепляют вторую половину того, что мы называем эпохой, с первой половиной следующей, так что могут точно видеть, что происходит, что на самом деле творится. Как хорошо понимал Юнг, на самом деле важен переход между эпохами; только он обладает центральным значением. И если мы можем нетронутой перенести сущность одной эпохи в начало другой, то достигнем чего–то действительно стоящего памяти.

Проблема в том, что в нашем случае ничто не продвигается. На полпути в течение этого периода жизни на земле, который должен был что–то значить в глазах вечности, мы потеряли то, что несли, и, благодаря ленивому забвению, позволили ключевой связи между прошлым и будущим разлететься. В результате мы блуждаем и вертимся в пустоте в поисках средств, которые годятся только для того, чтобы сделать положение ещё хуже, лишив возможности поставить всё на свои места.

Питер Кингсли - Катафалк: Карл Юнг и конец человечества. Часть 2

М: «Касталия», 2019. — 258 с.

Питер Кингсли - Катафалк: Карл Юнг и конец человечества. Часть 2 - Содержание