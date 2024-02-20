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Киннунен Саара - Безопасно в путь

Саара Киннунен - Безопасно в путь - Напутствия к хорошему детству
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Family
Воспитание ребенка является главным делом жизни родителей. Мы растим новое поколение, которое в свое время примет ответственность за наш мир. К этой задаче мы не считаем необходимым своевременно готовиться, тогда как выполнению своих профессиональных обязанностей мы учимся годами. Когда мы приходим на новое рабочее место, то нас прежде всего знакомят с работой, а затем на протяжении многих лет мы повышаем свою квалификацию по специальности. Поэтому странным кажется то, что для воспитания нового ответственного поколения мы «допускаемся» без всякой подготовки.
Если мы растем в благополучной семье, то получаем вполне пригодные к использованию модели воспитания, которые затем используем в своей воспитательной работе. Если же мы сами видели только неэффективные воспитательные приемы, то мы решаем, что никогда в жизни не будем так воспитывать своих детей.
Сначала все вроде бы идет хорошо, мы стараемся быть хорошими и терпеливыми родителями. Но когда, уставшие, измученные постоянными стрессами, мы начинаем испытывать отрицательные эмоции, остается только один способ вынести все это — тот самый, с помощью которого наши родители выходили из подобных ситуаций.
Если же мы получили новые знания и воспитательные навыки, например на курсах для родителей, то мы оказываемся более подготовлены к встрече с трудностями. Мы получаем новые модели, которые приходят на смену тем, что были получены от наших родителей. Мы становимся более подготовлены к трудной задаче воспитания.
Воспитание — это не сверхсложное бремя. Человечеству наряду с задачей продолжения рода и питания нового поколения даются также определенные навыки и умения для ее решения. Воспитательные приемы достаточно естественны и реализуются в конкретных жизненных ситуациях. Вдохновленная этим открытием, я и написала данную книгу.
В ней я хотела собрать воедино приемы, с помощью которых родители могут способствовать развитию своих детей. На разных этапах развития перед ребенком стоят различные задачи, для решения которых он нуждается в помощи родителей. О тесной связи психики ребенка и характера общества, в котором он живет (семья, близкие, соседи, школа и пр.), говорит теория развития Эрика Эриксона, на основе которой я и построила свою книгу. В ней я хочу помочь родителям понять некоторые простые вещи, с помощью которых они могут способствовать гармоничному развитию своих детей, чтобы те стали полноценными взрослыми людьми.

Саара Киннунен - Безопасно в путь - Напутствия к хорошему детству

Переводчик В. Благинин. - 4-е издание. - Санкт-Петербург: «БИБЛИЯ ДЛЯ ВСЕХ», 2009. – 203 с.
ISBN 978-5-7454-1109-0

Саара Киннунен - Безопасно в путь – Содержание

К читателю
У нас будет ребенок
  • Ребенок слышит
  • Как младенец чувствует себя
  • Из двух станет три
  • Чудо жизни
  • Прочь из-под защиты утробы
  • Вечные воспоминания о возвращении домой
  • Ребенок нуждается в отце и матери
Основы чувства защищенности
  • Внимание к потребностям ребенка
  • Не бойтесь чаще брать на руки
  • Радость от ребенка
  • Ссоры делают младенца беспокойным
  • Базисное чувство безопасности разрушается
  • Любопытство и границы
Я — центр всего
  • Проблема ревности
  • Угроза индивидуальности в группе
  • Я сам
  • Угрожающий трудный возраст
  • Да, да
  • Радость от делания
  • Радость давать и брать
  • Выносливость родителей
Творческий ребенок
  • Ребенок хочет действовать
  • Опасность жить «на всем готовом»
  • Сила воображения
  • Телевизор — угроза творческим способностям
  • Скрытое влияние телевизора
  • Возможности взрослых
  • Что правильно
  • Когда ребенок делает неправильно
Двери школы открываются
  • Формирование представления о себе и чувства собственного достоинства
  • Представление о себе формируется в отношении к обучению
  • Я справлюсь
  • Я по отношению к другим
  • Мир увлечений
  • Главный учитель
  • Рост критического отношения
  • Родители нужны
  • Мальчишки в опасной зоне
Переломный возраст приближается
  • Ребенок меняется
  • Культурные различия в подростковом возрасте
  • Подросток нуждается во взрослом
  • Подросток нуждается в границах
  • Возможности влияния у родителей
  • Налаживание взаимоотношений
Быть мальчиком или девочкой?
  • Формирование половой идентичности
  • Девочка нуждается в одобрении отца
  • Мать как опыт человеческих взаимоотношений для сына
  • Дети родителей-одиночек
  • Этапы эротического развития
  • Этап сердечной привязанности
Место чувствам
  • Эмоциональная жизнь младенца
  • Чувствам, — названия
  • Словесное выражение чувств
  • Собственные проблемы взрослых
  • Выражению чувств можно научиться
  • Скорби — место
  • Дети и смерть
  • Когда есть чувства
Если ребенок не слушается
  • Предпосылки послушания
  • Методы позитивного дисциплинарного воздействия ...
  • Что такое хорошо и что такое плохо
  • Способы ответственного отношения к дисциплине ...
  • Я важен
  • Взрослый нарушает границы
Религиозное воспитание ребенка
  • Этапы религиозного развития ребенка
  • Дети верят
  • Вера ребенка
  • Верить — это легко
  • Поддержка в ребенке веры
  • Модель взрослых
Какие дети справляются?
  • От родительской модели к вере в жизнь
  • Взрослый должен быть взрослым
  • Стабильные отношения
  • Умение жить работой
  • Личностные качества преуспевающих людей
Из семьи — дом
  • Дом в отношениях между родителями
  • Есть дорогое сердцу место
  • Семейные традиции
  • Совместное времяпровождение создает дом
  • Мой дом — мое убежище
Views 180
Rating 5.0 / 5
Added 20.02.2024
Author brat Vadim
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5.0/5 (2)

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