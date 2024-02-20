Киннунен Саара - Безопасно в путь

Воспитание ребенка является главным делом жизни родителей. Мы растим новое поколение, которое в свое время примет ответственность за наш мир. К этой задаче мы не считаем необходимым своевременно готовиться, тогда как выполнению своих профессиональных обязанностей мы учимся годами. Когда мы приходим на новое рабочее место, то нас прежде всего знакомят с работой, а затем на протяжении многих лет мы повышаем свою квалификацию по специальности. Поэтому странным кажется то, что для воспитания нового ответственного поколения мы «допускаемся» без всякой подготовки.

Если мы растем в благополучной семье, то получаем вполне пригодные к использованию модели воспитания, которые затем используем в своей воспитательной работе. Если же мы сами видели только неэффективные воспитательные приемы, то мы решаем, что никогда в жизни не будем так воспитывать своих детей.

Сначала все вроде бы идет хорошо, мы стараемся быть хорошими и терпеливыми родителями. Но когда, уставшие, измученные постоянными стрессами, мы начинаем испытывать отрицательные эмоции, остается только один способ вынести все это — тот самый, с помощью которого наши родители выходили из подобных ситуаций.

Если же мы получили новые знания и воспитательные навыки, например на курсах для родителей, то мы оказываемся более подготовлены к встрече с трудностями. Мы получаем новые модели, которые приходят на смену тем, что были получены от наших родителей. Мы становимся более подготовлены к трудной задаче воспитания.

Воспитание — это не сверхсложное бремя. Человечеству наряду с задачей продолжения рода и питания нового поколения даются также определенные навыки и умения для ее решения. Воспитательные приемы достаточно естественны и реализуются в конкретных жизненных ситуациях. Вдохновленная этим открытием, я и написала данную книгу.

В ней я хотела собрать воедино приемы, с помощью которых родители могут способствовать развитию своих детей. На разных этапах развития перед ребенком стоят различные задачи, для решения которых он нуждается в помощи родителей. О тесной связи психики ребенка и характера общества, в котором он живет (семья, близкие, соседи, школа и пр.), говорит теория развития Эрика Эриксона, на основе которой я и построила свою книгу. В ней я хочу помочь родителям понять некоторые простые вещи, с помощью которых они могут способствовать гармоничному развитию своих детей, чтобы те стали полноценными взрослыми людьми.

Саара Киннунен - Безопасно в путь - Напутствия к хорошему детству

Переводчик В. Благинин. - 4-е издание. - Санкт-Петербург: «БИБЛИЯ ДЛЯ ВСЕХ», 2009. – 203 с.

ISBN 978-5-7454-1109-0

Саара Киннунен - Безопасно в путь – Содержание

К читателю

У нас будет ребенок

Ребенок слышит

Как младенец чувствует себя

Из двух станет три

Чудо жизни

Прочь из-под защиты утробы

Вечные воспоминания о возвращении домой

Ребенок нуждается в отце и матери

Основы чувства защищенности

Внимание к потребностям ребенка

Не бойтесь чаще брать на руки

Радость от ребенка

Ссоры делают младенца беспокойным

Базисное чувство безопасности разрушается

Любопытство и границы

Я — центр всего

Проблема ревности

Угроза индивидуальности в группе

Я сам

Угрожающий трудный возраст

Да, да

Радость от делания

Радость давать и брать

Выносливость родителей

Творческий ребенок

Ребенок хочет действовать

Опасность жить «на всем готовом»

Сила воображения

Телевизор — угроза творческим способностям

Скрытое влияние телевизора

Возможности взрослых

Что правильно

Когда ребенок делает неправильно

Двери школы открываются

Формирование представления о себе и чувства собственного достоинства

Представление о себе формируется в отношении к обучению

Я справлюсь

Я по отношению к другим

Мир увлечений

Главный учитель

Рост критического отношения

Родители нужны

Мальчишки в опасной зоне

Переломный возраст приближается

Ребенок меняется

Культурные различия в подростковом возрасте

Подросток нуждается во взрослом

Подросток нуждается в границах

Возможности влияния у родителей

Налаживание взаимоотношений

Быть мальчиком или девочкой?

Формирование половой идентичности

Девочка нуждается в одобрении отца

Мать как опыт человеческих взаимоотношений для сына

Дети родителей-одиночек

Этапы эротического развития

Этап сердечной привязанности

Место чувствам

Эмоциональная жизнь младенца

Чувствам, — названия

Словесное выражение чувств

Собственные проблемы взрослых

Выражению чувств можно научиться

Скорби — место

Дети и смерть

Когда есть чувства

Если ребенок не слушается

Предпосылки послушания

Методы позитивного дисциплинарного воздействия ...

Что такое хорошо и что такое плохо

Способы ответственного отношения к дисциплине ...

Я важен

Взрослый нарушает границы

Религиозное воспитание ребенка

Этапы религиозного развития ребенка

Дети верят

Вера ребенка

Верить — это легко

Поддержка в ребенке веры

Модель взрослых

Какие дети справляются?

От родительской модели к вере в жизнь

Взрослый должен быть взрослым

Стабильные отношения

Умение жить работой

Личностные качества преуспевающих людей

Из семьи — дом