Киннунен Саара - Безопасно в путь
Воспитание ребенка является главным делом жизни родителей. Мы растим новое поколение, которое в свое время примет ответственность за наш мир. К этой задаче мы не считаем необходимым своевременно готовиться, тогда как выполнению своих профессиональных обязанностей мы учимся годами. Когда мы приходим на новое рабочее место, то нас прежде всего знакомят с работой, а затем на протяжении многих лет мы повышаем свою квалификацию по специальности. Поэтому странным кажется то, что для воспитания нового ответственного поколения мы «допускаемся» без всякой подготовки.
Если мы растем в благополучной семье, то получаем вполне пригодные к использованию модели воспитания, которые затем используем в своей воспитательной работе. Если же мы сами видели только неэффективные воспитательные приемы, то мы решаем, что никогда в жизни не будем так воспитывать своих детей.
Сначала все вроде бы идет хорошо, мы стараемся быть хорошими и терпеливыми родителями. Но когда, уставшие, измученные постоянными стрессами, мы начинаем испытывать отрицательные эмоции, остается только один способ вынести все это — тот самый, с помощью которого наши родители выходили из подобных ситуаций.
Если же мы получили новые знания и воспитательные навыки, например на курсах для родителей, то мы оказываемся более подготовлены к встрече с трудностями. Мы получаем новые модели, которые приходят на смену тем, что были получены от наших родителей. Мы становимся более подготовлены к трудной задаче воспитания.
Воспитание — это не сверхсложное бремя. Человечеству наряду с задачей продолжения рода и питания нового поколения даются также определенные навыки и умения для ее решения. Воспитательные приемы достаточно естественны и реализуются в конкретных жизненных ситуациях. Вдохновленная этим открытием, я и написала данную книгу.
В ней я хотела собрать воедино приемы, с помощью которых родители могут способствовать развитию своих детей. На разных этапах развития перед ребенком стоят различные задачи, для решения которых он нуждается в помощи родителей. О тесной связи психики ребенка и характера общества, в котором он живет (семья, близкие, соседи, школа и пр.), говорит теория развития Эрика Эриксона, на основе которой я и построила свою книгу. В ней я хочу помочь родителям понять некоторые простые вещи, с помощью которых они могут способствовать гармоничному развитию своих детей, чтобы те стали полноценными взрослыми людьми.
Саара Киннунен - Безопасно в путь - Напутствия к хорошему детству
Переводчик В. Благинин. - 4-е издание. - Санкт-Петербург: «БИБЛИЯ ДЛЯ ВСЕХ», 2009. – 203 с.
ISBN 978-5-7454-1109-0
Саара Киннунен - Безопасно в путь – Содержание
К читателю
У нас будет ребенок
- Ребенок слышит
- Как младенец чувствует себя
- Из двух станет три
- Чудо жизни
- Прочь из-под защиты утробы
- Вечные воспоминания о возвращении домой
- Ребенок нуждается в отце и матери
Основы чувства защищенности
- Внимание к потребностям ребенка
- Не бойтесь чаще брать на руки
- Радость от ребенка
- Ссоры делают младенца беспокойным
- Базисное чувство безопасности разрушается
- Любопытство и границы
Я — центр всего
- Проблема ревности
- Угроза индивидуальности в группе
- Я сам
- Угрожающий трудный возраст
- Да, да
- Радость от делания
- Радость давать и брать
- Выносливость родителей
Творческий ребенок
- Ребенок хочет действовать
- Опасность жить «на всем готовом»
- Сила воображения
- Телевизор — угроза творческим способностям
- Скрытое влияние телевизора
- Возможности взрослых
- Что правильно
- Когда ребенок делает неправильно
Двери школы открываются
- Формирование представления о себе и чувства собственного достоинства
- Представление о себе формируется в отношении к обучению
- Я справлюсь
- Я по отношению к другим
- Мир увлечений
- Главный учитель
- Рост критического отношения
- Родители нужны
- Мальчишки в опасной зоне
Переломный возраст приближается
- Ребенок меняется
- Культурные различия в подростковом возрасте
- Подросток нуждается во взрослом
- Подросток нуждается в границах
- Возможности влияния у родителей
- Налаживание взаимоотношений
Быть мальчиком или девочкой?
- Формирование половой идентичности
- Девочка нуждается в одобрении отца
- Мать как опыт человеческих взаимоотношений для сына
- Дети родителей-одиночек
- Этапы эротического развития
- Этап сердечной привязанности
Место чувствам
- Эмоциональная жизнь младенца
- Чувствам, — названия
- Словесное выражение чувств
- Собственные проблемы взрослых
- Выражению чувств можно научиться
- Скорби — место
- Дети и смерть
- Когда есть чувства
Если ребенок не слушается
- Предпосылки послушания
- Методы позитивного дисциплинарного воздействия ...
- Что такое хорошо и что такое плохо
- Способы ответственного отношения к дисциплине ...
- Я важен
- Взрослый нарушает границы
Религиозное воспитание ребенка
- Этапы религиозного развития ребенка
- Дети верят
- Вера ребенка
- Верить — это легко
- Поддержка в ребенке веры
- Модель взрослых
Какие дети справляются?
- От родительской модели к вере в жизнь
- Взрослый должен быть взрослым
- Стабильные отношения
- Умение жить работой
- Личностные качества преуспевающих людей
Из семьи — дом
- Дом в отношениях между родителями
- Есть дорогое сердцу место
- Семейные традиции
- Совместное времяпровождение создает дом
- Мой дом — мое убежище
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