Книга пророка Иеремии - Кинслер Р.

Курс индуктивного изучения Библии.

Росс Кинслер - Книга пророка Иеремии - Ветхий Завет. Экзегетика

Логос, международный библейский институт

Росс Кинслер - Книга пророка Иеремии - Ветхий Завет - Содержание

1 Первые шаги

A. Как приступить к индуктивному изучению Библии?

Б. О какой книге идет речь?

B. Историческая обстановка

Г. Строение книги

Д. Контрольные задания для самопроверки

2 Призвание Иеремии

A. Что такое пророчество?

Б. Иеремия 1,4—10

B. Иеремия 1,11—19

Г. Исаия 6

Д. Общие итоги

3 Исторический фон

A. Цари Иудеи

Б. Борьба за мировое господство

B. Хронологические исследования

Г. Хронологические исследования (продолжение

Д. Итоговые задания

4 Строение книги

A. Что такое строение книги?

Б. Структурные уровни книги

B. Абзацы

Г. Заглавия к абзацам

Д. План-конспект

5 Отступничество Израиля

A. План-конспект

Б. Литературные приемы

B. Литературные приемы (продолжение)

Г. О чем проповедовал Иеремия?

Д. Самопроверка (Иеремия 4,5—31)

6 Враг с севера и враг изнутри A. Иеремия 5

Иеремия 5 Б. Иеремия 6

Иеремия 6 B. Иеремия 6 (продолжение) 7 Проповедь во храме A. План-конспект

План-конспект Б. Иеремия 7,1 — 8,3

Иеремия 7,1 — 8,3 B. Иеремия 26

Иеремия 26 Г. Иеремия 26 (продолжение)

Иеремия 26 (продолжение) Е. Проверочное задание (Михей 6,1—8) 8 План-конспект проповеди A. Иеремия 1,4—10

Иеремия 1,4—10 Б. Иеремия 2,12—13

Иеремия 2,12—13 B. Иеремия 5,22—23

Иеремия 5,22—23 Г. Иеремия 26 и 7,1 — 8,3

Иеремия 26 и 7,1 — 8,3 Д. Заключение 9 Драматизированные притчи Иеремии A. Притча о льняном поясе (Иеремия 13,1—11)

Притча о льняном поясе (Иеремия 13,1—11) Б. План-конспект проповеди (Иеремия 13,1—11)

План-конспект проповеди (Иеремия 13,1—11) B. Притча о разбитом кувшине (Иеремия 19 — 20)

Притча о разбитом кувшине (Иеремия 19 — 20) Г. Притча о ярме (Иеремия 27 —28)

Притча о ярме (Иеремия 27 —28) Д. Проверочное задание (Иеремия 18) 10 Трагическая фигура Иеремии A. План-конспект

План-конспект Б. Великая засуха (Иеремия 14,1 — 15,4)

Великая засуха (Иеремия 14,1 — 15,4) B. Страдания Иеремии (Иеремия 15,5—21)

Страдания Иеремии (Иеремия 15,5—21) Г. Продолжение исповеди (Иеремия 18,18—23; 20,7—18)

Продолжение исповеди (Иеремия 18,18—23; 20,7—18) Д. Общие итоги и краткое изложение текста 278 11 Важнейшие события в жизни Иеремии A. Иеремия 21

Иеремия 21 Б. Иеремия 22 — 23

Иеремия 22 — 23 B. Иеремия 24 — 25

Иеремия 24 — 25 Г. Иеремия 29

Иеремия 29 Д. Обобщение 12 Падение Иерусалима A. Обзор глав Иеремия 30 — 45

Обзор глав Иеремия 30 — 45 Б. Иеремия 32 — 34

Иеремия 32 — 34 B. Иеремия 37 — 39

Иеремия 37 — 39 Г. Иеремия 40 — 44

Иеремия 40 — 44 Д. Историческое и богословское значение падения Иерусалима 13 Строение книги Иеремии

A. Значение строения книги

Б. План-конспект книги Иеремии

B. Структурные элементы

Г. Как были записаны пророчества Иеремии (Иеремия 36; 45)

Д. Как была составлена книга Иеремии

14 Богословский аспект книги Иеремии

A. Основные этапы

Б. Концепция завета у Иеремии

B. Концепция религии у Иеремии

Г. Концепция социальной справедливости у Иеремии

Д. Библейское богословие

15 Индуктивное изучение Библии

A. Определение и суть

Б. Некоторые необходимые приемы изучения текста

B. Некоторые необходимые приемы изучения книги

Г. Способы практического использования индуктивного подхода

Д. Выпускной экзамен

Приложения

Росс Кинслер - Книга пророка Иеремии - Bведение

Одна из основных обязанностей пастора — проповедовать и учить Библии. Это весьма важная и одновременно самая трудная сторона его деятельности. Чтобы добиться желаемого результата, он должен развить в себе ряд умений и навыков. Необходимо тщательно разработать принципы изучения и толкования Библии, чтобы руководствоваться ими в своей ежедневной деятельности. Такой деятельностью могут быть:

Молитвенное чтение и изучение Библии.

Подготовка к служению.

Составление материалов для воскресной школы и других программ.

Написание богословских работ.

Другие цели.

Пастор занят не только тем, что постоянно проповедует. Он также должен обучать других своих сотрудников и вместе с ними помогать членам церкви читать, правильно понимать и проникаться духом Писания.



Курс индуктивного изучения книги Иеремии, входящий в ряд работ по изучению Библии, подготовит вас к выполнению вышеперечисленных задач. Работа над книгой Иеремии послужит вам примером правильного чтения, даст возможность обрести опыт проповедования. Вы будете работать с книгой самостоятельно. Ряд заданий и упражнений поможет вам раскрыть ее смысл. Конечно, вы пожелаете познакомиться с этой книгой во всех деталях. Но не это главное. Ваша цель — овладеть мастерством изучения Библии, мастерством, которое

будет служить вам на протяжении всего вашего проповеднического служения не только при работе с книгой Иеремии. Яснее и понятнее станут другие тексты пророков Ветхого Завета и целый ряд других книг Библии.

