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Кинслер - Книга пророка Иеремии

Книга пророка Иеремии - Кинслер Р.
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Category ESXATOS BOOKS, Educational
Курс индуктивного изучения Библии.

Росс Кинслер - Книга пророка Иеремии - Ветхий Завет. Экзегетика

Логос, международный библейский институт

Росс Кинслер - Книга пророка Иеремии - Ветхий Завет - Содержание

1 Первые шаги
  • A. Как приступить к индуктивному изучению Библии?
  • Б. О какой книге идет речь?
  • B. Историческая обстановка
  • Г. Строение книги
  • Д. Контрольные задания для самопроверки
2 Призвание Иеремии
  • A. Что такое пророчество?
  • Б. Иеремия 1,4—10
  • B. Иеремия 1,11—19
  • Г. Исаия 6
  • Д. Общие итоги
3 Исторический фон
  • A. Цари Иудеи
  • Б. Борьба за мировое господство
  • B. Хронологические исследования
  • Г. Хронологические исследования (продолжение
  • Д. Итоговые задания
4 Строение книги
  • A. Что такое строение книги?
  • Б. Структурные уровни книги
  • B. Абзацы
  • Г. Заглавия к абзацам
  • Д. План-конспект
5 Отступничество Израиля
  • A. План-конспект
  • Б. Литературные приемы
  • B. Литературные приемы (продолжение)
  • Г. О чем проповедовал Иеремия?
  • Д. Самопроверка (Иеремия 4,5—31)
6 Враг с севера и враг изнутри
  • A. Иеремия 5
  • Б. Иеремия 6
  • B. Иеремия 6 (продолжение)
7 Проповедь во храме
  • A. План-конспект
  • Б. Иеремия 7,1 — 8,3
  • B. Иеремия 26
  • Г. Иеремия 26 (продолжение)
  • Е. Проверочное задание (Михей 6,1—8)
8 План-конспект проповеди
  • A. Иеремия 1,4—10
  • Б. Иеремия 2,12—13
  • B. Иеремия 5,22—23
  • Г. Иеремия 26 и 7,1 — 8,3
  • Д. Заключение
9 Драматизированные притчи Иеремии
  • A. Притча о льняном поясе (Иеремия 13,1—11)
  • Б. План-конспект проповеди (Иеремия 13,1—11)
  • B. Притча о разбитом кувшине (Иеремия 19 — 20)
  • Г. Притча о ярме (Иеремия 27 —28)
  • Д. Проверочное задание (Иеремия 18)
10 Трагическая фигура Иеремии
  • A. План-конспект
  • Б. Великая засуха (Иеремия 14,1 — 15,4)
  • B. Страдания Иеремии (Иеремия 15,5—21)
  • Г. Продолжение исповеди (Иеремия 18,18—23; 20,7—18)
  • Д. Общие итоги и краткое изложение текста 278
11 Важнейшие события в жизни Иеремии
  • A. Иеремия 21
  • Б. Иеремия 22 — 23
  • B. Иеремия 24 — 25
  • Г. Иеремия 29
  • Д. Обобщение
12 Падение Иерусалима
  • A. Обзор глав Иеремия 30 — 45
  • Б. Иеремия 32 — 34
  • B. Иеремия 37 — 39
  • Г. Иеремия 40 — 44
  • Д. Историческое и богословское значение падения Иерусалима
13 Строение книги Иеремии
  • A. Значение строения книги
  • Б. План-конспект книги Иеремии
  • B. Структурные элементы
  • Г. Как были записаны пророчества Иеремии (Иеремия 36; 45)
  • Д. Как была составлена книга Иеремии
14 Богословский аспект книги Иеремии
  • A. Основные этапы
  • Б. Концепция завета у Иеремии
  • B. Концепция религии у Иеремии
  • Г. Концепция социальной справедливости у Иеремии
  • Д. Библейское богословие
15 Индуктивное изучение Библии
  • A. Определение и суть
  • Б. Некоторые необходимые приемы изучения текста
  • B. Некоторые необходимые приемы изучения книги
  • Г. Способы практического использования индуктивного подхода
  • Д. Выпускной экзамен
Приложения

Росс Кинслер - Книга пророка Иеремии - Bведение

Одна из основных обязанностей пастора — проповедовать и учить Библии. Это весьма важная и одновременно самая трудная сторона его деятельности. Чтобы добиться желаемого результата, он должен развить в себе ряд умений и навыков. Необходимо тщательно разработать принципы изучения и толкования Библии, чтобы руководствоваться ими в своей ежедневной деятельности. Такой деятельностью могут быть:
  • Молитвенное чтение и изучение Библии.
  • Подготовка к служению.
  • Составление материалов для воскресной школы и других программ.
  • Написание богословских работ.
  • Другие цели.
Пастор занят не только тем, что постоянно проповедует. Он также должен обучать других своих сотрудников и вместе с ними помогать членам церкви читать, правильно понимать и проникаться духом Писания.

Курс индуктивного изучения книги Иеремии, входящий в ряд работ по изучению Библии, подготовит вас к выполнению вышеперечисленных задач. Работа над книгой Иеремии послужит вам примером правильного чтения, даст возможность обрести опыт проповедования. Вы будете работать с книгой самостоятельно. Ряд заданий и упражнений поможет вам раскрыть ее смысл. Конечно, вы пожелаете познакомиться с этой книгой во всех деталях. Но не это главное. Ваша цель — овладеть мастерством изучения Библии, мастерством, которое
будет служить вам на протяжении всего вашего проповеднического служения не только при работе с книгой Иеремии. Яснее и понятнее станут другие тексты пророков Ветхого Завета и целый ряд других книг Библии.
Views 1 188
Rating 4.8 / 5
Added 21.01.2026
Author esxatos
Rate this publication:
4.8/5 (12)

Comments (5 comments)

S
Sergey05 3 years ago

Огромное спасибо!
G
[email protected] 5 years ago

Огромное спасибо! Нигде не мог найти эту книгу(искал печатный вариант), перебрал множество сайтов - всё впустую. Один экземпляр был обнаружен в Украине. Но этого совершенно недостаточно, поскольку хотим изучить её группой 
E
ekseget 6 years ago

Спасибо!!!
G
gios76 6 years ago

спасибо
P
pikalov 13 years ago
Спасибо!

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