Книга пророка Иеремии - Кинслер Р.

Кинслер - Книга пророка Иеремии
Курс индуктивного изучения Библии.
Росс Кинслер - Книга пророка Иеремии - Ветхий Завет. Экзегетика
Логос, международный библейский институт
Росс Кинслер - Книга пророка Иеремии - Ветхий Завет - Содержание
1 Первые шаги
- A. Как приступить к индуктивному изучению Библии?
- Б. О какой книге идет речь?
- B. Историческая обстановка
- Г. Строение книги
- Д. Контрольные задания для самопроверки
2 Призвание Иеремии
- A. Что такое пророчество?
- Б. Иеремия 1,4—10
- B. Иеремия 1,11—19
- Г. Исаия 6
- Д. Общие итоги
3 Исторический фон
- A. Цари Иудеи
- Б. Борьба за мировое господство
- B. Хронологические исследования
- Г. Хронологические исследования (продолжение
- Д. Итоговые задания
4 Строение книги
- A. Что такое строение книги?
- Б. Структурные уровни книги
- B. Абзацы
- Г. Заглавия к абзацам
- Д. План-конспект
5 Отступничество Израиля
- A. План-конспект
- Б. Литературные приемы
- B. Литературные приемы (продолжение)
- Г. О чем проповедовал Иеремия?
- Д. Самопроверка (Иеремия 4,5—31)
6 Враг с севера и враг изнутри
- A. Иеремия 5
- Б. Иеремия 6
- B. Иеремия 6 (продолжение)
7 Проповедь во храме
- A. План-конспект
- Б. Иеремия 7,1 — 8,3
- B. Иеремия 26
- Г. Иеремия 26 (продолжение)
- Е. Проверочное задание (Михей 6,1—8)
8 План-конспект проповеди
- A. Иеремия 1,4—10
- Б. Иеремия 2,12—13
- B. Иеремия 5,22—23
- Г. Иеремия 26 и 7,1 — 8,3
- Д. Заключение
9 Драматизированные притчи Иеремии
- A. Притча о льняном поясе (Иеремия 13,1—11)
- Б. План-конспект проповеди (Иеремия 13,1—11)
- B. Притча о разбитом кувшине (Иеремия 19 — 20)
- Г. Притча о ярме (Иеремия 27 —28)
- Д. Проверочное задание (Иеремия 18)
10 Трагическая фигура Иеремии
- A. План-конспект
- Б. Великая засуха (Иеремия 14,1 — 15,4)
- B. Страдания Иеремии (Иеремия 15,5—21)
- Г. Продолжение исповеди (Иеремия 18,18—23; 20,7—18)
- Д. Общие итоги и краткое изложение текста 278
11 Важнейшие события в жизни Иеремии
- A. Иеремия 21
- Б. Иеремия 22 — 23
- B. Иеремия 24 — 25
- Г. Иеремия 29
- Д. Обобщение
12 Падение Иерусалима
- A. Обзор глав Иеремия 30 — 45
- Б. Иеремия 32 — 34
- B. Иеремия 37 — 39
- Г. Иеремия 40 — 44
- Д. Историческое и богословское значение падения Иерусалима
13 Строение книги Иеремии
- A. Значение строения книги
- Б. План-конспект книги Иеремии
- B. Структурные элементы
- Г. Как были записаны пророчества Иеремии (Иеремия 36; 45)
- Д. Как была составлена книга Иеремии
14 Богословский аспект книги Иеремии
- A. Основные этапы
- Б. Концепция завета у Иеремии
- B. Концепция религии у Иеремии
- Г. Концепция социальной справедливости у Иеремии
- Д. Библейское богословие
15 Индуктивное изучение Библии
- A. Определение и суть
- Б. Некоторые необходимые приемы изучения текста
- B. Некоторые необходимые приемы изучения книги
- Г. Способы практического использования индуктивного подхода
- Д. Выпускной экзамен
Приложения
Росс Кинслер - Книга пророка Иеремии - Bведение
Одна из основных обязанностей пастора — проповедовать и учить Библии. Это весьма важная и одновременно самая трудная сторона его деятельности. Чтобы добиться желаемого результата, он должен развить в себе ряд умений и навыков. Необходимо тщательно разработать принципы изучения и толкования Библии, чтобы руководствоваться ими в своей ежедневной деятельности. Такой деятельностью могут быть:
- Молитвенное чтение и изучение Библии.
- Подготовка к служению.
- Составление материалов для воскресной школы и других программ.
- Написание богословских работ.
- Другие цели.
Пастор занят не только тем, что постоянно проповедует. Он также должен обучать других своих сотрудников и вместе с ними помогать членам церкви читать, правильно понимать и проникаться духом Писания.
Курс индуктивного изучения книги Иеремии, входящий в ряд работ по изучению Библии, подготовит вас к выполнению вышеперечисленных задач. Работа над книгой Иеремии послужит вам примером правильного чтения, даст возможность обрести опыт проповедования. Вы будете работать с книгой самостоятельно. Ряд заданий и упражнений поможет вам раскрыть ее смысл. Конечно, вы пожелаете познакомиться с этой книгой во всех деталях. Но не это главное. Ваша цель — овладеть мастерством изучения Библии, мастерством, которое
будет служить вам на протяжении всего вашего проповеднического служения не только при работе с книгой Иеремии. Яснее и понятнее станут другие тексты пророков Ветхого Завета и целый ряд других книг Библии.
Огромное спасибо!
Огромное спасибо! Нигде не мог найти эту книгу(искал печатный вариант), перебрал множество сайтов - всё впустую. Один экземпляр был обнаружен в Украине. Но этого совершенно недостаточно, поскольку хотим изучить её группой
Спасибо!!!
спасибо