Этой книгой команда Code Grimoire открывает новый для себя раздел работ — издание коротких текстов. Подобная практика заслужила почетное место во всем мире. В ней есть множество плюсов. Короткий текст можно быстрее перевести, его дешевле издать, он проще для оформления. И, наконец, читатель таким образом получает новый материал чаще и это меньше обременяет его финансово. Начать подобную серию текстов мы решили с Clavis Infemi, вокруг которого в русскоязычной среде сложилось большое число разных мифов как о его содержании, так и о его месте в гримуарной традиции. К тому же в 2019 году я уже публиковал этот текст в свободном доступе. Я серьезно переработал материал, дополнил комментарии и упростил текст для восприятия. К тому же держать красивую качественную книгу в руках или практиковать по ней всегда приятнее, чем иметь электронный вариант.

Написан «Адский ключ» в XVIII веке. Это период, когда появляется огромное число магических трактатов и, увы, большая их часть ужасна. А из-за того, что именно они наиболее знакомы русскоязычной среде, у многих и к гримуарам в целом складывается негативное отношение. Clavis Infemi, в свою очередь, выделяется на этом фоне. Он имеет индивидуальность, свой подход. Во многих его ровесниках нет и половины последовательности и логики, которую мы наблюдаем тут.

Оригинал MS. 2000 находится в Библиотеке Уэллкома (Лондонский университет). Приобретен на аукционе «Сотбис» в 1912 году. К сожалению, предыдущий владелец неизвестен. По своей структуре, методике шифрования и технике работы, скорее всего, относится к немецкой магической школе.

Киприан - Адский ключ - Clavis Inferni

(Серия Code Grimoire)

СПб.: Издательство «Академия исследований культуры», 2022. — 88 с., ил.

ISBN 978-5-94396-245-5

Киприан - Адский ключ - Clavis Inferni - Содержание

Введение

Заглавие текста

Перевод манускрипта

Краткое пояснение к работе

О четырех Королях или Царях

Манускрипт

Библиография