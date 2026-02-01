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Киприан - Адский ключ - Clavis Inferni

Киприан - Адский ключ - Clavis Inferni
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, Philosophy, History, Cultural Studies Art, Religious Studies Atheism, Mythology Legends, Occultism Paganism Witchcraft
Series Code Grimoire (21 books)

Этой книгой команда Code Grimoire открывает новый для себя раздел работ — издание коротких текстов. Подобная практика заслужила почетное место во всем мире. В ней есть множество плюсов. Короткий текст можно быстрее перевести, его дешевле издать, он проще для оформления. И, наконец, читатель таким образом получает новый материал чаще и это меньше обременяет его финансово. Начать подобную серию текстов мы решили с Clavis Infemi, вокруг которого в русскоязычной среде сложилось большое число разных мифов как о его содержании, так и о его месте в гримуарной традиции. К тому же в 2019 году я уже публиковал этот текст в свободном доступе. Я серьезно переработал материал, дополнил комментарии и упростил текст для восприятия. К тому же держать красивую качественную книгу в руках или практиковать по ней всегда приятнее, чем иметь электронный вариант.

Написан «Адский ключ» в XVIII веке. Это период, когда появляется огромное число магических трактатов и, увы, большая их часть ужасна. А из-за того, что именно они наиболее знакомы русскоязычной среде, у многих и к гримуарам в целом складывается негативное отношение. Clavis Infemi, в свою очередь, выделяется на этом фоне. Он имеет индивидуальность, свой подход. Во многих его ровесниках нет и половины последовательности и логики, которую мы наблюдаем тут.

Оригинал MS. 2000 находится в Библиотеке Уэллкома (Лондонский университет). Приобретен на аукционе «Сотбис» в 1912 году. К сожалению, предыдущий владелец неизвестен. По своей структуре, методике шифрования и технике работы, скорее всего, относится к немецкой магической школе.

Киприан - Адский ключ - Clavis Inferni

(Серия Code Grimoire)

СПб.: Издательство «Академия исследований культуры», 2022. — 88 с., ил.

ISBN 978-5-94396-245-5

Киприан - Адский ключ - Clavis Inferni - Содержание

Введение

Заглавие текста

Перевод манускрипта

Краткое пояснение к работе

О четырех Королях или Царях

Манускрипт

Библиография

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Added 01.02.2026
Author esxatos
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