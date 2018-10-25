С именем архимандрита Антонина справедливо связывают период наивысшего расцвета деятельности Русской Миссии на Святой Земле. Без малого тридцать лет жизни отдал он благоустроению Миссии и после своей кончины был похоронен в им же сооруженном Вознесенском храме на Святой Елеонской горе.

О жизни и деятельности о. Антонина весьма подробно рассказывается в предлагаемой читателям книге профессора-архимандрита Киприана (Керна), впервые вышедшей в Белграде в 1934 году и ставшей в наши дни библиографической редкостью. Отец Киприан (Керн), исполнявший в 1928—1930 годах обязанности Начальника Миссии, имел счастливую возможность ознакомиться с наследием одного из своих предшественников на основании целого ряда первостепенных по значению источников. Это обстоятельство делает его исследование чрезвычайно ценным и, безусловно, одним из самых серьезных на сегодняшний день из всей, в общем-то, довольно бедной литературы об О. Антонине (Капустине).

Архимандрит Киприан (Керн) - О. Антонин Капустин. Архимандрит и начальник русской духовной миссии в Иерусалиме (1817 — 1894 гг.)

Материалы по истории церкви. Книга 21

Москва, Крутицкое Патриаршее Подворье Общество любителей церковной истории 1997 г. – 219 с.

ISBN 5-7873-0006-7

Архимандрит Киприан (Керн) - О. Антонин Капустин. Архимандрит и начальник русской духовной миссии в Иерусалиме (1817 — 1894 гг.) - Содержание

Предисловие

Глава I. Капустины. Батурино. Отчий дом. Рождение. Детские годы

Глава II. Бурса. Далматов монастырь. Семинария. Пермь. Екатеринослав

Глава III. Академия. Подгурские. Пострижение

Глава IV. Афины. Царьград. Археологическая работа

Глава V. Русское и вселенское

Глава VI. Русская Духовная Миссия до о. Антонина

Глава VII. “Система” и ее последствия в жизни О. Антонина

Глава VIII. Иерусалимские годы

Примечания

Архимандрит Киприан (Керн) - О. Антонин Капустин. Архимандрит и начальник русской духовной миссии в Иерусалиме (1817 — 1894 гг.) – Предисловие к изданию 1934 года (Белград)

Архимандрит Антонин умер в 1894 г. Его век — девятнадцатый, этот великолепный и неповторимый в истории русской мысли и чувства, нами уже начал забываться. Кровь и дым социальных катастроф нашего времени угрожают вытравить и саму память о столь недавно минувшем взлете русского духа.

В истории развития человеческой мысли позитивизм нашего времени засвидетельствовал ведь не столько немощь разума, сколько боязнь его. Агностицизм означает нищету, точнее, просто отсутствие духовного опыта. При кажущемся массовом просвещении человечества в наши дни оно погружается все в более зловещий обскурантизм. Оно не в состоянии преобразить свое душевное в духовное. Духовные ценности, в редком изобилии и с особой силой заполнившие вдруг в XIX веке русскую жизнь, обратили этот век в своеобразный русский ренессанс. Но в нем уже ощутимы зловещие симптомы какого-то краха культуры. Наш же, двадцатый век страшен по своему натурализму, по грубой непреображенной душевности, по зверообразности своей. “Брани и слышания бранем”, переделы, имеющие материально осчастливить человечество, ложатся роковым водоразделом между двумя Россиями, между двумя культурами. Между Россией гениальных личностей и Россией коллективизма, массового счастья, между культурой духа и дрессировкой тела. Физкультура и скаутизм в равной мере подтверждают огрубение вкусов и одебеление сердца. Биологически сильнейший тип русского человека, по меткому слову Бердяева, — “гладко выбритый, военного типа, очень энергичный, дельный молодой человек во френче”, знаменует решительный отход от тех ценностей, которые создал XIX век и которыми жил „Великий Орден Русской Интеллигенции".

С озлоблением, или с разочарованием, но мы отворачиваемся от своего недавнего и великого прошлого. Именно эта интеллигентность минувшего века, это богатство духовного опыта в самых разнообразных его проявлениях, это цветение русской культуры всего более сейчас непопулярны и подвержены злобно-мстительной критике. С этой точки зрения, предлагаемая книга как нельзя более несвоевременна, несозвучна сегодняшним русским настроениям.

Но потому-то именно и надо говорить об этом, будить память о минувшем, дабы тернии забот и злоба сегодняшнего дня не заглушили совсем отголоски тех великих дерзаний в области духа. Мы русские, в своем прошлом богаты крупными людьми и славными именами и, частенько легкомысленно забывая, не дорожим ими. Что же? Своеобразная расточительность. Если бы о. Антонин не был русским, ему на его родине, наверное, уже поставили бы памятник, чтили бы годовщины его рождения и смерти и написали бы о нем, по крайней мере, одну, быть может сухую, но солидную и исчерпывающую монографию. Мы же просто крепко забыли его. Потому-то вот и нелишнее вспомнить о нем, хоть через сорок лет по его кончине.

Кроме того, у автора есть своя личная причина, подвигнувшая его писать предложенное повествование. Имя о. Антонина если и ведомо, то в среде ученых-археологов и палестиноведов. Впрочем, и как благодетеля русских паломников в Палестину, и русского деятеля там поминают его с благодарностью те тысячи русских богомольцев, что шли в Св. Землю и в храмах, и в подворьях, построенных о. Антонином, находили отдых душе и телу. Кроме этого о нем не знают ничего. Не знают, пожалуй, самого главного, а именно внутреннего облика, сокровенных мыслей его по трепетным вопросам церковной жизни. О. Антонин не был рядовым представителем чиновного ученого монашества, послушного действием, совестью и мыслью всему тому, что определило и закрепило императорскую политику в отношении к церкви. О. Антонин, в силу своего служебного положения и близкого знакомства с нерусскими аспектами православия, ощутил и продумал то, что было недоступно сознанию и интересам церковных деятелей его века. Он прозревал и тонким чутьем угадывал то, что никогда не смогли бы понять ни митрополит Филарет, ни Победоносцев.