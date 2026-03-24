Монография О. В. Кириченко «Женское православное подвижничество в России (XIX — середина XX в.)» представляет собой масштабное историко-этнографическое исследование, посвященное уникальному феномену русской духовной культуры. Автор ставит задачу проследить преемственность традиций женской святости и благочестия в один из самых сложных периодов российской истории — от расцвета монастырского строительства в XIX веке до эпохи подпольного существования церкви в советское время. Основная идея произведения заключается в том, что женское подвижничество выступало мощным стабилизирующим фактором народной жизни, сохраняя нравственные идеалы православия даже в условиях радикальных социальных трансформаций.

Содержательная часть книги детально анализирует различные формы женского духовного служения: от традиционного монашества и старчества до специфических форм «мира», таких как странничество и юродство. Кириченко последовательно разбирает социальный состав подвижниц, их роль в благотворительности и просвещении, а также особенности повседневного уклада женских общин. Автор уделяет значительное внимание периоду гонений в XX веке, когда женское подвижничество приняло формы «тайного монашества» и верности вере в условиях ссылок и лагерей. В книге глубоко исследуется антропология святости, показывающая, как личный духовный подвиг конкретных женщин формировал облик всего российского православия того времени.

Текст написан в строгом, академическом и при этом глубоко сочувственном стиле, опираясь на огромный массив архивных документов, мемуаров и полевых исследований. Олег Кириченко мастерски соединяет методы исторической науки с вниманием к живым деталям духовного опыта, делая исследование ценным как для специалистов, так и для широкого круга читателей. Работа служит фундаментальным ресурсом для тех, кто интересуется историей Русской Церкви и спецификой «женского пути» в православии. Это чтение помогает осознать, что за официальными церковными структурами всегда стояла невидимая, но несокрушимая стена молитвенного подвига тысяч женщин, ставших хранительницами веры в переломные эпохи.

Кириченко О. В. - Женское православное подвижничество в России (XIX ― середина XX в.)

Институт этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН - М.: Алексеевская пустынь, 2010. – с. 640

Кириченко О. В. - Женское православное подвижничество в России - Содержание

Вводное слово

Часть первая. Женские общины в зеркале истории

Глава первая. Незамеченный феномен - Глава вторая. История вопроса о женском подвижничестве в России - Глава третья. Свидетельства и судьбы

Часть вторая. История создания женских общин

Глава первая. Общины как начальная стадия образования монастырей - Глава вторая. Как формировался состав общин - Глава третья. Правила и уставы для женских общин и общежительных монастырей - Глава четвертая. Организаторы монастырей

Часть третья. Формы подвижнической деятельности

Глава первая. Народный аскетический идеал - Глава вторая. Девство ради Христа ― основа женского подвижничества - Глава третья. Женское старчество - Глава четвертая. Формы монастырского подвижничества - Глава пятая. Труд как подвижничество

Часть четвертая. Старцы ― духовники новых обителей

Глава первая. Место прп. Серафима Саровского в организации женских обителей - Глава вторая. Другие старцы-духовники - Глава третья. Святители ― опекуны женских общин и монастырей - Глава четвертая. «Жития Святых» свт. Димитрия Ростовского - Глава пятая. Собирание святынь в общинах и монастырях

Часть пятая. Переход от мира к монастырю

Глава первая. Прощание с миром - Глава вторая. Чернички и женское общинное движение - Глава третья. Домашнее воспитание

Часть шестая. Сословия в монастырях

Глава первая. Сословность внутри монастырей - Глава вторая. Сословный состав настоятельниц - Глава третья. Неуказные послушницы - Глава четвертая. Послушания в сословном контексте - Глава пятая. Взгляд на монастырь изнутри

Часть седьмая. Значение монастырей для религиозной жизни народа

Глава первая. Миссионерское значение монастырей - Глава вторая. Падение добрых нравов в народе - Глава третья. Отступление от православия - Глава четвертая. Осторожное отношение Церкви к чудесам - Глава пятая. Общественное мнение о монастырях - Глава шестая. Этнический характер женского общинного движения

Часть восьмая. Женское подвижничество в 1920 ― 1930-е годы

Глава первая. Культура великих страданий - Глава вторая. Судьбы монастырей и монашества Воронежской и Тамбовской епархии после революции - Глава третья. Противодействие церковному обновленчеству в 1930-е годы - Глава четвертая. Феномен странничества в 1920 ― 1930-е годы

Часть девятая. Женское подвижничество в 1940 ― 1960-е годы

Глава первая. Воронежский центр духовничества - Глава вторая. Монашеские сельские общины в 1970 — 1980-е годы - Глава третья. Старцы — духовники монашествующих - Глава четвертая. Монахини на приходах в 1940 ― 1960-е годы - Глава пятая. Монахини, чернички и сельчане

Приложение