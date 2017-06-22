Книга, которую Вы, дорогой читатель, сейчас держите в руках, — сборник авторитетнейших в Православии текстов, адресованных готовящимся ко Святому Крещению, а также уже сподобившимся благодатного действия Таинства великого и пренебесного. Автор Слов Огласительных и Тайноводственных — святитель Кирилл, архиепископ Иерусалимский. Предположительное время их произнесения — Великая Четыредесятница (в практике Древней Церкви Великий Пост был подготовительным периодом перед крещением) и Светлая Седмица 347 или 348 года. Тогда святой Кирилл был еще пресвитером, в обязанности которого входило поучение новокрещаемых. С тех пор прошло много столетий. И хотя житийные сведения о святителе Кирилле весьма скудны, его слова, прозвучавшие так давно в Иерусалиме и запечатленные письменной традицией христианства, сделали его имя особо почитаемым, как имя великого наставника правой Веры.

Святитель Кирилл Иерусалимский - Поучения огласительные и тайноводственные

Москва Синодальная библиотека 1991 г. - 374 с.

Святитель Кирилл Иерусалимский - Поучения огласительные и тайноводственные - От издателей

Слова святителя Кирилла стали основой для многочисленных огласительных поучений и текстов Православия. Многие катехизисы, появившиеся в России, прямо основаны на текстах Тайноводственных и Огласительных слов. Эта связь не случайна: ведь святитель Кирилл Иерусалимский, водимый благодатным действием Духа Святого, в необычайно лаконичной форме сумел изложить догматическую основу учения Древней Церкви.

Слова святителя Кирилла Иерусалимского были среди первых святоотеческих творений, переведенных на славянский язык. Об этом свидетельствуют отрывок южнославянской рукописи XI в. («Хиландарские листки»), содержащий конец 3-го — начало 4-го Огласительного

поучения, а также хранившаяся до 1918 г. в Синодальной библиотеке (ныне в Государственном историческом музее) древнерусская рукопись конца XI — начала XII века, воспроизводящая почти полный текст и Огласительных и Тайноводственных поучений. Их первое печатное издание на церковно-славянском языке вышло в Московской Синодальной типографии в 1772 г.



В XIX столетии вышли в свет два русских перевода творений святителя Кирилла Иерусалимского. Первый из них, осуществленный Ярославской духовной семинарией, впервые был издан в Санкт-Петербурге в 1822 году. Второй увидел свет в серии «Творения святых отцев в русском переводе, издаваемые при Московской духовной академии» (Т. 25. Творения иже во святых отца нашего Кирилла, архиепископа Иерусалимского. М., 1855) и последний раз был переиздан П. П. Сойкиным в Санкт-Петербурге в 1913 году. Как ни странно, но этот второй, поздний перевод представляется сейчас более архаичным в стилистическом отношении, нежели первый, и поэтому мы воспроизводим перевод творений святителя Кирилла Иерусалимского, сделанный в Ярославской духовной семинарии по изданию Синодальной типографии (М.,1900).



Мы рады, что именно сейчас, когда многие наши соотечественники искренне стремятся к Источнику воды живой — спасительным Таинствам Православной Церкви, эта книга вновь выходит в свет. Да поможет она вкоренить в сердцах жаждущих евангельскую Веру, соединенную с делами служения Богу и ближнему.



Священник Борис Даниленко

