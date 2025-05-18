Кириллин Владимир - Славление великого князя Киевского Владимира Святославича в русском литературном предании XI–XVI веков

Память о святом равноапостольном Владимире, великом князе киевском и всея Руси, закреплена во многих источниках, — в русском летописании, в ряде литературных произведений XI–XVII вв. и фольклорных памятников, в богослужебной книжности, в иконографии, храмоздательстве, традиции имянаречения. Круг этих источников, причём соотнесённый с информацией, содержащейся в латинских, греческих, арабских, армянских хрониках, в целом определён, опубликован и изучен прежде всего с целью реконструкции жизни и деятельности князя. Этому посвящён значительный массив научных трудов . И надо отметить, попутно немало сделано также в плане выявления личностных свойств Владимира Святославича. Однако, полагаю, о некоторых нюансах исследователи ещё не задумывались.

Собственно древнерусские источники содержат разный объём сведений о святом князе и, ввиду вышеозначенной темы, имеют разную ценность. Наиболее ранними и важными, несомненно, являются «Слово о Законе и Благодати» митрополита Илариона и «Память и похвала Владимиру» Иакова Мниха . В этих двух творениях — соответственно 40-х гг. и последней трети, но не позднее конца 80-х гг. XI в. — имеются большие разделы, содержащие целенаправленные похвалы Владимиру. Кроме них, в XI столетии были созданы «Чтение о Борисе и Глебе» Нестора Летописца и пространная биография князя, читавшаяся уже в «Начальном летописном своде» и известная по разным летописным сводам и, соответственно, редакциям «Повести временных лет» (статьи за 977–1015 гг.) [ПВЛ 1950: 53–90]. Искомые похвальные пассажи наличествуют: в «Чтении» — в предисловии [Жития… 1916: 4–5]; в летописи — под 996 г. (условно говоря, прижизненная похвала) и под 1015 г. (посмертная) [ПВЛ 1950: 85–86, 89–90]. Тематически аналогичные фрагменты обнаруживаются и в других произведениях — в «Житии» Владимира и в «Службе» ему. И тот и другой тексты, начав формироваться, как полагают, с XII столетия, затем перерабатывались и видоизменялись неоднократно вплоть до XVII в.

Действительно, известны несколько редакций «Жития», — Проложная, Обычная, Распространённые [Соболевский 1888: 7–13, 24–45; Серебрянский 1915: 3–13 (1-я пагин.); 14–25 (2-я пагин.); Милютенко 2008: 149–201, 414–415, 435–473], а также описание жизни князя в «Сказании о русской грамоте» [Шахматов 2014: 88–96 (сведения), 326–328 (текст); Милютенко 2008: 503–506]; вместе с тем различают и три версии «Службы» в честь благоверного князя [Славнитский 1888; Спасский 2008: 83–85; Серегина 1994: 67–73; Милютенко 2008: 206–212, 478–489; Джиджора 2012a].

Кириллин Владимир - Славление великого князя Киевского Владимира Святославича в русском литературном предании XI–XVI веков

Сергиев Посад: Издательство Московской духовной академии, 2023, 242 с.

ISBN 978-5-907449-16-9

Кириллин Владимир - Славление великого князя Киевского Владимира Святославича в русском литературном предании XI–XVI веков - Содержание

Вводные замечания

Глава I. Личность Владимира Святославича в гомилетических произведениях о нём XI — начала XII века

1. Святитель Иларион Киевский

2. Иаков Мних

3. «Повесть временных лет»

4. Обобщение анализа первых гомилий

Глава II. Осмысление личности Владимира Святославича в посвящённых ему агиографических текстах XII–XV веков

1. «Проложное» и «Обычное» жития

2. 4-я Распространённая редакция «Обычного» жития

Глава III. Славление Владимира Святославича в богослужебных текстах XII–XVII веков

1. Историко-филологические сведения

2. Загадки происхождения текста 1-й редакции службы Владимиру Великому

3. Образная структура владимирской гимнографии: семантические модуляции α. О степени изученности художественной специфики гимнов Владимиру β. Эпитетные характеристики γ. Именные характеристики δ. Примеры из прошлого



Глава IV. Представления о Владимире Святославиче в эпоху обобщающих историко-литературных мероприятий

1. XVI век, 1-я половина. «Похвала» и «Поучение» св. Владимиру Великому

2. Оценка Владимира Святославича в официальной историографии середины XVI в.

Вместо заключения

Использованные источники и научная литература Краткие сведения об авторе