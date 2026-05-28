Кириллов - Личность или робот? – Рабочая тетрадь

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, Educational
Series Евангельское богословие (2 books)

Рабочая тетрадь — это помощник в усвоении и закреплении материала, представленного в статьях сборника «Личность или робот? Свобода и ответственность в деле спасения». В ней читатель может записывать мысли, возникающие во время размышления над темами статей, отвечать на вопросы, сопоставлять свои выводы с текстами Священного Писания и готовиться к обсуждению материала.

Тетрадь предназначена как для самостоятельного прохождения, так и для работы в малой группе, на разборе Божьего Слова или домашней встрече под руководством служителя церкви. Выполнение заданий помогает осмыслить сложные богословские вопросы свободы, ответственности, Божьей благодати и спасения, а также выработать собственную богословскую позицию, укорененную в Писании.

Кириллов В.П. – Личность или робот? – Рабочая тетрадь

Кириллов В. П. Личность или робот? Рабочая тетрадь. – Новосибирск: Посох, 2021. – 52 с. – (Серия «Евангельское богословие».)

ISBN 978-5-93958-083-0

Кириллов В.П. – Личность или робот? – Содержание

  • Приветствие и назначение рабочей тетради

  • Как использовать рабочую тетрадь

  • Вопросы к 1 разделу: От чего зависит независимый Бог?

  • Вопросы к 2 разделу: Насколько жив духовный мертвец?

  • Вопросы к 3 разделу: Божье избрание — лотерея?

  • Вопросы к 4 разделу: Зачем Христу умирать за неспасенных?

  • Вопросы к 5 разделу: Вера твоя спасла тебя?

  • Вопросы к 6 разделу: Можно ли вырваться из Божьей руки?

  • Вопросы к 7 разделу: Ради славы или ради любви?

  • Заключение

Views 29
Added 28.05.2026
Author brat Vadim
Comments (1 comment)

Z
zalservik 12 hours ago
Благодарю.

